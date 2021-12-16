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Чеферин — о повторной жеребьёвке ЛЧ: «Это ошибка УЕФА. Приносим извинения»

вчера, 17:15

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался касательно ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки была допущена грубая ошибка. В 1/8 финала в пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», они выступали в одной группе, поэтому шары с названием этих клубов не должны были выпасть друг другу. После этого провели повторную жеребьевку. В обеих церемониях принимал участие бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

Что-то случилось с программным обеспечением. Его поставщики предложили повторить жеребьевку. Мы не должны иметь такую сильную зависимость от технологий. Это не человеческий фактор, это ошибка УЕФА. Приносим извинения.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 21:57
Тебе лучше знать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:36
Да уж накосячили по полной.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:32
Блин, а в компьютерную программу все правила жеребьевки слабо забить? "Не человеческий фактор" - они говорят...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:08
Позор вам такой солидной организации, поЗОРники
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:06
Кто-то сначала порадовался, а потом огорчился.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:05
Ну, соперника для Челси они неплохо проконтролировали оба раза. Интересно сколько Абрамович занёс?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:31
За такую ошибку должны полететь головы. Уже много косяков при Чефирине. При Блаттере такого не было.
112910415
112910415
вчера в 18:18
технологии технологиями, а людям расслабляться нельзя !
Баобаб
Баобаб
вчера в 18:06
Подстилка арабская.
протон
протон
вчера в 18:01
Зловещие мертвецы 2,короче,первые были у Джозефа Байдена. Так выпьем же за кибернетику!(с)
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:46
грели грели и перегрели))) ахахаха
Tex
Tex ответ f34k99ak5uny (раскрыть)
вчера в 17:41
Там надо исключать много пересечений, участники одниx стран, групп и тд
sv_1969
sv_1969 ответ f34k99ak5uny (раскрыть)
вчера в 17:36
Действительно! Бросили бы монетки разбили на пары)))
f34k99ak5uny
f34k99ak5uny
вчера в 17:35
какие такие технологии нужны, чтобы разбить 16 команд на пары? система простейшая, но понаставили корзин и шаров набросали, словно пытаются теорему ферма с их помощью доказать

эти нудные жеребьевки уефа давно превратились в клоунаду
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:32
А все винили Аршавина
Сантус
Сантус
вчера в 17:30
За такими ошибками следуют сотни сломанных копей.Все видят злой умысел и заговор.Мир и так грызётся по поводу и без,а давать поводы значит понижать и так не высокий авторитет конторы.Тщательнее ребята нужно,тщательнее...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:19
Конечно ошибка, кто спорит то. Зажрались слишком, что никто ничего толком не контролирует. Дворовой шарагой себя выставили.
6b6apka4u3j6
6b6apka4u3j6
вчера в 17:17
Да мы так-то уже поняли
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