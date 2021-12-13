Бензема забил 36 голов за «Реал» в 2021 году – личный рекорд

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сегодня, 00:08

Форвард «Реала» забил гол в матче 17-го тура Примеры с «Атлетико» (1:0, перерыв).

Для французского нападающего этот гол стал 36-м за «Реал» в 2021 году. Это его личный рекорд, предыдущий (35 голов) был им установлен в 2019-м.

Всего в активе Бензема уже 45 голов за клуб и сборную в этом календарном году.

Недавно Бензема стал лучшим французским бомбардиром в клубном футболе.