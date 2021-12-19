«Атлетико» впервые проиграл 3 матча подряд при Симеоне в Примере

«Атлетико» уступил «Севилье» на выезде в поединке 18-го тура Примеры.
Любопытно, что команда впервые проиграла три матча подряд под руководством Диего Симеоне в данном турнире.
Подобная серия у мадридцев в последний раз была в феврале 2011 года, тогда команду тренировал Кике Санчес Флорес.
Так что в целом у Симеоне не так много проблем, просто выровнять игру, понять как выстроить игру в атаке, чтобы не приходилось выкатывать автобус с большими клубами, а так попасть в зону ЛЧ, это будет хорошо, да и до Реала не так далеко, всего 5 матчей, к зимнему перерыву это не так много
либо это будет интересный сезон, либо он уже закончился и я себе, что-то надумал...
Так что в целом у Симеоне не так много проблем, просто выровнять игру, понять как выстроить игру в атаке, чтобы не приходилось выкатывать автобус с большими клубами, а так попасть в зону ЛЧ, это будет хорошо, да и до Реала не так далеко, всего 5 матчей, к зимнему перерыву это не так много
либо это будет интересный сезон, либо он уже закончился и я себе, что-то надумал...