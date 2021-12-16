ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Барбоза: «Витория с радостью вернётся в Россию, если будет хороший проект»

вчера, 16:18

Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение, что Руй Витория, накануне уволенный из «Спартака», снова может возглавить клуб из России.

Возвращение Руя в Россию? Да, это вполне возможно. Если будет интересный проект, то конечно, он снова будет работать в России. Почему нет? Нет такого тренера, который отказался бы от работы в России при наличии хорошего проекта, целей и задач.

В России всегда хорошо относятся к тренерам. Также все поняли, что он делал свою работу честно и добросовестно.

Руй может возглавить «Фламенго»? Думаю, что нет. Сейчас клуб ведет переговоры с двумя тренерами — тоже португальцы, но это не Руй Витория.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:02
Да хоть в СКА-Хабаровск с такой зарплатой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:00
В другом клубе столько платить не будут!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:43
Берёт меня сомнение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:40
В России может и да и то сомневаюсь а вот в спартак никогда и не за что.
drug01
drug01
вчера в 16:29
будем ждать скоро
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:20
Лучше всего Спартак...
YVG
YVG
вчера в 16:20, ред.
После спартака если только в АЕК (не греческий).
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