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Ловчев: «Выбор в пользу Ваноли произошел тыком пальца»

вчера, 13:49

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Паоло Ваноли на должность главного тренера московского клуба.

В России тренер должен быть психом, если он хочет чего-то добиться. Он должен бегать, всех тормошить. Мы ничего не знаем о Ваноли, в очередной раз не знаем, кто это.

Мы знали тех людей, которые приезжали в «Зенит», а здесь открытие. Говорить о нем, как о специалисте, не приходится. Выбор в пользу Ваноли произошел тыком пальца — получится или нет. Это в «Спартаке» продолжается уже долгие годы, с того момента как пришел Федун.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
вчера в 16:52
Какой тык? Думаю там была сложная процедура: буквы должны быть особенные в фамилии, гороскоп был проанализирован, стиль в одежде! Сложнейший отбор прошёл!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:45
Дайте Ваноли поработать! 😜 хочу чтоб у Ваноли всё получилось, чтобы посмотреть как все начнут переобуваться в прыжке
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:55
А что тебе старому остается,только пальцем потыкать
v6edj8as3h4t
v6edj8as3h4t
вчера в 14:37
Серафимыч в своём репертуаре
4RT
4RT
вчера в 13:57
Тогда тренер должен выглядеть так
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:54
Да, забыл сказать, что ловчев лидер по нытью.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:52
Опять недоволен жека, может его назначить главным вместе с шмурновым.
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