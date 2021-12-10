Руководство «Барсы» провело встречу с Хави. Лапорта пообещал ему трансферы

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вчера, 13:24

В четверг, 9 декабря, руководство «Барселоны» провело встречу с главным тренером команды Хави.

Перед тренировкой с Хави встретились президент Жоан Лапорта и другие руководители, включая Рафу Юсте, Матеу Алемани и Йорди Кройффа.

Встреча была посвящена разбору текущей ситуации в команде после вылета из Лиги чемпионов. Стороны искали варианты, с помощью которых можно изменить результаты в положительную сторону.

Отмечается, что Лапорта объяснил Хави финансовое положение клуба и пообещал, несмотря на трудности, сделать все для усиления состава в зимнее трансферное окно и продажи ненужных игроков.