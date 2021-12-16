«Барселона» ведёт переговоры с криптобиржами о титульном спонсорстве

«Барселона» ведет переговоры с компаниями, которые могут стать титульным спонсором клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Главные варианты каталонского клуба — биржи криптовалют Binance и FTX.
Помимо этого, «Барса» продолжает переговоры с нынешним титульным спонсором Rakuten. В каталонском клубе хотят получать от титульного спонсора около 60 млн евро в год с учетом бонусов, японская компания из сферы электронной коммерции не согласна на такие условия.
Срок контракта «Барселоны» с Rakuten истекает летом 2022 года. На данный момент каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям сделки.
Недавно появлялась информация об убытках «Барселоны» за прошлый год.
P.S. Каталонцы "завязали" на Лионеле всё, от результатов на поле, до контрактов со спонсорами. И теперь когда суперзвезда ушла, есть как игровые проблемы, так и проблемы с привлечением богатых спонсоров. Врядли Бинанс захочет рекламироваться за 60 лимонов в год в Лиге Европы...
P.S. Каталонцы "завязали" на Лионеле всё, от результатов на поле, до контрактов со спонсорами. И теперь когда суперзвезда ушла, есть как игровые проблемы, так и проблемы с привлечением богатых спонсоров. Врядли Бинанс захочет рекламироваться за 60 лимонов в год в Лиге Европы...
Покупка середняков ничего не решит совершенно.
Падения Реала кратковременные,потому что у них Перес и Король Испании а у Барсы такие,когда удача поддерживают,пишут а когда кризис-по норам,моя хата с краю.
Покупка середняков ничего не решит совершенно.
Падения Реала кратковременные,потому что у них Перес и Король Испании а у Барсы такие,когда удача поддерживают,пишут а когда кризис-по норам,моя хата с краю.
Не понятно, по каким критериям в Барсе хотят увеличения спонсорских выплат.
Не понятно, по каким критериям в Барсе хотят увеличения спонсорских выплат.