Барбоза: «Витория с радостью вернётся в Россию, если будет хороший проект»

Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение, что , накануне уволенный из «Спартака», снова может возглавить клуб из России.

Возвращение Руя в Россию? Да, это вполне возможно. Если будет интересный проект, то конечно, он снова будет работать в России. Почему нет? Нет такого тренера, который отказался бы от работы в России при наличии хорошего проекта, целей и задач.

В России всегда хорошо относятся к тренерам. Также все поняли, что он делал свою работу честно и добросовестно.

Руй может возглавить «Фламенго»? Думаю, что нет. Сейчас клуб ведет переговоры с двумя тренерами — тоже португальцы, но это не Руй Витория.