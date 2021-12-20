Стала известна причина, по которой Азар не уйдёт из «Реала» в этом сезоне

Нападающий Эден Азар будет выступать за «Реал» минимум до конца нынешнего сезона.
Слухи связывали бельгийца с уходом из мадридского клуба в январе, однако форвард планирует закончить нынешнюю кампанию в составе «сливочных». Причиной является тот факт, что в семье Азара будет пополнение. Супруга футболиста ждёт ребёнка, поэтому Эден не хочет торопиться с переездом.
У Азара уже есть трое сыновей — Яннис, Лео и Сами.
Тут скорее возможность выиграть Ла Лигу и наверное ЗП.
А так, Эден всегда был примерным семьянином, повсюду ходил с детьми, а иметь в 30 лет четверых детей это прекрасно.
Тут скорее возможность выиграть Ла Лигу и наверное ЗП.
А так, Эден всегда был примерным семьянином, повсюду ходил с детьми, а иметь в 30 лет четверых детей это прекрасно.