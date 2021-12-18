Шевченко установил антирекорд «Дженоа»

«Дженоа» проиграла «Лацио» (1:3) в 18-м туре Серии А.
Таким образом, рулевой команды Андрей Шевченко установил клубный антирекорд, не сумев победить ни в одном из своих первых 6 матчей Серии А — 5 поражений и ничья с общим счетом 2:13.
На данный момент «Дженоа» находится в зоне вылета Серии А.
Не плющит, тем-более, первым обладателем ЗМ- был россиянин Л.И.Яшин. Что касается- Блохина, Шевы и Беланова, все они- футболисты без футбольного интеллекта, но, все они, безусловно, в разной степени внесли свой вклад в футбол. Но, никого из них, великим назвать нельзя. А вот, ЯШИН- ВЕЛИКИМ будет всегда!!!!!!! И еще, ни Блохин, ни Беланов, этническими украинцами никогда не были, они- русские!!!!!!!
Не плющит, тем-более, первым обладателем ЗМ- был россиянин Л.И.Яшин. Что касается- Блохина, Шевы и Беланова, все они- футболисты без футбольного интеллекта, но, все они, безусловно, в разной степени внесли свой вклад в футбол. Но, никого из них, великим назвать нельзя. А вот, ЯШИН- ВЕЛИКИМ будет всегда!!!!!!! И еще, ни Блохин, ни Беланов, этническими украинцами никогда не были, они- русские!!!!!!!
+1000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Однозначно, Беланов- вообще получил ЗМ даром. До сих пор понять не могу, за что, он получил ЗМ??? Совершенно заурядный футболист. Лучше других на этом фоне выглядел О.Блохин, хотя, в том году, были не менее достойные люди- Кройф, Беккенбауэр....
Однозначно, Беланов- вообще получил ЗМ даром. До сих пор понять не могу, за что, он получил ЗМ??? Совершенно заурядный футболист. Лучше других на этом фоне выглядел О.Блохин, хотя, в том году, были не менее достойные люди- Кройф, Беккенбауэр....