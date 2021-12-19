Малафеев: «Сборной России не будет легко в Лиге Наций»

Бывший голкипер сборной России оценил итоги жеребьевки для национальной команды в Лиге Наций.

Группа у нас достаточно интересная с точки зрения команд. Это только на первый взгляд кажется, что сборная России является безоговорочным фаворитом и должна с легкостью справиться со своей задачей. Но так легко не будет: если углубиться в каждую команду нашей группы, то можно сказать, что как минимум выездные матчи будут тяжелые.

Нам попались очень крепкие и слаженные сборные, которые могут доставить нам неприятности. Но если наша сборная на что-то рассчитывает в этом турнире, то нужно в любом случае выходить из этой группы и играть в сильнейшем дивизионе.