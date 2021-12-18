«Ювентус» в гостях обыграл «Болонью»

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 2:0.
Голами в составе туринцев отметились Альваро Мората (6') и Хуан Куадрадо (69').
В турнирной таблице «Юве» идет на 6-м месте (31 очко), «Болонья» — на 10-й строчке (24).
Ранее в этом туре «Рома» в гостях разгромила «Аталанту».
Хуану Куадрадо !!!
Хуану Куадрадо !!!
Правда комментатору такая ситуация нравится.
Никого за применение файеров никуда не увозят.
Правда комментатору такая ситуация нравится.
Никого за применение файеров никуда не увозят.