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Бенитес: «Проблемы „Эвертона“ нельзя решить за пять месяцев»

вчера, 11:58

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о слухах касательно возможной отставки из-за плохих результатов команды.

Я разговаривал с мистером Мошири (владелец «Эвертона» — прим. Соккер.ру). У меня были встречи с председателем совета директоров, исполнительным директором, и они поддерживают меня.

Они пробовали менять тренеров, пытались что-то изменить, но это не сработало.

Что чувствует в последние годы любой болельщик «Эвертона»: успех или разочарование? Вы знаете ответ. У меня много поклонников, которые говорят мне то же самое. Они знают, что проблемы нельзя решить всего за пять месяцев.

Когда я разговариваю с владельцем, председателем правления и главным исполнительным директором почти каждый день, мы говорим о том, что мы хотим сделать в будущем, а не только в настоящем.

Мы думаем о январском окне, и не только, посмотрим, что мы можем сделать, чтобы сделать команду сильнее.

Бенитес возглавил команду 30 июня этого года. После 16 матчей текущего сезона АПЛ «Эвертон» идет на 14-й строчке с 18 очками.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:18
У Бенитеса нет выбора игроков от слова совсем.
galem72
galem72
вчера в 12:11
Чтобы попытаться решить проблемы Ириса, нужно хотя бы начать трансферить. Имея на весь состав всего 2-х топарей, причём обоих сломанных, нельзя положительно работать в АПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:05
А Спартак решает !!! Вам бы у Федуна стоит проконсультироваться , он то знает как координально решаются такие проблемы !!!)
shlomo
shlomo
вчера в 12:05
Все правильно сказал...
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