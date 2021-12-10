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Руководство «Барсы» провело встречу с Хави. Лапорта пообещал ему трансферы

вчера, 13:24

В четверг, 9 декабря, руководство «Барселоны» провело встречу с главным тренером команды Хави.

Перед тренировкой с Хави встретились президент Жоан Лапорта и другие руководители, включая Рафу Юсте, Матеу Алемани и Йорди Кройффа.

Встреча была посвящена разбору текущей ситуации в команде после вылета из Лиги чемпионов. Стороны искали варианты, с помощью которых можно изменить результаты в положительную сторону.

Отмечается, что Лапорта объяснил Хави финансовое положение клуба и пообещал, несмотря на трудности, сделать все для усиления состава в зимнее трансферное окно и продажи ненужных игроков.

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Все комментарии
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
вчера в 17:37
Лапорта жулик похлеще Бартомеу, а Хави шарлатан похлеще Гвардилоы. Мужайтесь, фанаты Барселоны.
Bombardier
Bombardier ответ arsenVS (раскрыть)
вчера в 17:23
Убить – не убьёт, конечно. Но терпения придётся набраться.
Мишима
Мишима ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:16
    протон
    протон
    вчера в 16:54
    Жоан пообещал трансферы, Хави пообещал победы - на том и порешили, посмеялись и разошлись.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 16:44
    А деньги где?
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:30
    Лапорта уже много чего наобещал но все его обещания так и остались пустыми словами.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 16:27
    Рад, что Кумана не сделают теперь крайним после вылета из ЛЧ, пускай Хави почувствует всю прелесть от этой работы.........

    знаете что мне интересно.....только сейчас все начали обвинять игроков......а когда голландец тренировал......только он был крайним......... 0-3 проиграл ..Баварии.....ОООООО как Ужасно......Хави........также влетел 3-0, а мог и больше ..........он оказался не при чем в этом.......хотя за результат первый ответственность несет - тренер........... или к легендарному испанцу это не относится?! ......поймем и простим все,......... как прощали Месси Суаресу и КО....вылеты от Ромы, Ливерпуля и 2-8 от Баварии...........

    PS А это Ляпорту в накажание вылет в ЛЕ........за трусость, лживость и предательство в отношение Кумана........... смотрите ЛЕ с Хави тренером.........в след сезоне будет лига конференции........ХАВИ ВЕРИМ!!!!
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 16:00
    Положение на самом деле просто чудовищное ! Состав катастрофически слабый . Дембеле , Коутиньо бессовестные игроки получающие десятки миллионов и ни делающие ничего. Эти 77ки даже тренироваться не могут нормально , не то что играть. Френки сдал придя к непонятным тренерам . Фати все время поломан ( и честно говоря такими темпами становится страшно за его карьеру ). Оборона в лице Мингезы,Араухо , Ленгле ,Умтити,Гарсии очень сырая и пока никакая. Нет слаженности в обороне , нет уверенности в обороне , на фоне этого и Тер Стеген стал допускать много ляпов и потерял уверенность. В атаке Де Йонг , Брейтвейт .... ну вы поняли )). Депай слабый нападающий относительно задач которые ставит перед собой клуб , ну ни разу ни замена Месси. Даже стоящий на месте Месси полезней чем вся группа атаки у Барсы сейчас. Отдельная история это "старички" Пике , Бускетс , Альба ,Роберто ( хоть и не играет пока ). Их игра к сожалению упала ниже плинтуса уже. Они себя изжили к сожалению. Отдельное светлое пятно это Гави и Педри. Это будущее Барселоны , но если не добавить сильных партнеров к ним боюсь что и они скиснут. На самом деле и Араухо с Мингесой тоже отличные игроки , но им очень нужна систематизация и настройки. Дест пока сырой , но потенциал есть. В общем проблем океан , как их решать пока не понятно. Нужно основательно чистить состав , а где брать деньги на новый не понятно. Пока если честно страшно за будущее Барсы. И безусловно от Коутиньо и Дембеле надо избавляться . Люди не тянут свои контракты ( хорошо хоть в аренду сплавили еще одного бестолкового Гризманна) . Дембеле никакой . Уже 5 лет находиться в перспективных , а по факту давно уже стал обычным пузырем. Станет как Балотелли в 28 лет никому не нужным и с подлым характером ( выкручивал руки с контрактом Боруссии ) и теперь шантажем хочет выбить себе контракт пожирнее. Боюсь в общем Барсу ждет черная эра и как бы она не убила Великий Клуб ! Кстати как мне кажется все эти годы кто действительно играл на все деньги и скрывал разницу это был Месси ! Которого теперь принято считать виновником такого состояния клуба !
    1bear
    1bear
    вчера в 15:52
    денег нет,но вы держитесь - возьмём ещё кредит...
    barca200885
    barca200885 ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 15:24
    Тем более Магомедка стрЕльнул на этой неделе.
    allemz
    allemz
    вчера в 15:16
    Оздоевым грамотно укрепят центр поля в пару к де Йонгу
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 14:59
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 14:56
    Ясен перец, нужно усиление состава - самим по себе приходом Хави в целом ситуацию не переломишь:
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 14:27, ред.
    Я даже не знаю ни одного игрока цска и как эта команда играет,потому,что мне это не надо,а ты что потерял на ветке Барсы хочет узнать АПСНИ.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:16
    Ничего, пусть поиграют в ЛЕ может осознают как они позволяли гному разорять клуб ради личной корысти.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 14:14
    По игре было видно,что Левандовски и еще любой нападающий Баварии стоят выше на три головы любого игрока Барсы.
    Тренер их хоть высокомерно высказался,но я убежден,если Баварии нужна было забить 8 мячей,чтобы дальше пройти,они забили бы этой Барсе 9,на 3х остановились,так как им не за чем было напрягаться.
    Хави вины тут нет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:13
    А говорят денег нет
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Sylpheed (раскрыть)
    вчера в 14:12
    Надо Петя, надо!
    Sylpheed
    Sylpheed ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 14:06
    "Просто нужно сменить пол состава..." - давайте не будем менять пол у футболистов, это личное дело каждого)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 14:04
    Просто нужно сменить пол состава, нужных игроков хватает. Всё зависит от новых игроков и их уровня.
    Трансферы обещают, а каких игроков купят? Если будет шило на мыло, то ждать взлетов не стоит.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:02
    Купите зюбу)))
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:00
    Обещать — не значит жениться 😉
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 13:58
    В Барсе нужных игроков и нет,кроме Педри а Фати из тонкого стекла,поэтому от него только вред,как от другого стеклянного Дембеле.
    Распродажу надо сделать,но не купять ни одного гранда а только середняков,таких же как нынешние бестолковые,так как Бартомеу привел клуб к банкроту.
    Месси повезло очень,что не чувствует этот позор.
    Коутиньо,Дембеле,Гризман должны были тренироваться и добиваться результатов,как Роналду но нет,Дембеле по ночам не спит играя детские игры и итог виден а Гризман и Коут бессовестные люди,деьги получили и наплевать.
    Винрваты еще конченные тренера,которые распустили этих нечистей
    4RT
    4RT
    вчера в 13:41
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:26
    Только денег после Месси не осталось...
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