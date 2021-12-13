Бензема забил 36 голов за «Реал» в 2021 году – личный рекорд

Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в матче 17-го тура Примеры с «Атлетико» (1:0, перерыв).
Для французского нападающего этот гол стал 36-м за «Реал» в 2021 году. Это его личный рекорд, предыдущий (35 голов) был им установлен в 2019-м.
Всего в активе Бензема уже 45 голов за клуб и сборную в этом календарном году.
Недавно Бензема стал лучшим французским бомбардиром в клубном футболе.
французов такие лбы-мавры играют, мама не горюй, а мавры это достояние Испании...! (шутка)
французов такие лбы-мавры играют, мама не горюй, а мавры это достояние Испании...! (шутка)
полностью игру команды, Он везде и в пасе , и на острие , и в обороне , и
конечно в завершении! Вчера вышел и пошла игра , игра с лидером, здоровья!
полностью игру команды, Он везде и в пасе , и на острие , и в обороне , и
конечно в завершении! Вчера вышел и пошла игра , игра с лидером, здоровья!
"Алюминевый Мяч"...))
"Алюминевый Мяч"...))
Но после ухода Роналду Карим показал всем что он топ футболист и настоящий лидер Реала!
Но после ухода Роналду Карим показал всем что он топ футболист и настоящий лидер Реала!
6 игроков Атлетико в своей штрафной, а одного Карима накрыть не кому 🤣
6 игроков Атлетико в своей штрафной, а одного Карима накрыть не кому 🤣