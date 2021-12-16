Капелло прокомментировал смену тренера в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о смене тренера в «Спартаке». После увольнения Руя Витории команду должен возглавить Паоло Ваноли.
Не могу обсуждать вопрос отставки Руя Витории. Это вещи, о которых должно говорить руководство. Именно «Спартак» должен решить для себя, верным или нет было решение уволить Руя Виторию.
Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает лёгкой.
Знакомство к командой...ПариМатч Премьер...зимние усиления к ЛЕ...сборы и доверие руководства...и конечно же желание заявить о себе как о Главном тренере - всё сейчас в руках Ваноли....
Пожелаем ему скорейшей адаптации и немного везения !!!!!!!!
Знакомство к командой...ПариМатч Премьер...зимние усиления к ЛЕ...сборы и доверие руководства...и конечно же желание заявить о себе как о Главном тренере - всё сейчас в руках Ваноли....
Пожелаем ему скорейшей адаптации и немного везения !!!!!!!!
Хотя что тут скажешь, если даже в Италии Ваноли не был на слуху и о нём почти ничего неизвестно. Видимо, будет заявлять о себе уже в Спартаке. Лишь бы не вышли тренировки на кошках.
Хотя что тут скажешь, если даже в Италии Ваноли не был на слуху и о нём почти ничего неизвестно. Видимо, будет заявлять о себе уже в Спартаке. Лишь бы не вышли тренировки на кошках.
Не видит, что говорит!
Не видит, что говорит!