В матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях обыграла «Верону» со счетом 2:1.
Голами в составе бергамасков отметились Алексей Миранчук (37') и Тейн Копмейнерс (62'). «Верона» ответила голом Джованни Симеоне (22').
В турнирной таблице «Аталанта» идет на 3-м месте (37 очков), «Верона» — на 11-й позиции (23).
46 минута Дзаппакоста Давиде
56 минута Пашалич Марио
56 минута Муриэль Луис
78 минута Миранчук Алексей
85 минута Пеццелла Джузеппе
Так, что троих Гасперини заменил намного раньше Миранчука!
46 минута Дзаппакоста Давиде
56 минута Пашалич Марио
56 минута Муриэль Луис
78 минута Миранчук Алексей
85 минута Пеццелла Джузеппе
Так, что троих Гасперини заменил намного раньше Миранчука!
Клуб Миранчука разгромил серию А
Клуб Миранчука разгромил серию А