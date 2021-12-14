Аве, Серхио! Агуэро — лучший футболист в истории АПЛ по соотношению минут к голам, опередил Салаха и Анри

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вчера, 21:30

Провожаем мастера из футбола.

Завтра Агуэро объявит о завершении футбольной карьеры. Аргентинцу удалось принять участие только в пяти матчах за «Барселону», а свой единственный гол Кун забил в ворота мадридского «Реала». Форварду потребовалось 16 минут на гол в Эль Класико, и этот показатель больше не изменится. Но сегодня поговорим о лидерстве Серхио в куда более значимом рейтинге.

Ни для кого ни секрет, что Агуэро входит в список самых смертоносных снайперов в истории Английской Премьер-Лиги, где он забил 184 гола, что является четвертым результатом в истории и лучшим среди иностранных футболистов. Но есть рейтинг, в котором экс-форвард «Манчестер Сити» опережает и Энди Коула, Уэйна Руни и Алана Ширера: он лучший в истории АПЛ по среднему затраченному времени на один гол. Ловите десятку лучших.

Топ-10 лучших футболистов в истории АПЛ по соотношению минут к голам

10 место. Алан Ширер (Англия) — 147 минут на гол (260 забито)

Самый результативный игрок в истории Премьер-Лиги наколотил 260 голов, а мог забивать и чаще, если бы всегда играл в командах, борющихся за высокие места. В 5 из 10 сезонов Ширера в «Ньюкасле» «сороки» были в нижней части турнирной таблицы, и Алан трудился в поте лица, чтобы обеспечить себя достойным голевым пайком. Как бы то ни было, это прекрасный результат, а период в «Блэкберне» и вовсе феноменален — 112 голов в 138 матчах.

9 место. Диего Коста (Испания) — 145 минут на гол (52 забито)

Бразилец, выступавший под испанским флагом, дважды забивал в АПЛ за «Челси» по 20 мячей, и в этих сезонах «синие» становились чемпионами. Между этими гроссмейстерскими кампаниями еще был сезон с 12 забитыми голами, так что у Диего Косты весьма солидная статистика в Англии: 52 гола в 89 матчах. На один гол ему требовалось в среднем на две минуты меньше, чем великому Алану Ширеру.

8 место. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) — 142 минуты на гол (50 забито)

Нужно сказать, что карьера Джеко в «Манчестер Сити» не была столь же очаровательной, как эти цифры, но и в грязь лицом Эдин не ударил, ведь пользовался любой возможностью забить. Босниец часто отличался после выходов на замены, добивал уже поверженных противников за отведенные ему минуты. После выхода на замену Джеко забил и один из важнейших голов в истории «Ман Сити»: сравнял счет в игре с КПР в сумасшедшем финале сезона 2011/12.

7 место. Робин ван Перси (Нидерланды) — 140 минут на гол (144 забито)

Голландец относительно поздно вышел на пик голевой продуктивности, лучшие сезона в АПЛ Робин провел в 28 и 29 лет. Но в них он был чертовски хорош, причем отыграл эти кампании в разных клубах — «Арсенале» и МЮ . У ван Перси две «Золотые буты» АПЛ , один титул и почетное седьмое место в этом рейтинге.

6 место. Луис Суарес (Уругвай) — 139 минут на гол (69 забито)

Суарес шел в «Ливерпуле» по нарастающей: 4 гола в первые полгода после перехода из «Аякса», 11 мячей в первый полноценный сезон в АПЛ , а потом 23 и 31. В своей самой результативной кампании Луис забивал каждые 95 минут, и ведь он даже не бил пенальти, которыми в «Ливерпуле» заведовал Стивен Джеррард (на его счету 10 ударов с «точки» за сезон 2013/14).

5 место. Руд ван Нистелрой (Нидерланды) — 128 минут на гол (95 забито)

Руд ван Нистелрой — человек-гол, как шутят болельщики «Манчестер Юнайтед» со стажем, иногда Руд забивал даже назло команде. Впрочем, в каждой шутке только доля шутки, и тот факт, что в пяти сезонах с результативным голландцем на острие МЮ выиграл только один чемпионский титул, говорит о многом. Но персональный результат, конечно, великолепен.

4 место. Харри Кейн (Англия) — 128 минут на гол (167 забито)

Кейн был повыше в рейтинге, но по ходу этого сезона выпал из топ-3, ведь забил всего лишь 1 гол в 13 матчах со старта чемпионата. Но пока держится высоко благодаря классным сезонам, начиная с 2014/15: 21, 25, 29, 30, 17, 18 и 23 гола в АПЛ в семи последних кампаниях.

3 место. Мохамед Салах (Египет) — 127 минут на гол (111 забито)

Пока Кейн грустит, Салах поддает жару в каждом туре АПЛ . В 16 матчах Мохамед забил 14 голов и сделал 11 ассистов, на один гол в текущем сезоне ему требуется 102 минуты. В своем худшем сезоне за «красных» Салах забил 19 голов, а в лучшем — 31, еще в двух розыгрышах АПЛ отличился по 22 раза. И этот тот же самый парень, который несколько лет назад 9 часов играл в футбол за «Челси», чтобы забить два раза.

2 место. Тьерри Анри (Франция) — 122 минуты на гол (175 забито)

Тьерри Анри на протяжении восьми лет поддерживал гроссмейстерский темп забивания голов в Премьер-Лиге: отличался в среднем раз за два часа, проведенных на поле. И ведь при этом француз мог себе позволить рекорд по количеству результативных передач (20 ассистов в сезоне 2002/03), который с тех пор был повторен Кевином Де Брюйне, но не побит.

1 место. Серхио Агуэро (Аргентина) — 108 минут на гол (184 забито)