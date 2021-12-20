«Тоттенхэму» присудили техническое поражение в матче ЛК против «Ренна»

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вчера, 13:23

Пресс-служба УЕФА сообщает, что «Тоттенхэму» присуждено техническое поражение в матче группового этапа Лиги конференций против «Ренна».

Несколько футболистов «шпор» заразились коронавирусом накануне игры, поэтому встреча, которая была запланирована на 9 декабря в Лондоне, не была сыграна. Союз постановил, что матч не состоялся по вине «Тоттенхэма», поэтому лондонскому клубу присудили техническое поражение со счётом 0:3.

Таким образом, «Тоттенхэм» занял 3-е место в своей группе Лиги конференций и покинул турнир, а «Ренн» расположился на 1-м месте.