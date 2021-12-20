Червиченко: «Нынешний „Спартак“ — это губитель молодых талантов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника в «Рубин».

На мой взгляд, нынешний «Спартак» — это губитель молодых талантов. Молодые ребята практически не развиваются, а затухают. Не припоминаю ни одного российского молодого игрока, который в нынешнем «Спартаке» получил статус таланта, раскрылся до конца и стал звездой. Как это сейчас происходит в «Динамо», как это было в раннем «Спартаке», а после и в «Зените», когда там были Аршавин, Кержаков и остальные.

Если тебе не дают шансов, то нужно бежать сломя голову и даже не думать о возвращении. В принципе, такой же путь прошел и Дзюба. «Рубин», «Ростов», «Уфа», да и «Арсенал» — клубы реаниматоры, куда попадают «покалеченные» игроки, где их возвращают к жизни. Они опять начинают показывать хорошую игру, до тех пор, пока не хотят вернуться в «Спартак», чтобы вновь угаснуть. Эта история случалась с Ананидзе, с Гулиевым, с тем же Ломовицким. Людей восстанавливают, они приходят в себя, а потом «Спартак» их пожирает и превращает практически ни во что. Поэтому Ломовицкому, Рассказову, Кутепову надо бежать сломя голову, соглашаться на любые условия, лишь бы избавиться от этой кабалы.