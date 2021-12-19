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Малафеев: «Сборной России не будет легко в Лиге Наций»

вчера, 15:20

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев оценил итоги жеребьевки для национальной команды в Лиге Наций.

Группа у нас достаточно интересная с точки зрения команд. Это только на первый взгляд кажется, что сборная России является безоговорочным фаворитом и должна с легкостью справиться со своей задачей. Но так легко не будет: если углубиться в каждую команду нашей группы, то можно сказать, что как минимум выездные матчи будут тяжелые.

Нам попались очень крепкие и слаженные сборные, которые могут доставить нам неприятности. Но если наша сборная на что-то рассчитывает в этом турнире, то нужно в любом случае выходить из этой группы и играть в сильнейшем дивизионе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:14, ред.
в такой группе есть шанс всех удивить, уверенно заняв 1 место ! ( а вдруг ?! )
112910415
112910415
вчера в 17:12
нашим везде трудно ..
зато такая группа даёт шанс поверить в себя
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:50
Мы что, Исландию боимся?
Mangur
Mangur
вчера в 15:47
Оценка довольно посредственная.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:42
Очки долить никто не будет...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:38
Ей теперь со всеми сложно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:33
Не знаю ни одного турнира с любыми соперниками, где бы нынешней сборной России было легко.
beefs
beefs
вчера в 15:22
опять это надо....
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