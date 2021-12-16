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Три игрока «Челси» заразились коронавирусом. Матч с «Эвертоном» не отменён

вчера, 15:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В «Челси» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Положительные результаты после тестов на COVID-19 получили три игрока первой команды, сообщает Goal. Ранее стало известно, что коронавирусом заболел полузащитник Матео Ковачич.

Отмечается, что все заболевшие имели контакты с остальной командой. Двух из трех заболевших игроков главный тренер Томас Тухель хотел включить в состав на сегодняшний матч АПЛ с «Эвертоном».

На данный момент проведению матча ничего не угрожает.

Ранее из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Юнайтед» был перенесен матч команды с «Брентфордом».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:27
не сказать, что становится всё лучше и лучше
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:12
Думаю, сегодня надо глянуть футбол, а то может не скоро увидим его, тем более со зрителями.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:26
Нужна только победа!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:52
Западный общак хорошо отдохнул летом,пора и подлечиться.Ждём пополнения от наших "летающих крыс"- ВИП-туристов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:46
Чёт англосаксы постоянно болеют и распространители заразы.
протон
протон
вчера в 16:11
Думаю, скоро будет приостановлен чемпионат. Правда, календарь после приостановки будет дикий
Если это Рюдигер , Пулишич и Маунт , то на Челси лучше больше не ставить
ДСА
ДСА
вчера в 16:11
Вот теперь началась настоящая эпидемия.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:52
Надо было привиться сорокоградусной.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 15:44
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:33
    Здоровья игрокам
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