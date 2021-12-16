Чеферин — о повторной жеребьёвке ЛЧ: «Это ошибка УЕФА. Приносим извинения»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался касательно ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во время жеребьевки была допущена грубая ошибка. В 1/8 финала в пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», они выступали в одной группе, поэтому шары с названием этих клубов не должны были выпасть друг другу. После этого провели повторную жеребьевку. В обеих церемониях принимал участие бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.
Что-то случилось с программным обеспечением. Его поставщики предложили повторить жеребьевку. Мы не должны иметь такую сильную зависимость от технологий. Это не человеческий фактор, это ошибка УЕФА. Приносим извинения.
эти нудные жеребьевки уефа давно превратились в клоунаду
эти нудные жеребьевки уефа давно превратились в клоунаду