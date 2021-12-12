Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А

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вчера, 18:56

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях обыграла «Верону» со счетом 2:1.

Голами в составе бергамасков отметились Алексей Миранчук (37') и Тейн Копмейнерс (62'). «Верона» ответила голом Джованни Симеоне (22').

В турнирной таблице «Аталанта» идет на 3-м месте (37 очков), «Верона» — на 11-й позиции (23).