Филлипс выразил желание покинуть «Ливерпуль» из-за редкой игровой практики

Защитник «Ливерпуля» надеется покинуть «Ливерпуль» в январское трансферное окно.

Я хочу играть. Мне тяжело, потому что конкуренция за попадание в старт команды очень жесткая. Мы с тренером согласны, что для меня лучше всего играть как можно больше. Я думаю, вы видели, что в прошлом году я хорошо развивался.

Я собираюсь посмотреть, что произойдет [в январе], и двигаться дальше. Думаю, на данный момент маловероятно, что я буду чаще играть за «Ливерпуль», так что если представится возможность сделать это где-нибудь в другом месте, и это устроит всех, то это определенно то, что меня заинтересует.

У меня есть знания и опыт в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Так что, может быть, я прошел через фазу, когда ты новичок и много нервничаешь. Мне не нужно проходить через этот процесс, если я пойду куда-нибудь еще. Я буду готов сразу же включиться и играть.