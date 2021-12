Левандовски забил 69 голов в этом году. Месси в 2012-м забил 91 мяч

Форвард «Баварии» отличился в недавнем матче против «Вольфсбурга».

Для поляка этот гол стал 69-м в нынешнем календарном году. Столько же забивал португалец в 2013 году.

Лидером же по данному показателю является аргентинец , который смог забить 91 гол в 2012 году.

Players with the most goals scored in one calendar year:



🇦🇷 Messi 2012 — 91

🇩🇪 Müller 1972 — 85

🇧🇷 Pelé 1958 — 75

🇧🇷 Romário 2000 — 72

🇧🇷 Pelé 1965 — 72

🇧🇷 Zico 1979 — 72

🇵🇱 LEWANDOWSKI 2021 — 69

🇵🇹 Ronaldo 2013 — 69