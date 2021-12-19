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«Атлетико» впервые проиграл 3 матча подряд при Симеоне в Примере

вчера, 12:23
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» уступил «Севилье» на выезде в поединке 18-го тура Примеры.

Любопытно, что команда впервые проиграла три матча подряд под руководством Диего Симеоне в данном турнире.

Подобная серия у мадридцев в последний раз была в феврале 2011 года, тогда команду тренировал Кике Санчес Флорес.

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Все комментарии
Ник Ликов
Ник Ликов
вчера в 20:24
Суарес после замены правильно подметил
С тобой ***** мы постоянно играем одинаково, ты уже нас *****
протон
протон
вчера в 20:03
Годы идут, а Ракитич не меняется!
Севилья выглядит очень достойно. Выигрыш барсы в следующем туре будет серьезной заявкой на борьбу за чемпионство с Реалом (если, конечно, он состоится).
барса конечно молодцы , продают игроков, которые тащат другие команды !
112910415
112910415
вчера в 17:29
Симеоне поправит дело, но о борьбе за чемпионство говорить не приходится
1bear
1bear
вчера в 17:16
это просто спад и скоро всё наладится
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:48
Симеоне набрал кучу игроков атакующего плана и все равно играет от обороны как раньше, когда у него были игроки преимущественно оборонного характера. Вот и не сходятся у него больше шестеренки.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:58
Всё когда-то случается впервые...Спад у Суареса-равноценно спад в Атлетико.
beefs
beefs
вчера в 15:16
очень похоже, что нужно менять клуб...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:48
Пошла чёрная полоса!
YVG
YVG
вчера в 14:00
Это не смертельно, свое возьмут.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 13:54
"Впервые" не так плохо как "вновь"
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:49
Думаю ему стоит сменить клуб! Хотя глядишь и после смены стиля попрет у него опять!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:38
Все бывает впервые!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:34
Симеоне - тренеришка , а туда же ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:20
"Атлетико" в чемпионате с кризисной "Барсой" и с "Реалом" уже без Роналду и еще без Мбаппе и Холанда, кажется, вполне бы мог бороться за первое место в турнирной таблице, а вместо этого такое пессимистическое достижение. Если так и продолжится, возможно это указывает на то, что у Симеоне начался кризис идей в "Атлетико". А пока болельщики "матрасников" находятся в глубокой печали:
drug01
drug01
вчера в 13:12
Видно уже устарел
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:06
Может быть Симеоне исчерпал свой идейный потенциал в Атлетико и ничего нового уже не может дать команде? Тогда ему необходимо просто сделать паузу в карьере, перезагрузиться и с новыми идеями, мыслями и силами начать следующий этап в тренерской карьере, взяв топ команду. Думаю, что от предложений Симеоне не будет отбоя. Аргентинец вывел Атлетико на новый качественный топ уровень и всегда отличался исключительной стабильностью, ведя борьбу за самые высокие места в Ла Лиге, а так же всегда являясь одним из фаворитов во всех розыгрышах еврокубков, где он принимал участие. Всё же 10 лет стабильных высоких результатов дорогого стоят и говорят о том, что Симеоне на данный момент является одним из сильнейших тренеров в мире, ну и его зарплата только это подтверждает.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 13:03, ред.
Смена стиля Симеоне не проходит бесследно, очень многое предстоит сделать Атлетам, чтобы переключиться от закрыто-автобусной игры в атакующий, ибо подбор игроков, говорит сам за себя.
Так что в целом у Симеоне не так много проблем, просто выровнять игру, понять как выстроить игру в атаке, чтобы не приходилось выкатывать автобус с большими клубами, а так попасть в зону ЛЧ, это будет хорошо, да и до Реала не так далеко, всего 5 матчей, к зимнему перерыву это не так много

либо это будет интересный сезон, либо он уже закончился и я себе, что-то надумал...
particular
particular
вчера в 12:43
Видно, не такой уж этот Симеоне и зверюга, как его распиарили и сколько ему платят... Либо он выдохся, либо команда утомилась от его вождизма...
протон
протон
вчера в 12:28, ред.
Симеоныч пересидел, похоже.Атлетико возвращается в то состояние, в котором его принял Симеоне 10 лет назад.
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