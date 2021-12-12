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В «Спартаке» примут решение по Витории после матча с «Сочи»

вчера, 23:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» 13 декабря проведет последний матч в календарном году в гостях против «Сочи».

По информации источника, дальнейшая судьба главного тренера «Спартака» Руя Витории будет решена на совете директоров клуба.

Напомним, что, по слухам, «Спартак» уже договорился с новым тренером Паоло Ваноли.

Недавно Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака».

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 16:58
Значит уволят его после матча с Сочи.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:48
Сочи не подарок.
kolpino08
kolpino08
сегодня в 13:32
даешь по 3 главных тренера в год! айда за новым рекордом)
Юрий Ляпкин
Юрий Ляпкин
сегодня в 10:59
А что дал Доменико? Аленичеву не дали доработать...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:49
Очень хитрО!
Железный Капут
Железный Капут
сегодня в 10:34, ред.
Вся страна верить в гений Заремы - с ней Спартак взойдёт на новые вершины
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 10:25
Если будет победа, то возможно продлят контракт до конца этого чемпионата.
В общем, надеюсь...
Сп62
Сп62
сегодня в 09:30
Ещё пол года назад здесь, на сайте практически все прочили Спартаку борьбу за первое место. Был состав, была искромётная игра и не было никаких сомнений в победном шествии команды. Куда всё делось на сегодня? Все жалеют Руя. А кто скажет, какую игру строил тренер? Её нет и по сей день. Победы в ЕК не благодаря тренерской мысли и прозорливости, а благодаря самоотверженности команды и удачи. Надо смотреть правде в глаза, а она в турнирной таблице РПЛ. Руй после Доменико не принёс ничего нового и прогрессивного в развитии команды. Может он и неплохой человек, но хороший человек это не профессия. Повезёт или не повезёт с Ваноли я не знаю. Надеюсь, что повезёт.
санек002
санек002
сегодня в 09:27
на совете директоров надо поставить вопрос о несоответствии федуна и зареммы!
YVG
YVG
сегодня в 09:16, ред.
Смена тренеров в спартаке очень прибыльный бизнес для определенной категории людей, а футбол и евровесна здесь второстепенны.
МапС
МапС
сегодня в 09:07
Руй заслужил европейскую весну!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:00
Витории надо срочно сменить причёску и всё будет нормально.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:16
Как то не серьёзно...решение о смене тренера взваливать на тренера Сочи Федотова....))

Да и дело тут ....
Как в старом добром фильме "ДМБ"
— Пришивайте подворотничок к воротничку.
— А мы не умеем.
— Никто не умеет Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка.

Дело в самой смене тренера...))
Из-за неудержимого желания 3 раза в год менять тренеров...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:50
Это Спартак детка ...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 07:28
Да всем понятно, что тренер опытный, профессиональный - умеет побеждать под давлением и строить команду из ничего. Ему надо денег на усиления. Но у Заремы другое мнение. Как она объясняла, ей не нравится его прическа. А у Ваноли внешность более гламурная, поэтому он и будет тренером Спартака.

Зареме виднее, это ж её с Леонидом клуб.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:19
Мне кажется, что решение уже принято...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:11
Метания руководства, хе-хе!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:28
Неужели кинут Ваноли?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:26
Когда только его позвали, было понятно что не надолго
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 06:09
Это решение уже приняли сто лет назад, только кота за причинное место тянут...
112910415
112910415
сегодня в 05:56
все решения давно приняты ... но побеждать-то надо !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:34
надо до конца сезона оставить тренера..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:56
Если сегодня в Сочи игроки Спартака выйдут играть не только за очки, престиж клуба и болельщиков, но и ещё за тренера, если он им дорог, то Спартак победит. Если, как в последних матчах РПЛ (непонятно за что вообще выходили играть) - проиграет, однозначно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:14
Можно смело ставить на победу Спартака!
antant1
antant1
сегодня в 02:48
Я бы ему дал время до следующей зимней паузы, но я не руководство Спартака, а Ваноли пусть Спартак-2 тренирует, опыта набирается)
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:23
Если уволят Виторию это будет самый неуваженителные поступок от руководства Спартака. Спартак вышел из группы в лиге Европы оставая позади Лестер Наполи.
Викторию должны оставить до конца чемпионата он уже отработал потраченные деньги на него.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:03
Жаль если в клубе примут отставку Руя Витории с таким составом он умудряется показывать результат. Удачи
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:56
Не самая хорошая ситуация.
zooveterinar
zooveterinar ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:10
Вот ненасытная женщина востока,ей надо пять тренеров!!! Сразу!!!желательно из разных стран!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:08
Да,еще рано увольнять!! Ну если конечно хозяевам хочется видеть новое лицо в клубе?!! В коем веке Спартачи так удачно играли на европейском поприще?! Навскидку и не угадаешь,только через окей гугл разве?! Сидят там собрание директоров собирают,нахрена,что хотят?! Лигу чм выиграть!! Так им надо игроков менять на Мбапе,Лукаку и тому подобных,Селихова одного оставить. Причем тренер? Он и так выжимает из них!!! Результат на лицо,а на рпл духу не хватает,причем тренер??!
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