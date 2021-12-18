ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2021/2022

Шевченко установил антирекорд «Дженоа»

вчера, 12:03

«Дженоа» проиграла «Лацио» (1:3) в 18-м туре Серии А.

Таким образом, рулевой команды Андрей Шевченко установил клубный антирекорд, не сумев победить ни в одном из своих первых 6 матчей Серии А — 5 поражений и ничья с общим счетом 2:13.

На данный момент «Дженоа» находится в зоне вылета Серии А.

Шевченко установил антирекорд «Дженоа»

Все новости
Жиго — лидер по числу выигранных единоборств в нынешнем сезоне РПЛ
Сегодня, 16:45 Комментарии5
Влахович повторил достижение Роналду в Серии А
Сегодня, 16:34 Комментарии7
Лучшие атакующие линии сезона в РПЛ. ЦСКА и «Спартака» нет в списке главных героев
Сегодня, 13:09Станислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
«Атлетико» впервые проиграл 3 матча подряд при Симеоне в Примере
Сегодня, 12:23 Комментарии17
«Динамо» — лидер по количеству голов с угловых в нынешнем сезоне РПЛ
Сегодня, 11:25 Комментарии5
Суарес показал худший отрезок без голов с момента перехода в Ла Лигу
Сегодня, 09:38 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:46, ред.
Для питерского гоблина.
Не плющит, тем-более, первым обладателем ЗМ- был россиянин Л.И.Яшин. Что касается- Блохина, Шевы и Беланова, все они- футболисты без футбольного интеллекта, но, все они, безусловно, в разной степени внесли свой вклад в футбол. Но, никого из них, великим назвать нельзя. А вот, ЯШИН- ВЕЛИКИМ будет всегда!!!!!!! И еще, ни Блохин, ни Беланов, этническими украинцами никогда не были, они- русские!!!!!!!
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 04:51
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:13
    Интересно, на что рассчитывали боссы Дженоа приглашая Шевченко? То, что Андрей не волшебник было ясно по его работе в сборной Украины.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 17:58
    Сейчас ещё и Аталанта приедет и добъёт. А там может дадут в паузу потренировать и если не удасться с Сассуоло и Специей зацепить очки, то на выход.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:50
    Протоша, он, и как игрок, тоже, играл в дубовый футбол, только самомнения много было....
    Capral
    Capral
    вчера в 17:45
    Ну вот, детсад, можешь, когда хочешь!!!!!!!
    +1000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    протон
    протон
    вчера в 17:17
    Тренерский талант Андрея был виден по дубовой игре сборной Украины.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:00
    Талант есть талант!
    mr.bra
    mr.bra
    вчера в 14:39
    жалко его, как бы не забухал
    Capral
    Capral ответ Bensurr (раскрыть)
    вчера в 14:27
    Скорей всего, никто другой не хотел идти в Дженоа, вот и взяли, этого....
    Bensurr
    Bensurr ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:23
    Кто знал что он такой физрук? 1/4 финала Евро вот и итальянцы повелись.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:19
    теперь всё зависит от терпения руководства
    sv_1969
    sv_1969 ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 14:09
    Не поспоришь!Но сборная и клуб разные вещи!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:28
    Похоже скоро укажут на дверь.
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 13:20
    Да, бегал, как таракан. Ну и удар неплохой. А так, ничего особенного.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:12
    Приветствую! Кроме сумасшедшей скорости у Игоря не было ничего !Ну и трудолюбие конечно! Просто так распорядились свыше! Согласен на 100 % что Блохин выглядел лучше!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:09
    Да и такое бывает.
    Баобаб
    Баобаб
    вчера в 13:08
    Тренер ниочём. Со сборной получалось выходить в четверть финалы, потому что играл со всяким сбродом.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:06
    Видимо скоро Андрея Николаевича попросят с поста главного тренера....
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 13:00
    Надо исправлять.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 13:00
    В сборной вроде получалось!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 12:59
    И поднял он правую руку в которой был молот, и ударил ним в последний раз, по новому гвоздю торчащему из крышки гроба!!! Аминь Дженоа!!!
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 12:57
    Здравствуйте, Уважаемый!!!
    Однозначно, Беланов- вообще получил ЗМ даром. До сих пор понять не могу, за что, он получил ЗМ??? Совершенно заурядный футболист. Лучше других на этом фоне выглядел О.Блохин, хотя, в том году, были не менее достойные люди- Кройф, Беккенбауэр....
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:51, ред.
    Походу, не долго Шеве осталось в Италии физручить! Слаб он, как тренер.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Также можно и сказать про Беланова! Хорошая компания обралась вокруг него!
    pele1981
    pele1981
    вчера в 12:45
    Печально это, конечно, но не смертельно - время еще есть, чтобы изменить ситуацию.
    Capral
    Capral ответ Bensurr (раскрыть)
    вчера в 12:38
    Просто не надо было брать....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:33
    Андрюха окончательно загнал генуэзцев в подвал.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 12:26
    Пора увололнять физрука
    beefs
    beefs
    вчера в 12:21
    не туда попал...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100