Кавазашвили: «„Спартаку“ надо искать форварда. Соболев не оправдал надежд»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о том, какие позиции стоит усилить красно-белым в зимнее трансферное окно.

Ваноли будет ждать критика после первого же матча.

Может ли Ваноли рассчитывать на то, что ему выделят деньги на трансферы? Если они его пригласили таким образом, то, видимо, заранее договорились об этом. В других клубах Ваноли не баловали большими деньгами на трансферы.

«Спартаку» надо продавать половину команды. Необходимо менять половину основного состава. В обязательном порядке нужен лидер, дирижер, игрок полузащиты, тот, кто потянет команду за собой. «Спартаку» надо искать хорошего нападающего. Соболев не оправдал надежд.