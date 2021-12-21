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Колосков: «Если у Кокорина есть предложения из РФ, то пусть приезжает»

вчера, 20:23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Италии.

Кокорин должен решить все сам. Только он ответственный за свою судьбу. Я не могу дать ему никаких рекомендаций. Но с профессиональной точки зрения ему необходимо найти клуб даже с меньшей зарплатой. Ему осталось играть года 2-3 всего-навсего. У Кокорина еще есть потенциал играть на высоком уровне. Если есть предложения из России, то пусть приезжает. Он еще может проявить себя. Будет ли это шагом назад? В Италии Кокорин даже не играет. Сейчас любой клуб, где он будет играть — шаг вперед для него. В «Фиорентине» Кокорин просто стоит на месте.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
не предложить ли ему кресло почётного президента РФС ?
Землянин
Землянин
сегодня в 04:57
Пускай уж фиалок до конца додоит, а там уже и на покой - тут если только в Химки к Мамаеву и Глушакову составит компанию в БАНе 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:35
Химкинский дом престарелых пару лет должен подождать.
морозз
морозз
вчера в 22:27
Зачем ему что то искать в России, он как трутень…ему всё приносят на золотом подносе и поют дифирамбы о его крутости!
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:25
точно так!а в россии ему не светит!
particular
particular
вчера в 21:18
Коко не стоИт на месте, - он лёг на должность и присел на лавку :)
А все и всё вокруг него движется - турнир, партнёры, врачи, агенты и писаки...
4RT
4RT
вчера в 21:06
Не поедет.У него нет QR кода
Cat01
Cat01
вчера в 21:03
Трудное время у него
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:48
Старина Колосков наивен, как пацан 8-летний. Зачем ему это надо? У него прекрасный контракт, еще 2 года и деньги исправно капают. Формально к нему не придерешься, он тренируется, либо лечит травмы. В чем его вина, что тренер (не враг себе) не выпускает его на поле?
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:37
Пускай приезжает Колосков разрешил.
Futurista
Futurista
вчера в 20:36
Звучит как угроза)...
протон
протон
вчера в 20:34
Тут ещё могут заставить в основе выйти, зачем такие сложности. Не дай Бог
протон
протон
вчера в 20:33
У вас на лавке холодно сидеть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:29
"Осторожно! Чума!" . Пусть в Италии сидит. 1
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:24
Пусть едет назад пока не поздно!
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