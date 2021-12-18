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«Ювентус» в гостях обыграл «Болонью»

вчера, 21:54
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Голами в составе туринцев отметились Альваро Мората (6') и Хуан Куадрадо (69').

В турнирной таблице «Юве» идет на 6-м месте (31 очко), «Болонья» — на 10-й строчке (24).

Ранее в этом туре «Рома» в гостях разгромила «Аталанту».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:39
Этого следовало ожидать.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:04
Матч проходил в тумане и сложился очень удачно для Ювентуса. Команде Аллегри удалось забить быстрый гол и сломать тактику Синиши Михайловича на контратакующий футбол. Болонье пришлось играть в позиционную атаку что она делать не очень умеет. Хозяева конечно владели инициативой и подходили к воротам Ювентуса но до реальной опасности дело доходило редко. Защитники справлялись и у Щенсны работы было немного а в середине второго тайма великолепный удар удался Куадрадо. 0:2 и на этом игра для Болоньи закончилась. Ювентус несмотря на большое количество травмированных сыграл убедительно. Аллегри возвращает Ювентусу его фирменный стиль. За последние 7 матчей в Серии А у него 5 сухих побед.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:41
И должны были обыгрывать!
1bear
1bear
вчера в 22:48
ожидаемая , уверенная победа - браво!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:44
Мои поздравления Юве и особенно за красивый гол
Хуану Куадрадо !!!
8rtr4u7n3yy7
8rtr4u7n3yy7
вчера в 22:09
Это был просмотр дыма.
Правда комментатору такая ситуация нравится.
Никого за применение файеров никуда не увозят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:08
Это уже событие для Юве.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:56
Результат ожидаемый, слишком много растранжирили раньше
протон
протон
вчера в 21:55
У Квадрадо отличный шанс был. Щесны вытащил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:55
Всё как обычно...
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