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Филлипс выразил желание покинуть «Ливерпуль» из-за редкой игровой практики

вчера, 12:43

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс надеется покинуть «Ливерпуль» в январское трансферное окно.

Я хочу играть. Мне тяжело, потому что конкуренция за попадание в старт команды очень жесткая. Мы с тренером согласны, что для меня лучше всего играть как можно больше. Я думаю, вы видели, что в прошлом году я хорошо развивался.

Я собираюсь посмотреть, что произойдет [в январе], и двигаться дальше. Думаю, на данный момент маловероятно, что я буду чаще играть за «Ливерпуль», так что если представится возможность сделать это где-нибудь в другом месте, и это устроит всех, то это определенно то, что меня заинтересует.

У меня есть знания и опыт в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Так что, может быть, я прошел через фазу, когда ты новичок и много нервничаешь. Мне не нужно проходить через этот процесс, если я пойду куда-нибудь еще. Я буду готов сразу же включиться и играть.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 20:44
На самом деле условным Брентфорду/Брайтону/Ньюкаслу или Лидсу - вполне мог бы пригодиться. Обычный хороший защитник, без изысков - но не всем же в топ-клубах играть. Думаю красные его зимой с радостью продадут, и все останутся довольны.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:51
Нату спасибо за прошлый проблемный сезон, когда в защите играли и Хендо и Фаб
Не хочет сидеть и полировать лавку это хорошее качество, надо отпускать, чтобы играл
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:36
В прошлом году Винисиус от тебя уходил легко.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:06
Что-то точно нужно выбирать.
drug01
drug01
вчера в 13:05
Верно лучше играть
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:50, ред.
В прошлом сезоне были травмированы основные защитники, поэтому то, что он играл, было лишь вынужденной мерой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:46
Придется идти на понижение.
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