В «Спартаке» примут решение по Витории после матча с «Сочи»

«Спартак» 13 декабря проведет последний матч в календарном году в гостях против «Сочи».
По информации источника, дальнейшая судьба главного тренера «Спартака» Руя Витории будет решена на совете директоров клуба.
Напомним, что, по слухам, «Спартак» уже договорился с новым тренером Паоло Ваноли.
Недавно Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака».
Жаль, что ему не дадут время до лета... , а вообще было бы интересно понаблюдать, как по мне команда прибавляет и если руководство поддержало бы его трансферами то по весне есть ощущение, что мы можем увидеть очень неплохие результаты, ведь в чемпионате отрыв от еврокубковое зоны не кретичный, плюс кубок, да и в 1/8 уефа заслужил сыграть именно Руй, а не непонятный итальянский мистер Ваноли, который и тренировать то не тренировал никогда, просто реально не понимаю может т объяснит кто, чем он лучше того же Тихонова Андрея Валерьевича у него кстати в отличие от Ваноли и опыт работы главным имеется... Кто то скажет что неудачный, но хотябы есть, да и болельщики бы его приняли, а Ваноли непонятно, как по мне просто очередное глупейшее решение руководства и судя по всему госпожи Салиховой... За красивые очки видимо назначат...
Жаль, что ему не дадут время до лета... , а вообще было бы интересно понаблюдать, как по мне команда прибавляет и если руководство поддержало бы его трансферами то по весне есть ощущение, что мы можем увидеть очень неплохие результаты, ведь в чемпионате отрыв от еврокубковое зоны не кретичный, плюс кубок, да и в 1/8 уефа заслужил сыграть именно Руй, а не непонятный итальянский мистер Ваноли, который и тренировать то не тренировал никогда, просто реально не понимаю может т объяснит кто, чем он лучше того же Тихонова Андрея Валерьевича у него кстати в отличие от Ваноли и опыт работы главным имеется... Кто то скажет что неудачный, но хотябы есть, да и болельщики бы его приняли, а Ваноли непонятно, как по мне просто очередное глупейшее решение руководства и судя по всему госпожи Салиховой... За красивые очки видимо назначат...
Есть уже много разговоров о будущем главного тренера Спартака, то что Руи Витория в ближайшее время будет уволен и на его место уже есть даже кандидат в лице итальянского специалиста Ваноли , который нигде и никогда сам никого не тренеровал , а был обыкновенным помошником . И в чём и самое главное кто увидел и разглядел в нём гения футбольного менеджерского таланта , про которого никто и никогда не слышал. Опять Федун делает на мой взгляд очень грубые ошибки, меняя этого специалиста на Руи Витория, который уже начал показывать какие-то положительные сдвиги и в игре и результатах на еврокубках , где в очень не простой группе Спартак с Руи занял первое место. А уж ожидания были совершенно противоположные , все были бы рады видеть Спартак хотя-бы на третьем месте и попадание в лигу конференции. А сейчас команда, будучи без каких либо усилений с таким составом, который не выглядит даже во внутреннем чемпионате конкурентно способным за лидерство, показывают отличный результат в еврокубках. Я как и многие другие болельщики и даже футбольные специалисты как Романцев , хотел бы видеть у руля Спартака Руи Витория, в любом случае ему точно нужно дать время до конца сезона. А уж потом делать какие-то выводы из его работы и результатов команды.
Будем надеяться на здравый смысл Федуна и то что завтра Спартак сможет показать достойную игру и такой-же результат. Именно завтра и только из-за того чтобы оставили у руля команды Руи Витория, буду болеть за Спартак ! Удачи Руи со Спартаком !!!
Всем Добра !!!
Есть уже много разговоров о будущем главного тренера Спартака, то что Руи Витория в ближайшее время будет уволен и на его место уже есть даже кандидат в лице итальянского специалиста Ваноли , который нигде и никогда сам никого не тренеровал , а был обыкновенным помошником . И в чём и самое главное кто увидел и разглядел в нём гения футбольного менеджерского таланта , про которого никто и никогда не слышал. Опять Федун делает на мой взгляд очень грубые ошибки, меняя этого специалиста на Руи Витория, который уже начал показывать какие-то положительные сдвиги и в игре и результатах на еврокубках , где в очень не простой группе Спартак с Руи занял первое место. А уж ожидания были совершенно противоположные , все были бы рады видеть Спартак хотя-бы на третьем месте и попадание в лигу конференции. А сейчас команда, будучи без каких либо усилений с таким составом, который не выглядит даже во внутреннем чемпионате конкурентно способным за лидерство, показывают отличный результат в еврокубках. Я как и многие другие болельщики и даже футбольные специалисты как Романцев , хотел бы видеть у руля Спартака Руи Витория, в любом случае ему точно нужно дать время до конца сезона. А уж потом делать какие-то выводы из его работы и результатов команды.
Будем надеяться на здравый смысл Федуна и то что завтра Спартак сможет показать достойную игру и такой-же результат. Именно завтра и только из-за того чтобы оставили у руля команды Руи Витория, буду болеть за Спартак ! Удачи Руи со Спартаком !!!
Всем Добра !!!