Винисиус, Холанд и Фоден впереди планеты всей, Мбаппе зимой можно купить за «копейки». Самые дорогие молодые футболисты в мире

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Деньги говорят.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал имена самых дорогостоящих футболистов в категории «до 23 лет» из топ-5 чемпионатов. Речь не о номинальной оценке стоимости, которую предлагает «Трансфермаркт», а о минимальной цене футболистов в ближайшее трансферное окно с учетом состояния рынка и продолжительности действующих контрактов игроков. Заинтригованы?

Голкиперы

1. Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ /Италия/22.8 года/контакт до 2026) — 80 млн евро

2. Иллан Мелье («Лидс»/Франция/21.8/контакт до 2026) — 40 млн евро

3. Доган Алемдар («Ренн»/Турция/19.1/контакт до 2026) — 15 млн евро

4. Луиш Машимиану («Гранада»/Португалия/22.9/контакт до 2025) — 15 млн евро

5. Этьен Грин («Сент-Этьен»/Англия/21.4/контакт до 2025) — 15 млн евро

- Обладатель премии Льва Яшина за 2021 год и чемпион Европы в составе сборной Италии — самый дорогой молодой вратарь в мире. Никто и не сомневался.

- В топ-10 вошли сразу два вратаря «Лидса», не только Иллан Мелье, но и норвежец Кристоффер Классон (8 млн евро).

- На 7-е место аналитики CIES поставили грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили, который проводит этот сезон в «Валенсии» и даже сыграл 6 матчей в Ла Лиге, пока Силлессен был травмирован.

Центральные защитники

1. Эрик Гарсия («Барселона»/Испания/20.9 лет/контакт до 2026) — 80 млн евро

2. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»/Хорватия/19.9/контакт до 2026) — 80 млн евро

3. Матийс Де Лигт («Ювентус»/Нидерланды/22.3/контакт до 2024) — 70 млн евро

4. Алессандро Бастони («Интер»/Италия/22.6/контакт до 2024) — 60 млн евро

5. Рональд Араухо («Барселона»/Уругвай/22.7/контакт до 2023) — 50 млн евро

- Лидер рейтинга центральных защитников, как и первый среди вратарей, прошедшим летом сменил клуб на правах свободного агента: Эрик Гарсия перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону».

- У «Барсы» вообще завидная с точки зрения перспектив линия обороны: Гарсию здесь и сейчас оценивают в 80 млн евро, Араухо и Мингеса — в 50.

- Матийс Де Лигт играл в полуфинале Лиги чемпионов за «Аякс» целую вечность назад, а ведь голландцу по-прежнему нет 23 лет. Сейчас он мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».

Крайние защитники

1. Альфонсо Дэвис («Бавария»/Канада/21.1 год/контакт до 2025) — 120 млн евро

2. Сержиньо Дест («Барселона»/ США /21.1/контакт до 2025) — 100 млн евро

3. Рис Джеймс («Челси»/Англия/22.0/контакт до 2025) — 100 млн евро

4. Нуну Мендеш ( ПСЖ /Португалия/19.4/контакт до 2025) — 40 млн евро

5. Митчел Баккер («Байер»/Нидерланды/21.4/контакт до 2025) — 40 млн евро

- Поразительно, что во главе рейтинга два представителя североамериканских сборных, появившихся на свет с разницей в один день в 2000 году: Дэвис — 2 ноября, Дест — 3-го.

- Рис Джеймс из «Челси» тоже входит в «клуб 100», что совершенно не удивительно, учитывая его текущий уровень игры, возраст и перспективы.

Оборонительные полузащитники

1. Джуд Беллингхэм («Боруссия Д»/Англия/18.4 лет/контакт до 2025) — 120 млн евро

2. Кертис Джонс («Ливерпуль»/ США /20.8/контакт до 2025) — 70 млн евро

3. Эльхиф Элмас («Наполи»/Северная Македония/22.2/контакт до 2025) — 70 млн евро

4. Деклан Райс («Вест Хэм»/Англия/22.9/контакт до 2024) — 70 млн евро

5. Эдуардо Камавинга («Реал»/Франция/19.1/контакт до 2027) — 60 млн евро

- 3 из 4 самых дорогих молодых полузащитников оборонительного плана в текущем моменте — англичане.

- Сложно согласиться с оценкой стоимости самого опытного из представленных англичан — Деклана Райса. Очевидно, что рыночная стоимость лидера «Вест Хэма» значительно выше 70 миллионов евро.

Атакующие полузащитники

1. Флориан Вирц («Байер»/Германия/18.6 лет/контакт до 2026) — 140 млн евро

2. Педри («Барселона»/Испания/19.0/контакт до 2026) — 140 млн евро

3. Кай Хаверц («Челси»/Германия/22.5/контакт до 2025) — 100 млн евро

4. Букайо Сака («Арсенал»/Англия/20.2/контакт до 2024) — 100 млн евро

5. Мэйсон Маунт («Челси»/Англия/22.9/контакт до 2024) — 90 млн евро

5. Эмиль Смит-Роу («Арсенал»/Англия/21.3/контакт до 2026) — 90 млн евро

5. Джамал Мусиала («Бавария»/Германия/18.8/контакт до 2026) — 90 млн евро

- Среди атакующих полузащитников доминируют англичане и немцы: по три футболиста в топ-7.

- Феноменальный Педри стал рекордсменом сезона-2020/21 по количеству сыгранных матчей: хавбек принял участие в 73 встречах «Барселоны» и сборной Испании. Совершенно справедливо собрал охапку призов: испанцу вручили Golden Boy-2021, а также признали лучшим молодым игроком года сразу по нескольким версиям.

Нападающие

1. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»/Норвегия/21.4 год/контакт до 2024) — 150 млн евро

2. Винисиус Жуниор («Реал»/Бразилия/21.4/контакт до 2024) — 150 млн евро

3. Фил Фоден («Ман Сити»/Англия/21.5/контакт до 2024) — 150 млн евро

4. Мэйсон Гринвуд («Ман Юнайтед»/Англия/20.2/контакт до 2025) — 140 млн евро

5. Джейдон Санчо («Ман Юнайтед»/Англия/21.7/контакт до 2027) — 130 млн евро

6. Ферран Торрес («Ман Сити»/Испания/21.8/контакт до 2025) — 120 млн евро

7. Жоау Фелиш («Атлетико»/Португалия/22.1/контакт до 2026) — 100 млн евро

8. Килиан Мбаппе ( ПСЖ /Франция/22.9/контакт до 2022) — 80 млн евро

9. Мусса Диаби («Байер»/Франция/22.4/контакт до 2025) — 80 млн евро

10. Йерри Пино («Вильярреал»/Испания/19.1/контакт до 2027) — 80 млн евро

- Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Фил Фоден — самые дорогие молодые футболисты планеты здесь и сейчас. Приобретение каждого из них обошлось бы никак не меньше, чем в 150 миллионов евро.