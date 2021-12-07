ГлавнаяБлогиФутбол и деньгиФинансы

Винисиус, Холанд и Фоден впереди планеты всей, Мбаппе зимой можно купить за «копейки». Самые дорогие молодые футболисты в мире

сегодня, 18:52
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь
00:00 / 00:00

Деньги говорят.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал имена самых дорогостоящих футболистов в категории «до 23 лет» из топ-5 чемпионатов. Речь не о номинальной оценке стоимости, которую предлагает «Трансфермаркт», а о минимальной цене футболистов в ближайшее трансферное окно с учетом состояния рынка и продолжительности действующих контрактов игроков. Заинтригованы?

Голкиперы

1. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Италия/22.8 года/контакт до 2026) — 80 млн евро

2. Иллан Мелье («Лидс»/Франция/21.8/контакт до 2026) — 40 млн евро

3. Доган Алемдар («Ренн»/Турция/19.1/контакт до 2026) — 15 млн евро

4. Луиш Машимиану («Гранада»/Португалия/22.9/контакт до 2025) — 15 млн евро

5. Этьен Грин («Сент-Этьен»/Англия/21.4/контакт до 2025) — 15 млн евро

- Обладатель премии Льва Яшина за 2021 год и чемпион Европы в составе сборной Италии — самый дорогой молодой вратарь в мире. Никто и не сомневался.

- В топ-10 вошли сразу два вратаря «Лидса», не только Иллан Мелье, но и норвежец Кристоффер Классон (8 млн евро).

- На 7-е место аналитики CIES поставили грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили, который проводит этот сезон в «Валенсии» и даже сыграл 6 матчей в Ла Лиге, пока Силлессен был травмирован.

Центральные защитники

1. Эрик Гарсия («Барселона»/Испания/20.9 лет/контакт до 2026) — 80 млн евро

2. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»/Хорватия/19.9/контакт до 2026) — 80 млн евро

3. Матийс Де Лигт («Ювентус»/Нидерланды/22.3/контакт до 2024) — 70 млн евро

4. Алессандро Бастони («Интер»/Италия/22.6/контакт до 2024) — 60 млн евро

5. Рональд Араухо («Барселона»/Уругвай/22.7/контакт до 2023) — 50 млн евро

- Лидер рейтинга центральных защитников, как и первый среди вратарей, прошедшим летом сменил клуб на правах свободного агента: Эрик Гарсия перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

- У «Барсы» вообще завидная с точки зрения перспектив линия обороны: Гарсию здесь и сейчас оценивают в 80 млн евро, Араухо и Мингеса — в 50.

- Матийс Де Лигт играл в полуфинале Лиги чемпионов за «Аякс» целую вечность назад, а ведь голландцу по-прежнему нет 23 лет. Сейчас он мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».

Крайние защитники

1. Альфонсо Дэвис («Бавария»/Канада/21.1 год/контакт до 2025) — 120 млн евро

2. Сержиньо Дест («Барселона»/США/21.1/контакт до 2025) — 100 млн евро

3. Рис Джеймс («Челси»/Англия/22.0/контакт до 2025) — 100 млн евро

4. Нуну Мендеш (ПСЖ/Португалия/19.4/контакт до 2025) — 40 млн евро

5. Митчел Баккер («Байер»/Нидерланды/21.4/контакт до 2025) — 40 млн евро

- Поразительно, что во главе рейтинга два представителя североамериканских сборных, появившихся на свет с разницей в один день в 2000 году: Дэвис — 2 ноября, Дест — 3-го.

- Рис Джеймс из «Челси» тоже входит в «клуб 100», что совершенно не удивительно, учитывая его текущий уровень игры, возраст и перспективы.

Оборонительные полузащитники

1. Джуд Беллингхэм («Боруссия Д»/Англия/18.4 лет/контакт до 2025) — 120 млн евро

2. Кертис Джонс («Ливерпуль»/США/20.8/контакт до 2025) — 70 млн евро

3. Эльхиф Элмас («Наполи»/Северная Македония/22.2/контакт до 2025) — 70 млн евро

4. Деклан Райс («Вест Хэм»/Англия/22.9/контакт до 2024) — 70 млн евро

5. Эдуардо Камавинга («Реал»/Франция/19.1/контакт до 2027) — 60 млн евро

- 3 из 4 самых дорогих молодых полузащитников оборонительного плана в текущем моменте — англичане.

- Сложно согласиться с оценкой стоимости самого опытного из представленных англичан — Деклана Райса. Очевидно, что рыночная стоимость лидера «Вест Хэма» значительно выше 70 миллионов евро.

Атакующие полузащитники

1. Флориан Вирц («Байер»/Германия/18.6 лет/контакт до 2026) — 140 млн евро

2. Педри («Барселона»/Испания/19.0/контакт до 2026) — 140 млн евро

3. Кай Хаверц («Челси»/Германия/22.5/контакт до 2025) — 100 млн евро

4. Букайо Сака («Арсенал»/Англия/20.2/контакт до 2024) — 100 млн евро

5. Мэйсон Маунт («Челси»/Англия/22.9/контакт до 2024) — 90 млн евро

5. Эмиль Смит-Роу («Арсенал»/Англия/21.3/контакт до 2026) — 90 млн евро

5. Джамал Мусиала («Бавария»/Германия/18.8/контакт до 2026) — 90 млн евро

- Среди атакующих полузащитников доминируют англичане и немцы: по три футболиста в топ-7.

- Феноменальный Педри стал рекордсменом сезона-2020/21 по количеству сыгранных матчей: хавбек принял участие в 73 встречах «Барселоны» и сборной Испании. Совершенно справедливо собрал охапку призов: испанцу вручили Golden Boy-2021, а также признали лучшим молодым игроком года сразу по нескольким версиям.

Нападающие

1. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»/Норвегия/21.4 год/контакт до 2024) — 150 млн евро

2. Винисиус Жуниор («Реал»/Бразилия/21.4/контакт до 2024) — 150 млн евро

3. Фил Фоден («Ман Сити»/Англия/21.5/контакт до 2024) — 150 млн евро

4. Мэйсон Гринвуд («Ман Юнайтед»/Англия/20.2/контакт до 2025) — 140 млн евро

5. Джейдон Санчо («Ман Юнайтед»/Англия/21.7/контакт до 2027) — 130 млн евро

6. Ферран Торрес («Ман Сити»/Испания/21.8/контакт до 2025) — 120 млн евро

7. Жоау Фелиш («Атлетико»/Португалия/22.1/контакт до 2026) — 100 млн евро

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ/Франция/22.9/контакт до 2022) — 80 млн евро

9. Мусса Диаби («Байер»/Франция/22.4/контакт до 2025) — 80 млн евро

10. Йерри Пино («Вильярреал»/Испания/19.1/контакт до 2027) — 80 млн евро

- Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Фил Фоден — самые дорогие молодые футболисты планеты здесь и сейчас. Приобретение каждого из них обошлось бы никак не меньше, чем в 150 миллионов евро.

- Вас может удивить столь низкая позиция Килиана Мбаппе, если невнимательно читали вводную часть. Контракт форварда ПСЖ истекает через 7 месяцев, поэтому платить за него сумасшедшие деньги зимой не разумно. Лучше дождаться окончания сезона и подписать свободным агентом. По всей видимости, Флорентино Перес так и поступит.

СлухиСтало известно, сколько получала команда Рангника в «Локомотиве»
01 декабря Комментарии11
«Барселона» выплатит Сетьену 4 млн евро неустойки
01 декабря Комментарии4
Болельщики «Баварии» недовольны спонсорской сделкой с катарцами
27 ноября Комментарии6
«Крылья Советов» погасили долги на 700 млн рублей
26 ноября Комментарии8
Слухи«Барселона» выплатит Куману неустойку 10 млн евро, вместо обещанных 12
26 ноября Комментарии10
Слухи«Зенит» должен Лунёву около 50 млн рублей
23 ноября Комментарии42
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:37
Мбаппе врятли будет стоить копейки!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 19:09
Цены, - космос
LOpp
LOpp
сегодня в 19:01
на большинство футболистов цены завышены
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100