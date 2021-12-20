Деменко: «Переход Буффона в „Спартак“ станет сенсацией для РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе в московский клуб голкипера «Пармы» .

Если такое произойдёт, это будет супер. Увидеть Буффона в России было бы здорово. В какой бы форме он ни был, он большой профессионал. Такой переход станет для российского футбола просто сенсацией. Не знаю, каким образом Ваноли хочет убедить его перейти. Но если это произойдёт, то это будет бомба! Прежде всего, это здорово поднимет имидж российского чемпионата.