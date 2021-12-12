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Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А

вчера, 18:56
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях обыграла «Верону» со счетом 2:1.

Голами в составе бергамасков отметились Алексей Миранчук (37') и Тейн Копмейнерс (62'). «Верона» ответила голом Джованни Симеоне (22').

В турнирной таблице «Аталанта» идет на 3-м месте (37 очков), «Верона» — на 11-й позиции (23).

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:36
Да не важно! Главное, суперпатриотично. ))
Ironigor
Ironigor ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:05
Да не принципиально. ) Выиграли !!!)
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 21:32
Не ответила голом Симеоне, а открыла счёт!!!
Землянин
Землянин ответ up859kc379ew (раскрыть)
вчера в 21:25
Неудивительно, ведь обычно когда его выпускают, он отмечается и голами и передачами, другое дело, что его редко выпускают и на ничтожно малое время
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:08
Молодец Миранчук. Использовал свой шанс.
МапС
МапС
вчера в 20:45
Зачет!
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:25
Алексей Миранчук (37') и Тейн Копмейнерс (62') победный?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:57
Может когда хочет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Мои поздравления Аталанте и конечно же автору победного мяча Миранчуку !!!
YVG
YVG
вчера в 19:40
Неужели свершилось, наступил предел совершенства за рубежом?
Сп62
Сп62
вчера в 19:36
Явный претендент на "золотой мяч" на следующий год.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:31
Хватит держать его на лавке - должен играть.
1bear
1bear
вчера в 19:18
трудная,волевая победа и Миранчук внёс достойный вклад в неё...
up859kc379ew
up859kc379ew
вчера в 19:16
Гол Миранчука? Это что новости из параллельной реальности?
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:14
Заменённые у Аталанты:
46 минута Дзаппакоста Давиде
56 минута Пашалич Марио
56 минута Муриэль Луис
78 минута Миранчук Алексей
85 минута Пеццелла Джузеппе
Так, что троих Гасперини заменил намного раньше Миранчука!
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:11
Наконец-то Леха в основе, надеюсь не последний раз. Поздравляю с голом.
shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Красавец , Алексей...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:06
Неправильно !
Клуб Миранчука разгромил серию А
Cat01
Cat01
вчера в 19:04
Вот это по нашему
particular
particular
вчера в 19:02, ред.
Нынче бергамаскам придётся челом бить спасителю и помощнику :)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:02
Всякое же бывает...
протон
протон
вчера в 19:00
"Я очень рад за Миранчука который отлично провел игру. И поэтому заменил его самым первым" - добавил Гасперини.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:00
Лучший российский игрок серии а
ДСА
ДСА
вчера в 18:58
Миранчук лучший игрок матча?
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