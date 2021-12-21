Газзаев: «ЦСКА должен бороться за Лигу чемпионов»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что на игру московского клуба повлиял уход хавбека Николы Влашича.
ЦСКА — великий клуб не только России, но и СССР. В России он лет 15 был законодателем мод и по результатам, и по представительству в сборной. Стабильность — показатель уровня, класса. С уходом Влашича не нашлось игрока, который был бы ярким лидером в атакующих действиях.
Есть ли у ЦСКА шансы в борьбе за чемпионство? Осталось всего лишь 12 матчей, 8 очков — достаточно большой разрыв. ЦСКА должен бороться за Лигу чемпионов, для этого есть возможности. Мне кажется, что задача должна быть одна — попасть в Лигу чемпионов, пусть со второго места.
Акинфеев очень хорош, благодаря ему вверху таблицы и то он не вечный, к сожалению
защита так себе , если станем играть в высокой современной защитой , будем получать по самые....первый пас есть только у фернандеса
полузащита дно,куча бесполезных многопрофильных полузащитников, которые ни в чем не сильны, только мухин чистый опорник, и то еще молод и зелен
нападение просто никакое, один эджуке что то придумывает,заболотный годится только для финального навала или глухой обороны, чалов - человек призрак
ГТ не понимает как поставить игру, кроме как играть от обороны, покомпактнее, проблем много и судя по всему решать их некому
Акинфеев очень хорош, благодаря ему вверху таблицы и то он не вечный, к сожалению
защита так себе , если станем играть в высокой современной защитой , будем получать по самые....первый пас есть только у фернандеса
полузащита дно,куча бесполезных многопрофильных полузащитников, которые ни в чем не сильны, только мухин чистый опорник, и то еще молод и зелен
нападение просто никакое, один эджуке что то придумывает,заболотный годится только для финального навала или глухой обороны, чалов - человек призрак
ГТ не понимает как поставить игру, кроме как играть от обороны, покомпактнее, проблем много и судя по всему решать их некому