Руководство «Барсы» провело встречу с Хави. Лапорта пообещал ему трансферы

В четверг, 9 декабря, руководство «Барселоны» провело встречу с главным тренером команды Хави.
Перед тренировкой с Хави встретились президент Жоан Лапорта и другие руководители, включая Рафу Юсте, Матеу Алемани и Йорди Кройффа.
Встреча была посвящена разбору текущей ситуации в команде после вылета из Лиги чемпионов. Стороны искали варианты, с помощью которых можно изменить результаты в положительную сторону.
Отмечается, что Лапорта объяснил Хави финансовое положение клуба и пообещал, несмотря на трудности, сделать все для усиления состава в зимнее трансферное окно и продажи ненужных игроков.
знаете что мне интересно.....только сейчас все начали обвинять игроков......а когда голландец тренировал......только он был крайним......... 0-3 проиграл ..Баварии.....ОООООО как Ужасно......Хави........также влетел 3-0, а мог и больше ..........он оказался не при чем в этом.......хотя за результат первый ответственность несет - тренер........... или к легендарному испанцу это не относится?! ......поймем и простим все,......... как прощали Месси Суаресу и КО....вылеты от Ромы, Ливерпуля и 2-8 от Баварии...........
PS А это Ляпорту в накажание вылет в ЛЕ........за трусость, лживость и предательство в отношение Кумана........... смотрите ЛЕ с Хави тренером.........в след сезоне будет лига конференции........ХАВИ ВЕРИМ!!!!
знаете что мне интересно.....только сейчас все начали обвинять игроков......а когда голландец тренировал......только он был крайним......... 0-3 проиграл ..Баварии.....ОООООО как Ужасно......Хави........также влетел 3-0, а мог и больше ..........он оказался не при чем в этом.......хотя за результат первый ответственность несет - тренер........... или к легендарному испанцу это не относится?! ......поймем и простим все,......... как прощали Месси Суаресу и КО....вылеты от Ромы, Ливерпуля и 2-8 от Баварии...........
PS А это Ляпорту в накажание вылет в ЛЕ........за трусость, лживость и предательство в отношение Кумана........... смотрите ЛЕ с Хави тренером.........в след сезоне будет лига конференции........ХАВИ ВЕРИМ!!!!