Миколенко близок к переходу в «Эвертон»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко может перебраться в Англию.
Утверждается, что футболист уже проходит медицинское обследование в новом клубе.
Сумма трансфер составит 21-23 млн евро, «ириски» уже согласовали условия контракта с украинцем.
Тут два основных фактора.
Первый - уровень зарплаты. Встречал уже раньше в интервью Суркиса, что в Динамо зарплаты украинских игроков не выше 600.000 евро в год (чаще - существенно меньше). Как вы понимаете, если Эвертон предложит 1 млн за сезон (что по меркам АПЛ копейки) - то это уже огромное повышение зарплаты. Российские, даже молодые игроки, за такие деньги играть не захотят. А соотечественники ещё даже пальцем у виска покрутят, сказав "ты с ума сошёл? там задницу надо рвать, а денег будет в 2-3 раза меньше".
- Малиновский в Аталанте получает 1 млн евро за сезон.
- Миранчук - 1,5 млн. Без комментариев.
Второй фактор - уровень самоотдачи. Игроки из РПЛ знают, что если "не срастётся" заграницей, то всегда можно вернуться на родину, и получить жирный контракт. Украинцам возвращаться толком некуда, поскольку УПЛ в крайне плачевном состоянии. Вот и выходит что игрок из Локомотива/ЦСКА/Динамо/Спартака сразу "нос воротит" и хочет только в топ-клуб, а украинцы готовы жилы рвать и в условном Генте/Генке/Брюгге, чтобы потом перейти в Аталанту или Бенфику.
P.S. Получается что низкий уровень УПЛ, приводит к усилению сборной страны))) В РПЛ слишком "жирные условия" чтобы игроки стремились играть в Европе.
Тут два основных фактора.
Первый - уровень зарплаты. Встречал уже раньше в интервью Суркиса, что в Динамо зарплаты украинских игроков не выше 600.000 евро в год (чаще - существенно меньше). Как вы понимаете, если Эвертон предложит 1 млн за сезон (что по меркам АПЛ копейки) - то это уже огромное повышение зарплаты. Российские, даже молодые игроки, за такие деньги играть не захотят. А соотечественники ещё даже пальцем у виска покрутят, сказав "ты с ума сошёл? там задницу надо рвать, а денег будет в 2-3 раза меньше".
- Малиновский в Аталанте получает 1 млн евро за сезон.
- Миранчук - 1,5 млн. Без комментариев.
Второй фактор - уровень самоотдачи. Игроки из РПЛ знают, что если "не срастётся" заграницей, то всегда можно вернуться на родину, и получить жирный контракт. Украинцам возвращаться толком некуда, поскольку УПЛ в крайне плачевном состоянии. Вот и выходит что игрок из Локомотива/ЦСКА/Динамо/Спартака сразу "нос воротит" и хочет только в топ-клуб, а украинцы готовы жилы рвать и в условном Генте/Генке/Брюгге, чтобы потом перейти в Аталанту или Бенфику.
P.S. Получается что низкий уровень УПЛ, приводит к усилению сборной страны))) В РПЛ слишком "жирные условия" чтобы игроки стремились играть в Европе.