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Стало известно, сколько получала команда Рангника в «Локомотиве»

вчера, 19:39

Представители «Локомотива» раскрыли финансовую сторону контракта с Ральфом Рангником, который до недавнего времени работал в московском клубе.

Хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф. После его ухода, естественно, эти средства освободятся.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:56
Если команда Рангника столь невысоко ценится то на кой ляд МЮ такой предводитель ??
Всё хорошее нынче недёшево...
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:21
Убыточная контора РЖД,платит такие деньги,с каких барышей!?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:40
Да быть такого не может, что бы люди задарма работали.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:32
Босс "Локо" договаривается с командой Рангника....
протон
протон
вчера в 20:25
при сталине просто расстреляли бы за вредительство все руководство и Локомотивива и РЖД)
Рангник не просто сбежал. А сбежал с деньгами! Причём, с большими деньгами!!
drug01
drug01
вчера в 20:11
Это совсем мало...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:02
Нормальная сумма для такого результата.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:58
Лишь бы от этого был выхлоп достойный , а так для 12 человек менеджерского состава не огромная сумма.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:52
В МЮ предложили больше
112910415
112910415
вчера в 19:48
а доля Корнетки не увеличится ?!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:42
Остальное в конверте?))
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