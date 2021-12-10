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Рюдигер может стать одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире

вчера, 15:07

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может стать самым одним из самых высокооплачиваемых защитников в мировом футболе, сравнявшись с Матийсом де Лигтом из «Ювентуса».

Немецкий футболист может покинуть лондонский клуб в качестве свободного агента летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Челси».

The Daily Mail утверждает, что «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» входят в число кубов, которые внимательно следят за ситуацией Рюдигера. Все три клуба готовы платить Антонио около 400 000 фунтов стерлингов в неделю. Именно такую сумму зарабатывает де Лигт в «Юве».

На сегодняшний день Рюдигер зарабатывает в «Челси» 100 000 фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что агент Рюдигера достиг неофициального соглашения с «Реалом» о переходе.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 00:11
Пусть идет
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:51
у деЛигта 400 кусков?))) ахахаха браво Аньелли, браво Недвед!
Elliada
Elliada
вчера в 18:38
Сейчас защитники не показывают стабильную игру. Пару лет назад все восхищались ван Дейком, сейчас редко его имя всплывает. де Лигт с Аяксом выдал отличный сезон, но в Ювентусе иногда в состав не попадал.
Поэтому глупо заключать длительные контракты, да еще с высокой зарплатой
shur
shur
вчера в 18:25
...мавры во все времена были на расхат , картина маслом!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:11
Капец ЗП у Де Лигта...🤦🏽‍♂️ Райола неплохой такой контракт выбил для юнца.
Рюдигер просит у Челси 200к в неделю, Челси даёт 160 только. Если реально другие готовы платить ему 400к, то уйдёт конечно на заработки
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:02
То что Рюдигер один из самых сильных на сегодняшний день защитников , никаких сомнений нет .
Но бабло какое-то космическое у Де Лигта .
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:24
Рюдигер может стать, и он нужен «Челси».
allemz
allemz
вчера в 15:13
Если уж за привозы голландцу 400к платят, то уж Рюдигеру, будьте добры, целый лям сразу на руки))
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