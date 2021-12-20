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«Тоттенхэму» присудили техническое поражение в матче ЛК против «Ренна»

вчера, 13:23
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Пресс-служба УЕФА сообщает, что «Тоттенхэму» присуждено техническое поражение в матче группового этапа Лиги конференций против «Ренна».

Несколько футболистов «шпор» заразились коронавирусом накануне игры, поэтому встреча, которая была запланирована на 9 декабря в Лондоне, не была сыграна. Союз постановил, что матч не состоялся по вине «Тоттенхэма», поэтому лондонскому клубу присудили техническое поражение со счётом 0:3.

Таким образом, «Тоттенхэм» занял 3-е место в своей группе Лиги конференций и покинул турнир, а «Ренн» расположился на 1-м месте.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:28
Вме равно обидно за Тоттенхем. Когда не по спортивному прицинипу дают технарь, это всегда грустная история. Не везёт им в этом году конкретно.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:23
Прикол в том что бумажка с нвдписью Витесс/Тоттенхэм не могла достаться ПСВ И Лестеру следовательно жеребтёвка должна быть проведенв заново.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:21
Учитывая как Витесс рвал зад в последнем туре , то решение заслуженное.
Очередеой сезон шпор без трофеев.
Сантус
Сантус
вчера в 17:29
Наконец-то вижу некую последовательность у УЕФА в вопросе технарей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:56
Гордость не позволяет играть в этом турнире.
DXTK
DXTK
вчера в 15:28
Тоттенхэм мог пройти дальше, даже с этим техническим поражением...... обыграй они Муру и скатай ничью с Витесом в первой игре........а так сами виновата.....даже если бы матч состоялся думаю шпоры все равно не обыграли французов.....максимум ничья.............

PS да и матч АПЛ с ливерпулем который вчера завершился 2:2 был важнее..... заставили тех психовать всей командой................. отобрали важные очки....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:22
Двоякая ситуация сложилась. Вроде бы Тоттенхэм и не виноват, и можно, как говорится, войти в положение, сыграть матч позднее. Вот только Витесс в проблемах лондонцев виноват ещё меньше. Не случайно ведь матчи последнего тура проводятся одновременно. Да, по итогам последнего тура шпор устроит любая победа. Но мы не можем знать наверняка, как развивались бы события если бы матчи игрались в одно время. Сейчас же в корне неправильно было бы искать где-то дыру в календаре. Заставлять немотивированный Ренн встраивать в свой перегруженный календарь ненужный ему матч. Тоттенхэм, наверняка не получил бы ни малейшего сопротивления, а пострадавшим оказался бы голландский клуб. Я рад, что здравый смысл восторжествовал.
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:17
неправильно поступили, шпоры не виноваты, я до сих пор не понимаю почему ренн отказался перенести матч, 12ники эти
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:09
Лига наций, лига конференций...сколько не нужных турниров наплодили...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:48
Ведь у него столько этих кубков. Надоели уже!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:46
В следующий раз будут на костре сжигать
David Young
David Young
вчера в 14:33
Логично и ожидаемо.
311
311
вчера в 14:29
Опять ТТХ без трофеев!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:01
А жеребьёвка уже от проведена...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:57
Тоттенхэм такой вердикт вполне устроил. Не придется голову ломать как слить ненужный кубок.
112910415
112910415
вчера в 13:54
бесконфликтный случай, никто не опечален
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:48
Шпоры сами этого хотели.
ДСА
ДСА
вчера в 13:41
Абсолютно верное решение, за здоровьем надо следить.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:32
Всё правильно.
yqewng56rynw
yqewng56rynw
вчера в 13:31
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:28
    Вот так быстро и без хлопот.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:26
    Как-то всё очень спорно.
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