Хави не уверен, что «Барселоне» нужен Янузай

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вчера, 10:48

Полузащитник «Реала Сосьедад» всё ещё может перейти в «Барселону».

Утверждается, что агент футболиста Мино Райола предложил каталонскому клубу услуги своего клиента.

Решение будет принимать наставник «сине-гранатовых» Хави, который не уверен, что хавбек способен усилить команду. Текущий контракт Янузая рассчитан до июня 2022 года, «Реал Сосьедад» готов продать игрока этой зимой, если Аднан не согласится продлить свое соглашение.