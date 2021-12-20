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Деменко: «Переход Буффона в „Спартак“ станет сенсацией для РПЛ»

вчера, 10:47

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал слухи о возможном переходе в московский клуб голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона.

Если такое произойдёт, это будет супер. Увидеть Буффона в России было бы здорово. В какой бы форме он ни был, он большой профессионал. Такой переход станет для российского футбола просто сенсацией. Не знаю, каким образом Ваноли хочет убедить его перейти. Но если это произойдёт, то это будет бомба! Прежде всего, это здорово поднимет имидж российского чемпионата.

Что бы ни говорили о возрасте Буффона, поверьте, он ещё года три будет стоять на воротах и ни о чём не думать. С его опытом и его классом это, однозначно, возможно. Конечно, он усилит «Спартак» и в спортивном плане. Ему 43 года, но мы видим, как он относится к своему делу, он большой профессионал. Он, безусловно, станет и мотивацией для молодых игроков, у которых будет возможность играть и тренироваться рядом с таким футболистом. Если такой трансфер все-таки произойдёт, то в РПЛ придёт профессионал с большой буквы, который сделает рекламу и поднимет имидж клубу. Такой переход будет значить для «Спартака» очень многое.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:36
У меня есть такие подозрения, что если пригласить Роналдиньо, которому 41, а то ещё и Роналдо-зубастика, которому 45, то "Спартак" будет обыгрывать всех, даже не вспотев.

Да, Ваноли, который любит "мокрые майки", будет не очень доволен, но таков уровень нашей РПЛ. Буффон, Роналдиньо, Роналдо..... "Один город - одна команда" уже напряглись, наверное. Давай, Зарема, твой час настал.
cska1948
cska1948
вчера в 18:35
Помнится, Карпин, в бытность тренером СпаМа, на подобные заявления отвечал одним словом - БРЕД!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 12:56
Вы серьезно в это верите?😅
kust07
kust07
вчера в 12:40
Буффон,Свинов,Максименко,Селихов кто ещё из вратарей? 11 полевых игроков и все вратари ,в волейбол в следующем сезоне играть будем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:35
Я уже видел "итальянцев в России"...Манчини...Маркизио...
Кажется путешествие в РПЛ для них некий увлекательный квест...без намёка как либо проявить себя в профессиональном плане....
LOpp
LOpp
вчера в 11:35
в защите Джон Терри, на воротах Буффон.
наконец-то у Спартака будет хорошая защита.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:22
Уже давно известно что это не правда. А они все обсуждают...)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:20
    санек002
    санек002
    вчера в 11:07
    тренером вратарей если только!
    7twn3uubksyh
    7twn3uubksyh
    вчера в 10:56
    Не будет этого точно
    puperr
    puperr
    вчера в 10:51, ред.
    Каким образом? Мешок денег - хороший аргумент. Хотя даже такой переход будет на пользу вратарям. Но как обычно это утка.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:49
    Это просто здорово
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