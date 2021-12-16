Бенитес: «Проблемы „Эвертона“ нельзя решить за пять месяцев»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о слухах касательно возможной отставки из-за плохих результатов команды.
Я разговаривал с мистером Мошири (владелец «Эвертона» — прим. Соккер.ру). У меня были встречи с председателем совета директоров, исполнительным директором, и они поддерживают меня.
Они пробовали менять тренеров, пытались что-то изменить, но это не сработало.
Что чувствует в последние годы любой болельщик «Эвертона»: успех или разочарование? Вы знаете ответ. У меня много поклонников, которые говорят мне то же самое. Они знают, что проблемы нельзя решить всего за пять месяцев.
Когда я разговариваю с владельцем, председателем правления и главным исполнительным директором почти каждый день, мы говорим о том, что мы хотим сделать в будущем, а не только в настоящем.
Мы думаем о январском окне, и не только, посмотрим, что мы можем сделать, чтобы сделать команду сильнее.
Бенитес возглавил команду 30 июня этого года. После 16 матчей текущего сезона АПЛ «Эвертон» идет на 14-й строчке с 18 очками.