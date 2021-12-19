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Кавазашвили: «„Спартаку“ надо искать форварда. Соболев не оправдал надежд»

вчера, 19:55

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о том, какие позиции стоит усилить красно-белым в зимнее трансферное окно.

Ваноли будет ждать критика после первого же матча.

Может ли Ваноли рассчитывать на то, что ему выделят деньги на трансферы? Если они его пригласили таким образом, то, видимо, заранее договорились об этом. В других клубах Ваноли не баловали большими деньгами на трансферы.

«Спартаку» надо продавать половину команды. Необходимо менять половину основного состава. В обязательном порядке нужен лидер, дирижер, игрок полузащиты, тот, кто потянет команду за собой. «Спартаку» надо искать хорошего нападающего. Соболев не оправдал надежд.

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Все комментарии
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сегодня в 03:46
Форвард точно не помешает
Gahi
Gahi
вчера в 22:11
Действительно сейчас как никогда команде "Спартак" нужен хороший форвард которого бы отличали универсализм на поле и потрясающим голевым чутьем, то есть быть настоящим гладиатором команды "Спартак". Может есть такие игроки в системе академии "Спартака" которые ждут своего часа, но в силу меркантильных интересов отдельных лиц талантам преграждают путь. Только воспитанники "Спартака" будут биться и бороться за свой клуб так как никто другой из легионеров. Удачи
Сп62
Сп62
вчера в 21:52, ред.
Первые выводы у Пауло, очевидно, будут только первых сборов. А советовать можно уже сейчас. Я бы посоветовал укрепить полузащиту Глушаком. Дёшево и сердито.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:52
Спартак лучше разогнать и собирать с нуля.
И тренер им нужен со спартаковскими корнями.
И долгосрочная программа развития им тоже нужна.
Вот только при Федунах это практически невероятно.
Брулин
Брулин
вчера в 20:37
Смородская — о задачах Ваноли в «Спартаке»: «Смешно, честно говоря»
YVG
YVG
вчера в 20:37
Соболев хочет уйти в прыжки в воду.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:36
Даже анзорик видит, что соболь никакой.
112910415
112910415
вчера в 20:23
Соболев умеет играть и забивать !
так пусть играет и забивает
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Да не по хрен ли. Все равно через пол года возьмёт компенсацию и покинет это шапито. Угробили клуб а теперь все эти пляшут на костях в виде эксперДов((( Надоело реально хоть и не топлю за КБ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:19
Спартак испортит любого.
particular
particular ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:16
Во всём этом он вряд ли будет участвовать :) Там есть кому решать...
Приветствую!
berda2003
berda2003
вчера в 20:10
да он прав - все эти квинси-минси, соболя-траляля - полная херня...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:07
Усиливать нужно все.
makkie
makkie
вчера в 20:06
В других клубах Ваноли не баловали большими деньгами на трансферы.
_____________________________

В каких других клубах?
Ваноли везде работал помощником Конте, а в юношеских сборных никаких трансферы не нужны, ибо там играют доморощенные футболисты.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:04
Для начала Ваноли пусть сам определится, кому на выход, кого оставить, а кого прикупить.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
В 5-и играх ЛЕ 4 гола и голевая передача....я бы не сказал что полный ноль! У того же Дзюбы в 6-и еврокубковых играх лишь 1 голевая передача и всё! А нападающий Спартаку действительно нужен!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:57
Там вопросы не только к Соболеву.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:56
Я думаю что нападающий обязательно нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:56
Заливной форвард любому не помешает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:56
Соболь ваще полный ноль!
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