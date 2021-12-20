Стала известна причина, по которой Азар не уйдёт из «Реала» в этом сезоне

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вчера, 08:40

Нападающий будет выступать за «Реал» минимум до конца нынешнего сезона.

Слухи связывали бельгийца с уходом из мадридского клуба в январе, однако форвард планирует закончить нынешнюю кампанию в составе «сливочных». Причиной является тот факт, что в семье Азара будет пополнение. Супруга футболиста ждёт ребёнка, поэтому Эден не хочет торопиться с переездом.

У Азара уже есть трое сыновей — Яннис, Лео и Сами.