Колосков: «Если у Кокорина есть предложения из РФ, то пусть приезжает»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о перспективах нападающего «Фиорентины» в Италии.

Кокорин должен решить все сам. Только он ответственный за свою судьбу. Я не могу дать ему никаких рекомендаций. Но с профессиональной точки зрения ему необходимо найти клуб даже с меньшей зарплатой. Ему осталось играть года 2-3 всего-навсего. У Кокорина еще есть потенциал играть на высоком уровне. Если есть предложения из России, то пусть приезжает. Он еще может проявить себя. Будет ли это шагом назад? В Италии Кокорин даже не играет. Сейчас любой клуб, где он будет играть — шаг вперед для него. В «Фиорентине» Кокорин просто стоит на месте.