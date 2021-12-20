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Шварц: «Этой зимой не покину „Динамо“. Даже ради „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 14:52

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что не намерен покидать московский клуб в ближайшее время.

— Если вам сейчас поступит предложение, вроде того, что получил из Манчестера Ральф Рангник, каким будет ответ?

Этой зимой? Даже разговора быть не может. Если мою семью все устраивает в Москве, я счастлив от работы в «Динамо», то я не тот человек, который станет параллельно смотреть, что происходит в других командах, какие двери открываются. Насладимся отпуском, 8 января прилетим в Москву и начнем подготовку к возобновлению сезона.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:37
Ваня, а вот, я, не собираюсь, здесь, поздравлять, всяких там бензобаков и прочее д...о. Это не болельщики Динамо, это так- любители длинных и бездарных очерков. Я поздравлю, тебя, Ваня, Леонида, Володю, ну и конечно же- Сергея Семёнова. Это- достойнейшие ЛЮДИ, переживающие за клуб сердцем и душой!!! А пиарщиков, я не поздравляю....
stanichnik
stanichnik ответ suiw (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:06, ред.
Доброго Здоровья, suiw!
Негоже болельщикам Динамо меж собой на сайте отношения выяснять, тем более оскорблять. Правильно PATRIOT написал, Шварц пока ничего не добился с Динамо и рано накрывать поляну, а весной Бог даст все вместе порадуемся за наш многострадальный клуб. А то что Capral высказывает своё мнение так оно имеет право на жизнь и не лишено оснований, время, соратник, расставит всё по своим местам.
Capral
Capral
вчера в 20:57, ред.
Насчет дегенератов. Как говорит, Президент России В.В.Путин: "Кто обзывается, тот так и называется".... Я думаю, этому Человеку- можно верить!!!!!!!
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 20:38
Адам, Дружище- рад тебя видеть!!!!!!!
Адам, не трать зря время и силы. Люди, восхваляющие физрука, и футбола толком не понимают, и настоящего футбола не видели, а кое-кто, даже историю советского футбола не знает.... Те, кто видели футбол Шварца, здесь, в Германии, уже никогда своё мнение не поменяют. Да, в полнейшей отстутствии здоровой конкуренции в российском футболе, он нашел себя- на уровне мёртвого чемпионата России, но какой, он тренер, я хорошо знаю и помню. Играй, основные конкуренты, хотябы не хуже, чем в прошлом сезоне, и физрук, был бы сейчас на 7-м месте. А то, что люди потянулись на стадион, так они ходили и осенью 2011-го, но потом, всё поменялось, когда приехал Бердыев. Шварц- ни теоретик, ни практик, ни тактик, и уж точно не стратег- он пиарщик. Осень- станет для него ПРИГОВОРОМ, а также, для всех тех, кто сейчас возносит его до небес!!!!!!! Немного терпения.....
протон
протон
вчера в 20:21
Очень верно сказал, не то что Рангники понимаете.
112910415
112910415
вчера в 20:16
давайте поверим, давайте порадуемся !
баск
баск ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 19:54
...Сказал "неглор" Милана и Барселоны из Орла..)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:28
Читая комменты ниже вижу, что вот и у Динамо глоры появились))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Ничего он не добился. Зачем лукавишь? Он оказался в нужное время, в нужном месте, как Каррера и не более того.Тут на сайте не только малолетки сидят, все видят и поверь разбираются в футболе не хуже тебя.
баск
баск
вчера в 17:29
Интересное интервью спокойного, уравновешенного человека, находящегося
на своём месте и искренне увлечённого своей работой, которая у него хорошо получается.

Работой Шварца и его тренерского штаба довольны все- и руководство клуба,
и игроки команды, и болельщики Динамо.
Несмотря на пандемийные ограничения, всё больше людей спрыгивают
с дивана и приходят на стадион в Петровском парке.
Как только в матче с Зенитом- впервые в сезоне- было разрешено заполнить трибуны аж на 70%, сразу же собрался полный биток этой квоты.

Динамо- смотрят.)
Отлично знаю, что этой осенью немало людей, давно плюнувших на РПЛ, вернулись к просмотру её матчей именно благодаря Динамо.
Подавляющее же большинство болельщиков команды- просто в восторге от её игры в большинстве матчей.
Такого не было даже в 11 году при Воронине и Кураньи, хотя их команда была пока что посильнее сегодняшней.

Правда, сегодняшняя прогрессирует очень быстро, буквально на глазах, и тот же Воронин изумляется сам тому, что видит.
Это замечают и другие специалисты; журналисты; а также тренеры, болельщики
и игроки других команд.
Например, известный специалист Игорь Черевченко, оказавшись на время ушедшим из Химок, сразу же объявил, что хотел бы как тренер постажироваться у Семака и Шварца..))

В общем, браво, Сандро)

Хорошая команда строится долго..
Однако Шварц, придя в клуб лишь в октябре прошлого года, уже к сегодняшнему дню добился довольно многого.
А учитывая, что в клубе также выстраивается нормальная административная, спортивная и селекционная работа, Динамо ждёт хорошее будущее, на зависть различным "доброжелателям" и прочим дегенератам..)
Capral
Capral
вчера в 16:36
А вообще, прикольно было посмотреть на него в Европе, и еще раз увидеть- разящий контраст между днищенским российским футболом, и качественным европейским.....
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:30
Дружище Иван Иванович- моё Почтение!!!!!!!
Ваня, мне, даже нечего добавить, настолько ты точно и чётко поставил диагноз товариСЧУ физруку, и всему убитому российскому футболу!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!! Ну и, пару слов к портрету. Мелко берут!!! Какой-то там МЮ!!! А почему сразу не в Реал или Баварию?! Физрук так рассуждает, как-будто у него уже есть предложения от топов Европы. Забыл батенька, свой немецкий период жизни, забыл.... Конечно, немецкий футбол- точно не российский, здесь такие- не приживаются!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:14
Это он красиво сказал
sten312
sten312
вчера в 16:01
Значит летом куда-то уйдет,если,конечно,Динамо не возьмет чемпионство.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:56
Сегодня в Динамо для футболистов созданы все условия для нормального выступления в РПЛ, плюс значительно упал уровень игры конкурентов, что естественно облегчает задачу по выходу клуба на ведущие позиции в нашем футболе и, к тому же не может не сказываться авторитет собственника команды, коим обладает банк ВТБ у нас в стране. Все эти слагаемые позволяют динамовцам на промежуточном финише идти на второй позиции в турнирной таблице РПЛ и гарантировать спокойствие и уверенность тренерскому штабу за его ближайшее будущее. Но, как у нас говорят, цыплят по осени считают, так что рано ставить оценку работе Главному тренеру, и уж тем более, чтобы претендовать на работу в командах уровня Манчестер Юнайтед, надо заявить о себе и для начала хотя бы выиграть что-то в РПЛ, а то ведь в Германии у Шварца мягко говоря не сложилось. Поэтому Сандро предпочитает быть первым парнем на деревне, тем более в этой "деревне" довольно таки хорошо кормят и пока мало требуют. Болейте за своих, а не против чужих!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:28
Օн пошутил․
David Young
David Young ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 14:57
Здравствуйте. На этой неделе будет отправка призов.
beefs
beefs
вчера в 14:56
да потому что таких предложений и не будет...
shlomo
shlomo
вчера в 14:52
Ну по поводу МЮ это он удачно пошутил...:)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Шварц не рангник он своё слово держит.
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