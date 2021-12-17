Капелло — о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»

Экс-главный тренер сборной России оценил назначение на пост наставника «Спартака»:

Итальянцы всегда бьются за самые высокие места. Это наш менталитет. Неслучайно последним специалистом, который приводил «Спартак» к чемпионству, был итальянец Каррера.

Сможет ли Ваноли повторить его успех? Я плохо знаком с его тренерскими способностями, но уверен, он приложит все силы для того, чтобы вписать свое имя в историю команды, как это сделал Каррера.

Самое главное — быстро адаптироваться в условиях другой страны и наладить контакт с игроками. Если это получится сделать, то его ждет успех. Но Ваноли придется непросто, могу лишь пожелать ему удачи.