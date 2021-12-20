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Кирьяков — о ЧМ каждые 2 года: «Из праздника он превратится в обыденность»

вчера, 12:48

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал идею проведения чемпионата мира каждые два года.

Если не будет здравого смысла, то, конечно, эту инициативу могут продвинуть. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и всё оставят так, как оно есть сейчас. Здесь как раз реформы не требуются. На протяжении долгого времени всё было очень стабильно, и все к этому привыкли.

Просто при проведении раз в два года чемпионат мира превратится в обычный турнир. Раз в четыре года ЧМ и раз в четыре года Евро — это нормально. От такого графика значимость этих турниров только растет, а с нововведением значимость чемпионата мира будет резко падать. Всё это из праздника превратится в обыденность. А дальше, как знать, может быть, примут решение каждый год играть чемпионат мира. Как в хоккее. Поэтому здесь, наверное, надо оставить здравый смысл.

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 14:54
Он уже и не праздник давно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:42
Игроки будут как загнанные лошади.
Верг
Верг
вчера в 14:22
Дада, будет раз в 4 года праздник по QR кодам
ОПС
ОПС
вчера в 13:54
Все верно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:44
Тему замяли а Серёге только сейчас сон приснился.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:56
Я думаю этой реформы не будет. Большинство против и сами футболисты в том числе.
Cat01
Cat01
вчера в 12:54
Лучше реже но веселее
4RT
4RT
вчера в 12:53
beefs
beefs
вчера в 12:49
все правильно сказал...
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