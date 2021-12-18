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На следующей неделе будет обсуждаться дефицит бюджета РПЛ в этом году

вчера, 16:17

На следующей неделе (22 декабря) пройдет последнее в 2021 году общее собрание РПЛ.

Повестка дня включает в себя ряд следующих вопросов:

Будет рассмотрен вопрос о распределении доходов, полученных от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне-21/22. Также будет обсуждаться дефицит бюджета РПЛ в этом году.

Также речь пойдет о том, в какие даты проводить матчи 22-го тура (19-20 марта) — этот тур предлагается перенести, чтобы сборная России подготовилась к стыковым мартовским играм.

Кроме того, собрание рассмотрит предложения «Зенита» по внесению изменений в регламент РФС по разрешению споров.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:09
Финансы РФС - это вотчина Гинера, так что и с него спрос.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Что значит отвечает Гинер? За всё в РФС отвечает руководитель!
makkie
makkie
вчера в 17:47
Напомню, что за финансы в РФС отвечает Гинер.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:04
Ну очень серьезная повестка дня.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:49
Пока Путин будет у руля будет и дефицит.
Futurista
Futurista
вчера в 16:35
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
Собрание плавно перейдёт в предновогодний корпоратив...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:25
Посмотрим что нарешают
drug01
drug01
вчера в 16:22
Ждём решение
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