Три игрока «Челси» заразились коронавирусом. Матч с «Эвертоном» не отменён

1639657705

вчера, 15:28

В «Челси» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.

Положительные результаты после тестов на COVID-19 получили три игрока первой команды, сообщает Goal. Ранее стало известно, что коронавирусом заболел полузащитник Матео Ковачич.

Отмечается, что все заболевшие имели контакты с остальной командой. Двух из трех заболевших игроков главный тренер Томас Тухель хотел включить в состав на сегодняшний матч АПЛ с «Эвертоном».

На данный момент проведению матча ничего не угрожает.

Ранее из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Юнайтед» был перенесен матч команды с «Брентфордом».