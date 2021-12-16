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Капелло прокомментировал смену тренера в «Спартаке»

вчера, 13:53

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о смене тренера в «Спартаке». После увольнения Руя Витории команду должен возглавить Паоло Ваноли.

Не могу обсуждать вопрос отставки Руя Витории. Это вещи, о которых должно говорить руководство. Именно «Спартак» должен решить для себя, верным или нет было решение уволить Руя Виторию.

Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает лёгкой.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:22
Его просто не правильно поняли и не правильно перевели .))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:00, ред.
Любой тренер пришедший в команду которая за 8 последних игр в Лиге выиграла лишь одну - имеет на руках все козыри показать результат не хуже.....

Знакомство к командой...ПариМатч Премьер...зимние усиления к ЛЕ...сборы и доверие руководства...и конечно же желание заявить о себе как о Главном тренере - всё сейчас в руках Ваноли....

Пожелаем ему скорейшей адаптации и немного везения !!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:48
"Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли..." Классная "рекомендация соотечественнику от известного тренера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 16:17
Прокомментировал: "Не могу обсуждать... Не могу сказать..."
makkie
makkie
вчера в 15:43
Вода-водой, ничего и не сказал толком.
Хотя что тут скажешь, если даже в Италии Ваноли не был на слуху и о нём почти ничего неизвестно. Видимо, будет заявлять о себе уже в Спартаке. Лишь бы не вышли тренировки на кошках.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:00
И "нашим и вашим"...
Не видит, что говорит!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Вообще дед сказал, что я ничего не знаю и даже Ваноли не знаю.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:48
Не все владеют итальянским языком.
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
Посмотрим на него в деле... а пока только разговоры
beefs
beefs
вчера в 14:00
сказал ни о чем, трепло...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:55
Скоро будут искать нового тренера!
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