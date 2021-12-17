Маркевич: «Двери в сборную Украины для Мампасси закрыты»

Бывший главный тренер сборной Украины прокомментировал переход защитника из «Шахтёра» в «Локомотив».

Стоило ли его продавать «Шахтёру» и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь». Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.

Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются.