«Ювентус» в гостях обыграл «Болонью»

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вчера, 21:54

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Голами в составе туринцев отметились Альваро Мората (6') и Хуан Куадрадо (69').

В турнирной таблице «Юве» идет на 6-м месте (31 очко), «Болонья» — на 10-й строчке (24).

Ранее в этом туре «Рома» в гостях разгромила «Аталанту».