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«Барселона» ведёт переговоры с криптобиржами о титульном спонсорстве

вчера, 12:17

«Барселона» ведет переговоры с компаниями, которые могут стать титульным спонсором клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Главные варианты каталонского клуба — биржи криптовалют Binance и FTX.

Помимо этого, «Барса» продолжает переговоры с нынешним титульным спонсором Rakuten. В каталонском клубе хотят получать от титульного спонсора около 60 млн евро в год с учетом бонусов, японская компания из сферы электронной коммерции не согласна на такие условия.

Срок контракта «Барселоны» с Rakuten истекает летом 2022 года. На данный момент каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям сделки.

Недавно появлялась информация об убытках «Барселоны» за прошлый год.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
очень деньги нужны
shlifen
shlifen
вчера в 20:54, ред.
Главная звезда, и главный "магнит для спонсоров" из команды ушёл. Состав у команды такой что предел - борьба за 4-6 места. Главная молодая звезда атаки - вечно травмирован. Сам клуб в кризисе, и вероятно будет продавать своих лучших игроков. Внимание вопрос - с какого фига новый спонсор Барсы должен платить вдвое больше чем старый?? Просто потому что так хочет Лапорта?? Брэнд в футболе очень важен, но не брэнд играет в футбол, а игроки - потому в текущей ситуации, для каталонцев будет чудом, найти спонсора готового платить как и старый, по 30 лимонов в год - теперь футболки Месси со спонсором на груди продаёт уже другая команда.

P.S. Каталонцы "завязали" на Лионеле всё, от результатов на поле, до контрактов со спонсорами. И теперь когда суперзвезда ушла, есть как игровые проблемы, так и проблемы с привлечением богатых спонсоров. Врядли Бинанс захочет рекламироваться за 60 лимонов в год в Лиге Европы...
Баобаб
Баобаб
вчера в 17:30
Виртуалка? Скоро от Барселоны останется название.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 16:02
Ну естественно, пустились во все тяжкие. И сгорят вместе с этим лохотроном, как и остальные 46 майнеры.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:49
Скоро зарплату биткоинами начнут платить
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:38, ред.
Барса падала с того времени,когда Рома разгромила 3:0 и Бармо мяу-кошка добила окончательно.Если не найдут спонсора,как ПСЖ, тогда превратится как Спартак окончательно,ни Хави ни Гвардиола даже вместе не помогут.
Покупка середняков ничего не решит совершенно.
Падения Реала кратковременные,потому что у них Перес и Король Испании а у Барсы такие,когда удача поддерживают,пишут а когда кризис-по норам,моя хата с краю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:01
Где есть возможность ухода от налогов,там жулики всегда впереди. Ждём "Реал" и "Ювентус"...
Baggio R.
Baggio R. ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 12:54
    Сантус
    Сантус
    вчера в 12:41
    Есть ощущение что люди в Барсе воопще не одупляют как работает коммерция.Клуб пекирует в успешности,скандалы,уход своей этикетки.....и дайте нам в два раза больше денег сейчас....рука на лбу застыла...
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 12:38
    Хоть крипта хоть налик игры пока не будет спосоров тож не будет
    galem72
    galem72
    вчера в 12:31
    "...в клубе хотят получать от спонсора около 60 млн евро в год с учетом бонусов, а на данный момент каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям сделки..."

    Не понятно, по каким критериям в Барсе хотят увеличения спонсорских выплат.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:23
    Крипта ненадежна...могут пролететь с такими спонсорами...
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