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«Челси» нацелился на подписание Тео Эрнандеса

вчера, 22:38

«Челси» нацелился на трансфер левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает El Nacional.

По информации источника, «синие» хотят подписать 24-летнего игрока, чтобы обеспечить дополнительное прикрытие в обороне, поскольку Бен Чилуэлл продолжает восстанавливаться после серьезной травмы.

Эрнандес, контракт которого с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года, забил один гол и отдал пять результативных передач в 14 матчах Серии А в этом сезоне.

Ранее сообщалось о желании «Милана» продлить контракт с Тео.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 09:12
Пусть забирают. 50-60 млн. и Милан ещё и бантик повяжет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:41
Надо договариваться.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:29
Нападающего бы еще одного
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:16
Бэн выбыл от 3х до 6 месяцев. Алонсо еле ноги ковыляет и погибает уже к 40-ой минуте. Как по мне лучше вернуть Эмерсона из аренды, если есть такая договорённость с Лионом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
Очень спорное приобретение. Похоже на очередные утинные истории.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 22:44
А его наверное и хотят для игры над этими тремя цз.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:43
Эрнандес это точно не про усиление обороны. Его вообще давно пора перевести играть в полузащите, как он играет в сборной, иначе он больше привозит, чем отвозит. Тем более в «Челси», где играют с тремя защитниками, ему не будет места в тройке, а если будет, то влетать голы будут со свистом )))
протон
протон
вчера в 22:39
стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
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