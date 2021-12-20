Ловчев: «Выбор в пользу Ваноли произошел тыком пальца»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение на должность главного тренера московского клуба.

В России тренер должен быть психом, если он хочет чего-то добиться. Он должен бегать, всех тормошить. Мы ничего не знаем о Ваноли, в очередной раз не знаем, кто это.

Мы знали тех людей, которые приезжали в «Зенит», а здесь открытие. Говорить о нем, как о специалисте, не приходится. Выбор в пользу Ваноли произошел тыком пальца — получится или нет. Это в «Спартаке» продолжается уже долгие годы, с того момента как пришел Федун.