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Газзаев: «ЦСКА должен бороться за Лигу чемпионов»

вчера, 21:43

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что на игру московского клуба повлиял уход хавбека Николы Влашича.

ЦСКА — великий клуб не только России, но и СССР. В России он лет 15 был законодателем мод и по результатам, и по представительству в сборной. Стабильность — показатель уровня, класса. С уходом Влашича не нашлось игрока, который был бы ярким лидером в атакующих действиях.

Есть ли у ЦСКА шансы в борьбе за чемпионство? Осталось всего лишь 12 матчей, 8 очков — достаточно большой разрыв. ЦСКА должен бороться за Лигу чемпионов, для этого есть возможности. Мне кажется, что задача должна быть одна — попасть в Лигу чемпионов, пусть со второго места.

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Все комментарии
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 09:55
За Лигу Конференций максимум
Zak11
Zak11
сегодня в 07:00
А что там делать в этой ЛЧ? Зенит со своим составом не может бороться за выход в плей офф, а коням что? Максимум ЛЕ, там как показал Спартак, можно играть несмотря на проблемы большие.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:52, ред.
Уход Влашича по сути ничего не изменил в команде. Проблемы ЦСКА начались намного раньше. Закончили с футболом Игнашевич и братья, а замены им не нашлось. К тому же Гинер продал команду, точнее забрали за долги.
Да по статусу ЦСКА должен бороться за ЛЧ, но с учётом новых реалии максимум борьба за ЛЕ и ЛК.
За счёт чего ЦСКА в этом году на столь высоких местах? Только за счёт того, что хорошо играли с аутсайдерами и середняками лиги. С основными конкурентами только с Краснодаром сыграли ничью, да и то... ну не будем сильно акцентировать внимание на судейских ошибках в пользу армейцев, но их было предостаточно.
Посмотрим, что будет после зимней паузы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:51
Реально просто в еврокубки попасть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:46
Бороться, разумеется, должен. Вот только конкурентов много, они сильнее, и шансов выиграть борьбу немного.
ruy72nq4xrtk
ruy72nq4xrtk
сегодня в 04:44
Что-то не верится в это
ОПС
ОПС
сегодня в 04:26
"попасть в Лигу чемпионов, пусть со второго места".
Да кто ж им просто так отдаст, это второе место. Думать надо, прежде чем что то говорить
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:04
Никто не забыт, ничто не забыто.)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:41
Много его сёдня
YVG
YVG
вчера в 22:54
С Чаловым это хорошо получится.
Capral
Capral
вчера в 22:52
Однако, как быстро, Валера забыл своё динамовское прошлое, только про ЦСКА и говорит. А ведь был ярким форвардом в Динамо. Правда, незабитый пенальти, в финале 79, никогда не забудется, но, и победный гол в 84, тоже, запомнится навсегда!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:30, ред.
Нечего позориться в лч , да и ле тоже , в лиге конференций пободаться можем еще

Акинфеев очень хорош, благодаря ему вверху таблицы и то он не вечный, к сожалению

защита так себе , если станем играть в высокой современной защитой , будем получать по самые....первый пас есть только у фернандеса

полузащита дно,куча бесполезных многопрофильных полузащитников, которые ни в чем не сильны, только мухин чистый опорник, и то еще молод и зелен

нападение просто никакое, один эджуке что то придумывает,заболотный годится только для финального навала или глухой обороны, чалов - человек призрак

ГТ не понимает как поставить игру, кроме как играть от обороны, покомпактнее, проблем много и судя по всему решать их некому
морозз
морозз
вчера в 22:24
Короче Валера чего то понюхал и выдал очередной спич в его невнятном стиле думской лексики! Оратор из него конечно даже не мустанг, да и на мула тоже не тянет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:11
Что случилось с Валерием Газзаевым ?
Видно друзья вместо коньяка налили самогон, и тут его понесло......
А если серьёзно, то без усиления в нападении остаётся только мечтать об этом.
Да сбудутся наши мечты.
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 22:09, ред.
защитники отстой, напов нет... зачем позориться в ЛЧ?
drug01
drug01
вчера в 22:04
Это пока не по силам
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:04
Игроков нет хорошего уровня, чтобы биться за место в ЛЧ.
протон
протон
вчера в 21:45, ред.
С физруком за ЛЧ? вчера завершил карьеру, Акинфеев еще пинка давал что бы он в защите не ляпал, какая ЛЧ с этим тренером? крепкая середина в таблице стабильно зацементирована и всё. При Газаеве когда брали кубок УЕФА какой состав был, и состав сейчас
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