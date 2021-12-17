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Хави не уверен, что «Барселоне» нужен Янузай

вчера, 10:48

Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай всё ещё может перейти в «Барселону».

Утверждается, что агент футболиста Мино Райола предложил каталонскому клубу услуги своего клиента.

Решение будет принимать наставник «сине-гранатовых» Хави, который не уверен, что хавбек способен усилить команду. Текущий контракт Янузая рассчитан до июня 2022 года, «Реал Сосьедад» готов продать игрока этой зимой, если Аднан не согласится продлить свое соглашение.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:27
Здравствуйте, вы за Холландом?
Да. Почем он?
120 плюс бонусы
Спасибо, мы вот этого возьмём, кто он?
Янузай, десятка.
Заверните.
протон
протон
вчера в 18:26
- Алло Янузай, ты знаешь какого это играть за Барсу?
- Да конечно! ДНК! Мы должны доминировать! Больше чем клуб!!!!
- Алло Райола, мы его берем))
протон
протон
вчера в 18:26
Хави думает вернуться обратно в Катар ))))))))
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:43, ред.
На сегодняшний день уровень Барселоны это Янузай пока один обонкротил команду и сбежал, другие страдают приходится выбирать вот такой бюджетный вариант.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 12:34
Скоро начнутся мысли, а нужен ли Хави Барселоне? ))
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:32
Янузай - футболист которого заслуживает барселона! даже не сомневаюсь
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:48
Хави знает что делать
galem72
galem72
вчера в 10:58
Янузай уже всем доказал, что на высоком уровне он просто гаснет и становится невидимкой. А жиробас пусть подавится своими слюнями!
drug01
drug01
вчера в 10:57
Решай сам кому играть
shlomo
shlomo
вчера в 10:49
Тренеру виднее...
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