«Химки» выплатили игрокам задолженности по зарплатам и премиальным

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вчера, 16:20

Футбольный клуб «Химки» выплатил задолженности по зарплате и премиальным игрокам команды. Об этом сообщил член наблюдательного совета «Химок», член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Сейчас у нас нет никаких долгов ни по премиальным, ни по чему бы то ни было еще. Мы, как и говорили, согласно плану, все закрыли.

В начале ноября этого года сообщалось, что игроки клуба не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за невыплаты зарплаты.

На данный момент «Химки» после сыгранных 17 матчей занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.