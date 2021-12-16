ФИФА готовит удар по агентам. Они намерены обороняться в суде

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сегодня, 00:10

Баснословные комиссии агентов возмущают ФИФА . «Соккер.ру» — о сути возможных ограничений и споре с посредниками.

Слишком большой кусок пирога

ФИФА заявила о планах опубликовать новые правила об агентской деятельности в начале следующего года. Это может быть одним из знаковых решений за последние годы, потому что окажет влияние на рынок. Причем противостоять ФИФА будут весьма влиятельные персоны, и за свой кусок пирога они будут биться в судах до последнего. Кажется, ФИФА к этому морально готова.

Она хочет добавить прозрачности трансферам и сделать контракты более логичными с точки зрения распределения денег. Иногда получалось так, что агент получал больше, чем зарплата игрока, которого он «продал». По данным ФИФА , в 2021 году только на международных трансферах на агентское вознаграждение было потрачено клубами 500,8 миллиона долларов (377,45 миллиона фунтов стерлингов). И 95,8 процента этих средств выплатили европейские клубы.

Главный юрист ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо:

Не следует думать, что ФИФА не консультируется с агентами. Некоторые агенты не хотят консультироваться с ФИФА . Сейчас у нас есть рынок, который позволяет тратить на агентов 500 миллионов долларов, но только 60 миллионов на весь мир тратятся на компенсации тренерам, воспитавшим игроков. Это создает ощущение дискомфорта для нас. Мы не можем мириться с этим дисбалансом. Это одна из ключевых вещей, которую мы хотели бы изменить с помощью закона об агентах.

Разнонаправленное движение

ФИФА постепенно готовит статистическое и экономическое обоснование своего закона. Там понимают, что нужна широкая общественная поддержка – без нее агенты загрызут в судах. А для общественной поддержки нужны убедительные, яркие и даже шокирующие цифры. В своем отчете ФИФА сообщает, что выплаты агентам выросли в 2021 году по сравнению с 2020-м, пусть и незначительно. Однако непосредственно трансферные затраты снизились на 13,9 процента. Клубы в 2021 году потратили меньше, чем в прошлом, но агенты получили больше.

Также в отчете указано, что 39,1 процента трансферов со стоимостью 5 миллионов долларов (3,79 млн фунтов) и выше осуществлялись через агентов. Но посредники участвовали только в 5,5 процента сделок с трансферной стоимостью менее 500 тысяч долларов (379 тысяч фунтов). В общей сложности в 2021 году в системе трансферов ФИФА было зарегистрировано 17 945 международных сделок для игроков-мужчин по всему миру. Из них 3545 проводились с агентами. В Англии таких сделок больше всего – 39,1 процента, а на втором месте Италия с 35,5 процента.

«Агентский потолок»

В новых правилах ФИФА будет содержаться много указаний для агентов. Но одним из ключевых станет «агентский потолок». Выплаты агентам не смогут превышать 3 процента от зарплаты игрока и 10 процентов от стоимости трансфера. Причем в ФИФА подчеркнули, что вели разговоры со многими агентами, и те согласились с этими правилами.

Директор ФИФА по регулированию футбола:

Мы не можем раскрывать конкретные имена и клубы, но есть поразительные цифры, если сравнить гонорары и зарплаты. Был футболист, который перебрался из Франции в Германию в ходе трансфера, который включал выплату посреднику в размере 118 процентов от зарплаты игрока. Вот почему мы видим в этом злоупотребление и порочную практику. ФИФА видит конфликты интересов и рынок, движимый спекуляциями, а не солидарностью. Мы несем ответственность за регулирование этих вопросов. Мы стремимся к сбалансированному и разумному регулированию, а не к действующему сейчас закону джунглей.

Впрочем, как минимум самые видные и известные агенты против нового правила ФИФА . В той или иной степени об этом говорили Мино Райола, Жорже Мендеш и Джонатан Барнетт.

Борьба против ФИФА

Возглавил битву с ФИФА , пожалуй, самый одиозный агент – Райола, который сейчас пытается подороже продать Холанда. Мино шокировал всех, получив 41 миллион фунтов в 2016 году за трансфер Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Сам трансфер стоил 89 миллионов фунтов. Такие сделки только подогревают энтузиазм ФИФА в борьбе за текущие мимо деньги. Но они еще больше мотивируют и самих агентов в этом сражении за свой кусок. Райолу возмутило еще введение правила о том, что агенты должны публиковать данные о выплатах в их пользу, а также ряд других показателей.

Мино Райола:

Мы больше не разговариваем с ФИФА . Думаю, что все закончится судом. У меня нет проблем с прозрачностью. Есть власти разных стран, которые проверяют нас с финансовой и юридической точек зрения каждый день. У нас проблема с людьми, которые не знают, как работают трансферы, и пытаются создать нелепые правила. ФИФА тем самым хочет скрыть собственные проблемы. Да, нам нужно менять футбольный мир. Но мы хотим быть его частью, чтобы нас уважали, потому что мы представляем игроков и их интересы. Мы не говорим, что мы идеальны. Но это не может регулироваться ФИФА . Никто почему-то не спрашивает игроков. Их интерес только в том, чтобы атаковать агентов, поскольку они получают слишком много денег. Не всегда приятно слышать один и тот же стереотип. Но вдруг кто-то задумается: «Если мы такие жадные и плохие, то почему все игроки довольны нами и не уходят? Я бы солгал, сказав, что меня это не беспокоит. Но как вы можете судить, был ли я хорошим агентом для Ибрагимовича? Только Златан сам может судить. У меня нет власти или влияния. Моя работа состоит в том, чтобы получить лучшее предложение для моего игрока. И не более. Мы оказываем игрокам такой спектр услуг, о котором мало кто догадывается. Мои игроки не называют меня паразитом. Это моя работа. И меня волнует только мнение игроков.

Отметим, что Райола в принципе против любых потолков зарплат. Когда его введение обсуждалось в Англии, Мино отчаянно критиковал эту идею. И был очень рад, что ее реализации не случилось: