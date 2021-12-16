ЦСКА не согласовал с МВД проведение игры с «Арсеналом», клуб оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за то, что московская команда не согласовала с МВД акт о проведении игры 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
Встреча прошла 11 декабря в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. За день до игры СМИ сообщали, что поединок может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эту ситуацию:
ЦСКА за нарушение регламента оштрафовали на 100 тысяч рублей. Не было согласования с правоохранительными органами акта о проведении поединка с «Арсеналом». Это норма регламента, акт должен обязательно согласовываться.
Все наживаются на футболе, начиная с РФС, МВД, Роспотребнадзора и пр. пожарников. Всем только плати. На месте клубов, я бы давно договорился штрафов НЕ ПЛАТИТЬ.
Все наживаются на футболе, начиная с РФС, МВД, Роспотребнадзора и пр. пожарников. Всем только плати. На месте клубов, я бы давно договорился штрафов НЕ ПЛАТИТЬ.
С НОВЫМ ГОДОМ КДК РФС и МВД.
С НОВЫМ ГОДОМ КДК РФС и МВД.
Тем более, что после известных событий, стороны закусились и говорить о полноценном сотрудничестве нет смысла и необходимости...
Тем более, что после известных событий, стороны закусились и говорить о полноценном сотрудничестве нет смысла и необходимости...
Все при своих...
Все при своих...