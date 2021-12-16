«Барселона» ведёт переговоры с криптобиржами о титульном спонсорстве

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вчера, 12:17

«Барселона» ведет переговоры с компаниями, которые могут стать титульным спонсором клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Главные варианты каталонского клуба — биржи криптовалют Binance и FTX.

Помимо этого, «Барса» продолжает переговоры с нынешним титульным спонсором Rakuten. В каталонском клубе хотят получать от титульного спонсора около 60 млн евро в год с учетом бонусов, японская компания из сферы электронной коммерции не согласна на такие условия.

Срок контракта «Барселоны» с Rakuten истекает летом 2022 года. На данный момент каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям сделки.

Недавно появлялась информация об убытках «Барселоны» за прошлый год.