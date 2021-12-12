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«Химки» выплатили игрокам задолженности по зарплатам и премиальным

вчера, 16:20

Футбольный клуб «Химки» выплатил задолженности по зарплате и премиальным игрокам команды. Об этом сообщил член наблюдательного совета «Химок», член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Сейчас у нас нет никаких долгов ни по премиальным, ни по чему бы то ни было еще. Мы, как и говорили, согласно плану, все закрыли.

В начале ноября этого года сообщалось, что игроки клуба не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за невыплаты зарплаты.

На данный момент «Химки» после сыгранных 17 матчей занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:10
перед очередным матчем ...
4RT
4RT
вчера в 20:06
Они уже за Ахмат играют
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:44
Не помогло. Видимо на карточки пришли только после 65-й минуты.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:43
Бюджет Московской области снова опустел
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Неплохо к празднику!!!
drug01
drug01
вчера в 16:29
К новому году хорошо
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:28
Хороший стимул для игроков Химок достойно провести гостевой поединок в Грозном и в хорошем настроении уйти на зимний перерыв.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Как раз на Мальдивы слетать...
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