Капелло — о Ваноли: «Итальянцы всегда бьются за самые высокие места»

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил назначение Паоло Ваноли на пост наставника «Спартака»:
Итальянцы всегда бьются за самые высокие места. Это наш менталитет. Неслучайно последним специалистом, который приводил «Спартак» к чемпионству, был итальянец Каррера.
Сможет ли Ваноли повторить его успех? Я плохо знаком с его тренерскими способностями, но уверен, он приложит все силы для того, чтобы вписать свое имя в историю команды, как это сделал Каррера.
Самое главное — быстро адаптироваться в условиях другой страны и наладить контакт с игроками. Если это получится сделать, то его ждет успех. Но Ваноли придется непросто, могу лишь пожелать ему удачи.