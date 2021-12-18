На следующей неделе будет обсуждаться дефицит бюджета РПЛ в этом году

На следующей неделе (22 декабря) пройдет последнее в 2021 году общее собрание РПЛ .

Повестка дня включает в себя ряд следующих вопросов:

Будет рассмотрен вопрос о распределении доходов, полученных от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне-21/22. Также будет обсуждаться дефицит бюджета РПЛ в этом году.

Также речь пойдет о том, в какие даты проводить матчи 22-го тура (19-20 марта) — этот тур предлагается перенести, чтобы сборная России подготовилась к стыковым мартовским играм.