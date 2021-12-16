Чеферин — о повторной жеребьёвке ЛЧ: «Это ошибка УЕФА. Приносим извинения»

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вчера, 17:15

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался касательно ситуации с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки была допущена грубая ошибка. В 1/8 финала в пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», они выступали в одной группе, поэтому шары с названием этих клубов не должны были выпасть друг другу. После этого провели повторную жеребьевку. В обеих церемониях принимал участие бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.