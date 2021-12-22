Коман близок к продлению контракта с «Баварией»

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вчера, 18:27

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции в скором времени может продлить контракт с мюнхенцами.

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Ожидается, что новый контракт будет заключен в первые месяцы будущего года. Действующее трудовое соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Кингсли Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за 17 млн евро. В текущем сезоне 25-летний французский игрок принял участие в 10 матчах чемпионата Германии и забил 4 гола.