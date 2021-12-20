Кирьяков — о ЧМ каждые 2 года: «Из праздника он превратится в обыденность»

Бывший футболист сборной России прокомментировал идею проведения чемпионата мира каждые два года.

Если не будет здравого смысла, то, конечно, эту инициативу могут продвинуть. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и всё оставят так, как оно есть сейчас. Здесь как раз реформы не требуются. На протяжении долгого времени всё было очень стабильно, и все к этому привыкли.