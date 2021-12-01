Стало известно, сколько получала команда Рангника в «Локомотиве»

Представители «Локомотива» раскрыли финансовую сторону контракта с Ральфом Рангником, который до недавнего времени работал в московском клубе.
Хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф. После его ухода, естественно, эти средства освободятся.
Всё хорошее нынче недёшево...
Всё хорошее нынче недёшево...
Рангник не просто сбежал. А сбежал с деньгами! Причём, с большими деньгами!!
Рангник не просто сбежал. А сбежал с деньгами! Причём, с большими деньгами!!