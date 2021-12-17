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Миколенко близок к переходу в «Эвертон»

вчера, 14:57

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко может перебраться в Англию.

Утверждается, что футболист уже проходит медицинское обследование в новом клубе.

Сумма трансфер составит 21-23 млн евро, «ириски» уже согласовали условия контракта с украинцем.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:37
Дэвид, какой хороший шанс, при полном отстутствии таланта?
Capral
Capral
вчера в 21:30, ред.
Пан щирый украинЭць, позвольте вам напомнить, соотношение мячей, двух украинских клубов в этом розыгрыше ЛЧ, 3:23!!! Нехило, правда? Надеюсь, разговор исчерпан?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:19
    протон
    протон ответ shlifen (раскрыть)
    вчера в 20:16
    Согласен. тоже верно
    David Young
    David Young
    вчера в 19:48
    Хороший шанс направить себя в нужное русло в плане карьеры, стоит им воспользоваться.
    shlifen
    shlifen ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
    * "почему хохлов раскупают по топ чемпионатах, а нашими брезгуют"

    Тут два основных фактора.
    Первый - уровень зарплаты. Встречал уже раньше в интервью Суркиса, что в Динамо зарплаты украинских игроков не выше 600.000 евро в год (чаще - существенно меньше). Как вы понимаете, если Эвертон предложит 1 млн за сезон (что по меркам АПЛ копейки) - то это уже огромное повышение зарплаты. Российские, даже молодые игроки, за такие деньги играть не захотят. А соотечественники ещё даже пальцем у виска покрутят, сказав "ты с ума сошёл? там задницу надо рвать, а денег будет в 2-3 раза меньше".
    - Малиновский в Аталанте получает 1 млн евро за сезон.
    - Миранчук - 1,5 млн. Без комментариев.

    Второй фактор - уровень самоотдачи. Игроки из РПЛ знают, что если "не срастётся" заграницей, то всегда можно вернуться на родину, и получить жирный контракт. Украинцам возвращаться толком некуда, поскольку УПЛ в крайне плачевном состоянии. Вот и выходит что игрок из Локомотива/ЦСКА/Динамо/Спартака сразу "нос воротит" и хочет только в топ-клуб, а украинцы готовы жилы рвать и в условном Генте/Генке/Брюгге, чтобы потом перейти в Аталанту или Бенфику.

    P.S. Получается что низкий уровень УПЛ, приводит к усилению сборной страны))) В РПЛ слишком "жирные условия" чтобы игроки стремились играть в Европе.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 18:08
    Зачем он Эвертону? Тоже не понимаю.
    протон
    протон
    вчера в 18:06
    Хм, норм у Украины сборная нарисовывается. Опьять же вопрос, почему хохлов раскупают по топ чемпионатах, а нашими брезгуют, а тех немногих кого взяли, даже на поле не выпускают. Итог для сборной понятен.
    Capral
    Capral ответ Klaus-S (раскрыть)
    вчера в 17:39
    Андрюха, не спорь, игрок, он действительно никудышний, и даже, таких денег не стоит. Весь ваш футбол катится в пропасть. Хотели самостийности- получите и не жалуйтесь. Это, еще по Божески....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Klaus-S (раскрыть)
    вчера в 17:35, ред.
    Я уже не в том возрасте , когда пропаганду воспринимают. У меня давно своя голова и свои глаза. Этого парня я видел много раз и в сборной и в Киеве. Достаточно средний игрок для таких денег. Далеко, далеко не звезда. Добротный середняк.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:31
    Анатолий Кандауров, несмотря, на наши определенные разногласия, Бандерлянд- это супер!!!!!!!
    Klaus-S
    Klaus-S ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Вы это серьезно? ))
    Что творит кремлепропаганда..
    Zak11
    Zak11
    вчера в 16:40
    Миколенко за такие деньги в Эвертон? Что за гон?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:02
    Я думаю в этом трансфере политическая подоплека. Демонстративно показать высокий уровень футбола в Бандерлянде.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:25
    Как бы не отправился в местный ФНЛ...
    Capral
    Capral
    вчера в 15:24
    Миколенко- один из самых бездарных защитников Украины. Кто, регулярно следит за чемп., Украины, меня поймёт. Цена смешная по нынешним понятиям, и даже не стартовая, а просто комическая. Недавно, инфа была про Шиманськи, за которого, якобы, предлагали еще меньше. Ну, это так, информация к размышлению....
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 15:20
    Бугут из Украины. Бегут
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:08
    Не дёшево он стоит.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:02
    Украинцев в Европе уже больше Россиян!
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