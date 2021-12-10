Рюдигер может стать одним из самых высокооплачиваемых защитников в мире

1639138056

вчера, 15:07

Защитник «Челси» может стать самым одним из самых высокооплачиваемых защитников в мировом футболе, сравнявшись с из «Ювентуса».

Немецкий футболист может покинуть лондонский клуб в качестве свободного агента летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Челси».

The Daily Mail утверждает, что «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» входят в число кубов, которые внимательно следят за ситуацией Рюдигера. Все три клуба готовы платить Антонио около 400 000 фунтов стерлингов в неделю. Именно такую сумму зарабатывает де Лигт в «Юве».

На сегодняшний день Рюдигер зарабатывает в «Челси» 100 000 фунтов в неделю. Ранее сообщалось, что агент Рюдигера достиг неофициального соглашения с «Реалом» о переходе.