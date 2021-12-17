Хави не уверен, что «Барселоне» нужен Янузай

Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай всё ещё может перейти в «Барселону».
Утверждается, что агент футболиста Мино Райола предложил каталонскому клубу услуги своего клиента.
Решение будет принимать наставник «сине-гранатовых» Хави, который не уверен, что хавбек способен усилить команду. Текущий контракт Янузая рассчитан до июня 2022 года, «Реал Сосьедад» готов продать игрока этой зимой, если Аднан не согласится продлить свое соглашение.
Да. Почем он?
120 плюс бонусы
Спасибо, мы вот этого возьмём, кто он?
Янузай, десятка.
Заверните.
Да. Почем он?
120 плюс бонусы
Спасибо, мы вот этого возьмём, кто он?
Янузай, десятка.
Заверните.
- Да конечно! ДНК! Мы должны доминировать! Больше чем клуб!!!!
- Алло Райола, мы его берем))
- Да конечно! ДНК! Мы должны доминировать! Больше чем клуб!!!!
- Алло Райола, мы его берем))