Шевченко установил антирекорд «Дженоа»

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вчера, 12:03

«Дженоа» проиграла «Лацио» (1:3) в 18-м туре Серии А.

Таким образом, рулевой команды установил клубный антирекорд, не сумев победить ни в одном из своих первых 6 матчей Серии А — 5 поражений и ничья с общим счетом 2:13.

На данный момент «Дженоа» находится в зоне вылета Серии А.