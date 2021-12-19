«Челси» нацелился на подписание Тео Эрнандеса

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вчера, 22:38

«Челси» нацелился на трансфер левого защитника «Милана» , сообщает El Nacional.

По информации источника, «синие» хотят подписать 24-летнего игрока, чтобы обеспечить дополнительное прикрытие в обороне, поскольку Бен Чилуэлл продолжает восстанавливаться после серьезной травмы.

Эрнандес, контракт которого с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года, забил один гол и отдал пять результативных передач в 14 матчах Серии А в этом сезоне.

Ранее сообщалось о желании «Милана» продлить контракт с Тео.