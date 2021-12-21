Газзаев: «ЦСКА должен бороться за Лигу чемпионов»

Экс-наставник ЦСКА считает, что на игру московского клуба повлиял уход хавбека .

ЦСКА — великий клуб не только России, но и СССР . В России он лет 15 был законодателем мод и по результатам, и по представительству в сборной. Стабильность — показатель уровня, класса. С уходом Влашича не нашлось игрока, который был бы ярким лидером в атакующих действиях.