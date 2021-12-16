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ЦСКА не согласовал с МВД проведение игры с «Арсеналом», клуб оштрафован

вчера, 19:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что московская команда не согласовала с МВД акт о проведении игры 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Встреча прошла 11 декабря в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. За день до игры СМИ сообщали, что поединок может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эту ситуацию:

ЦСКА за нарушение регламента оштрафовали на 100 тысяч рублей. Не было согласования с правоохранительными органами акта о проведении поединка с «Арсеналом». Это норма регламента, акт должен обязательно согласовываться.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:30
Зрителей же не было... Зачем извещать?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:27
А кто победил-то в итоге?)
протон
протон
вчера в 23:06
Что??? Играли без зрителей, и нужно согласование с МВД? Ну точно деньги на НГ нужны...
Все наживаются на футболе, начиная с РФС, МВД, Роспотребнадзора и пр. пожарников. Всем только плати. На месте клубов, я бы давно договорился штрафов НЕ ПЛАТИТЬ.
cska1948
cska1948
вчера в 22:23
Если матч проходил без зрителей, то ЧТО надо было согласовывать с МВД?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:07
Кто-то в ЦСКА должен быть уволен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:47
В связи с погодными условиями не ясно было само проведение матча. Решение о проведении было принято за час до начала матча. О каком согласовании с МВД может идти речь ? Услуги этой структуры НЕ потребовались, Смешно и грустно.
С НОВЫМ ГОДОМ КДК РФС и МВД.
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 20:38
Задача РФС стрясти денег с клубов под любым предлогом. Акт с МВД не согласовали - штраф, МВД не смогло обеспечить безопасность за счет полицейских - клубу снова штраф.
Сантус
Сантус
вчера в 20:19, ред.
А если кони вспомнят что они имеют отношение к армии и заключат договор с ней по охране общественного порядка на матчах?Росгвардия к кому больше имеет отношение например?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:52
Скоро в туалет без согласования не сходишь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:46
А плели отмазки про погоду...
drug01
drug01
вчера в 19:45
Штраф против футбола
beefs
beefs
вчера в 19:37
Сложная. Обстановка, попробуй разберись...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:36
Кто то не хочет за свой счет праздновать Новый год.
particular
particular
вчера в 19:26
За 100 тр удалось обойти необходимость согласования с той структурой, которая по факту, особо не за что не отвечает... Всё равно, шкурку снимают с клуба... Так что, просто из процесса исключили прокладку...
Тем более, что после известных событий, стороны закусились и говорить о полноценном сотрудничестве нет смысла и необходимости...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:26
Вот так и пополняется бюджет РФС
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:26
Они же не согласовывают с клубом задержания болельщиков...и клуб не согласовывает с ними проведение игры..
Все при своих...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:25
Вот, что значит Новый год на носу. Давай качать деньги с клубов дармоеды проклятые...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:20
За всякую фигню штрафуют!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:19
Почта-банку это до фени.
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