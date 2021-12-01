Стало известно, сколько получала команда Рангника в «Локомотиве»

Представители «Локомотива» раскрыли финансовую сторону контракта с , который до недавнего времени работал в московском клубе.

Хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф. После его ухода, естественно, эти средства освободятся.