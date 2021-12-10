Рюдигер может стать одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может стать самым одним из самых высокооплачиваемых защитников в мировом футболе, сравнявшись с Матийсом де Лигтом из «Ювентуса».
Немецкий футболист может покинуть лондонский клуб в качестве свободного агента летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Челси».
The Daily Mail утверждает, что «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» входят в число кубов, которые внимательно следят за ситуацией Рюдигера. Все три клуба готовы платить Антонио около 400 000 фунтов стерлингов в неделю. Именно такую сумму зарабатывает де Лигт в «Юве».
На сегодняшний день Рюдигер зарабатывает в «Челси» 100 000 фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что агент Рюдигера достиг неофициального соглашения с «Реалом» о переходе.
Поэтому глупо заключать длительные контракты, да еще с высокой зарплатой
Поэтому глупо заключать длительные контракты, да еще с высокой зарплатой
Рюдигер просит у Челси 200к в неделю, Челси даёт 160 только. Если реально другие готовы платить ему 400к, то уйдёт конечно на заработки
Рюдигер просит у Челси 200к в неделю, Челси даёт 160 только. Если реально другие готовы платить ему 400к, то уйдёт конечно на заработки
Но бабло какое-то космическое у Де Лигта .
Но бабло какое-то космическое у Де Лигта .