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Капелло — о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»

вчера, 13:26

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил назначение Паоло Ваноли на пост наставника «Спартака»:

Итальянцы всегда бьются за самые высокие места. Это наш менталитет. Неслучайно последним специалистом, который приводил «Спартак» к чемпионству, был итальянец Каррера.

Сможет ли Ваноли повторить его успех? Я плохо знаком с его тренерскими способностями, но уверен, он приложит все силы для того, чтобы вписать свое имя в историю команды, как это сделал Каррера.

Самое главное — быстро адаптироваться в условиях другой страны и наладить контакт с игроками. Если это получится сделать, то его ждет успех. Но Ваноли придется непросто, могу лишь пожелать ему удачи.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:36
Что то я не заметил, чтобы итальянец Ф. Капелло бился во главе нашей сборной за мало-мальски высокое место.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:58
Так, А Салернитану кто тренирует, а?
pomor45
pomor45
вчера в 17:59
Приложил все усилия, но ... не поднял.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
Кто же этот Ваноли?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 14:49
Каррера липовый чемпион.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:48
Маэстро хочет сказать, что спартак в мае отпразднует чемионство?
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:48
Ваноли уж точно не будет вторым Каррерой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:44
Манчини аж весь расшибся...об высокое 5-е место.....
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:29
Фабио и Коко хвалил)))
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