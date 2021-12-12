В «Спартаке» примут решение по Витории после матча с «Сочи»

1639341069

вчера, 23:31

«Спартак» 13 декабря проведет последний матч в календарном году в гостях против «Сочи».

По информации источника, дальнейшая судьба главного тренера «Спартака» Руя Витории будет решена на совете директоров клуба.

Напомним, что, по слухам, «Спартак» уже договорился с новым тренером Паоло Ваноли.

Недавно Витория поддержал призывы фанатов оставить его главным тренером «Спартака».