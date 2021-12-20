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Червиченко: «Нынешний „Спартак“ — это губитель молодых талантов»

вчера, 13:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Александра Ломовицкого в «Рубин».

На мой взгляд, нынешний «Спартак» — это губитель молодых талантов. Молодые ребята практически не развиваются, а затухают. Не припоминаю ни одного российского молодого игрока, который в нынешнем «Спартаке» получил статус таланта, раскрылся до конца и стал звездой. Как это сейчас происходит в «Динамо», как это было в раннем «Спартаке», а после и в «Зените», когда там были Аршавин, Кержаков и остальные.

Если тебе не дают шансов, то нужно бежать сломя голову и даже не думать о возвращении. В принципе, такой же путь прошел и Дзюба. «Рубин», «Ростов», «Уфа», да и «Арсенал» — клубы реаниматоры, куда попадают «покалеченные» игроки, где их возвращают к жизни. Они опять начинают показывать хорошую игру, до тех пор, пока не хотят вернуться в «Спартак», чтобы вновь угаснуть. Эта история случалась с Ананидзе, с Гулиевым, с тем же Ломовицким. Людей восстанавливают, они приходят в себя, а потом «Спартак» их пожирает и превращает практически ни во что. Поэтому Ломовицкому, Рассказову, Кутепову надо бежать сломя голову, соглашаться на любые условия, лишь бы избавиться от этой кабалы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:32
был такой перспективный Ананидзе, просто затерялся игрок.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:28
Маслова туда же с именем Павел Самозабил .
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:33
Примеры в студию.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:44
Червиченко ищет таланты)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:46
Червиченко прав, только не нынешний спартак а уже как минимум лет десять как спартак губит молодёжь, примеров масса.
puperr
puperr
вчера в 13:38, ред.
Шансы дают, только пользоваться ими игроки или не могут или не хотят. Если сегодня Динамо идет на втором месте, не факт, что в следующем сезоне с учетом еврокубков смогут показать результат лучше. Про Рубин молчу вообще, я верил что команда будет и дальше развиваться, но увы. Игроки должны сами хотеть расти, а не получать условный контракт и забить на все, потому что денег заработанных за 10 лет игры хватит на всю оставшуюся жизнь безбедного существования.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:33
.
ng9hwgcush2a
ng9hwgcush2a
вчера в 13:29
Не твоё червячье дело!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:26
Есть идея. Пусть Рассказов бежит в чемпионат Чехии:
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:26
Червь сам был такой
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:25
Можно подумать при Червиченко Спартак был кладезем талантов
True Story
True Story
вчера в 13:07
С точки зрения развития карьеры - да. Но многие остаются там, где больше платят здесь и сейчас.
ОВВ74
ОВВ74
вчера в 13:05
Ильюха молодой талант...
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