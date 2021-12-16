ЦСКА не согласовал с МВД проведение игры с «Арсеналом», клуб оштрафован

1639671109

вчера, 19:11

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что московская команда не согласовала с МВД акт о проведении игры 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Встреча прошла 11 декабря в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. За день до игры СМИ сообщали, что поединок может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эту ситуацию: