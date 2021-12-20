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Стала известна причина, по которой Азар не уйдёт из «Реала» в этом сезоне

вчера, 08:40

Нападающий Эден Азар будет выступать за «Реал» минимум до конца нынешнего сезона.

Слухи связывали бельгийца с уходом из мадридского клуба в январе, однако форвард планирует закончить нынешнюю кампанию в составе «сливочных». Причиной является тот факт, что в семье Азара будет пополнение. Супруга футболиста ждёт ребёнка, поэтому Эден не хочет торопиться с переездом.

У Азара уже есть трое сыновей — Яннис, Лео и Сами.

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Реал  Азар Эден
Перевод с goal.com Фото: skysports.com
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Все комментарии
steel900
steel900
вчера в 22:30
Понять можно, с тремя мелкими и беременной женой переезд на новое место... врагу не пожелаешь ))
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 13:48
Реал очень хорошо заботиться о многодетном папе. Респект сливочным. Перес - это просто ангел хранитель всех уязвимых слоев населения
4RT
4RT
вчера в 12:50
Причина только одна - неохота уходить
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:39
Да ладно, тоже мне причина) если бы об этом сказал, среднестатистический россиянин с ЗП в 40-50к, я бы ещё понял. Но всякое бывает.
Тут скорее возможность выиграть Ла Лигу и наверное ЗП.
А так, Эден всегда был примерным семьянином, повсюду ходил с детьми, а иметь в 30 лет четверых детей это прекрасно.
NOVA
NOVA
вчера в 10:52
ну главное чтоб играл, а не на травмах сидел!!
ee7uf8vrnryb
ee7uf8vrnryb
вчера в 10:49
Это уважительная причина.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:22
Он не все бургеры в Мадриде ещё съел.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14
Так можно и каждый год !)
1bear
1bear
вчера в 10:07
на лавке стресс пересидит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:39
Выступать за "Реал" - это для Азара громко сказано, скорее просиживать штаны на скамейке "Реала".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:33
Уже всё спланировали!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:22
Главная причина это его большая зарплата. Зачем Азару куда то переходить? Его и в Реале неплохо кормят.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:44
Причина уважительная
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:44
Многодетным простительно, хотя он Реалу не нужен.
beefs
beefs
вчера в 08:43
дети - это святое, правильно делает...
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