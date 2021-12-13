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Бензема забил 36 голов за «Реал» в 2021 году – личный рекорд

сегодня, 00:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в матче 17-го тура Примеры с «Атлетико» (1:0, перерыв).

Для французского нападающего этот гол стал 36-м за «Реал» в 2021 году. Это его личный рекорд, предыдущий (35 голов) был им установлен в 2019-м.

Всего в активе Бензема уже 45 голов за клуб и сборную в этом календарном году.

Недавно Бензема стал лучшим французским бомбардиром в клубном футболе.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:03
Ну в матче с Интером справились и без него, я думаю у Анчелотти даже Йович заиграет нормально.
shur
shur ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:24, ред.
...Я иногда путаю сб Франции со сб Испании , почему ? Да потому что у
французов такие лбы-мавры играют, мама не горюй, а мавры это достояние Испании...! (шутка)
shur
shur
сегодня в 10:13
...без Карима Реал совсем другой, без обид немцу и хорвату, связующий
полностью игру команды, Он везде и в пасе , и на острие , и в обороне , и
конечно в завершении! Вчера вышел и пошла игра , игра с лидером, здоровья!
Caniggia
Caniggia ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:39, ред.
Ну хорошо, француз алжирского происхождения, мусульманин, соблюдающий исламский пост Рамадан. Не совсем по-французски, но учитывая, что Франция - это уже почти арабская страна, то пусть будет француз. В принципе, без разницы - игрок блестящий!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:05, ред.
Карим старается...наверное приз хочет...))))
"Алюминевый Мяч"...))
Elliada
Elliada ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 08:38
По паспорту он француз
112910415
112910415
сегодня в 08:38
этот человек с годами всё круче, как хорошее вино !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:54
Лучший календарный год алжирца в карьере! И это в свои 33! То ли ещё будет!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:29
Карим ниже определенного уровня не падает, а сейчас даже превосходит себя молодого
beefs
beefs
сегодня в 07:01
Прекрасное достижение, так дердать, Карим...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:15
А у гнома один гол в 2021 году за псж, это я для сравнения.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 06:11
Карим всё лучше и лучше без Кришти.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:52, ред.
Бензема был "оруженосцем" Криштьяну всё то время что португалец играл в Мадриде
Но после ухода Роналду Карим показал всем что он топ футболист и настоящий лидер Реала!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:14
Год не закончился, есть возможность улучшить достижение.
1bear
1bear
сегодня в 00:45
Бензема - достойный лидер Реала и сборной Франции
Cat01
Cat01
сегодня в 00:31
Очень высокий уровень
протон
протон
сегодня в 00:16
Этот гол можно сказать забили в стиле галактикос. Ничего не скажешь, хороший гол.
6 игроков Атлетико в своей штрафной, а одного Карима накрыть не кому 🤣
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:15
Приветствую!Всем не начислены за 11!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Бензема с рекордом,молодчик!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 00:10
отличный результат
протон
протон
сегодня в 00:09
Прекрасен. Настоящий лидер Мадрида и капитан, грасиас!
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