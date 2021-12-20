Шварц: «Этой зимой не покину „Динамо“. Даже ради „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Динамо» заявил, что не намерен покидать московский клуб в ближайшее время.

— Если вам сейчас поступит предложение, вроде того, что получил из Манчестера Ральф Рангник, каким будет ответ?

Этой зимой? Даже разговора быть не может. Если мою семью все устраивает в Москве, я счастлив от работы в «Динамо», то я не тот человек, который станет параллельно смотреть, что происходит в других командах, какие двери открываются. Насладимся отпуском, 8 января прилетим в Москву и начнем подготовку к возобновлению сезона.