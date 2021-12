«Сити» забил 500-й гол под руководством Гвардиолы и поставил рекорд АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» забил 500-й гол клуба под руководством главного тренера . Для этого «горожанам» потребовалось 207 игр. Гвардиола побил рекорд по количеству матчей, потребовавшихся тренеру для преодоления командой рубежа в 500 забитых мячей. Предыдущий рекорд принадлежал наставнику «Ливерпуля» (234 матча).

500 — Phil Foden has scored Man City's 500th @premierleague goal under Pep Guardiola, in just his 207th game in charge, the fastest any manager has seen their sides reach 500 goals in the competition (previously Jürgen Klopp, 234). Landmark. #MCILEE