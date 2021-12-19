«Атлетико» впервые проиграл 3 матча подряд при Симеоне в Примере

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вчера, 12:23

«Атлетико» уступил «Севилье» на выезде в поединке 18-го тура Примеры.

Любопытно, что команда впервые проиграла три матча подряд под руководством в данном турнире.

Подобная серия у мадридцев в последний раз была в феврале 2011 года, тогда команду тренировал .