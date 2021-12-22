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Дембеле принял решение продлить контракт с «Барселоной»

вчера, 14:47

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле с большой долей вероятности останется в клубе.

Foot Mercato сообщает, что 24-летний французский игрок согласился продлить контракт с каталонским клубом, однако условия соглашения еще не согласованы. Отмечается, что Усман не собирается уходить из клуба.

Дембеле нужно принять окончательное решение до начала 2022 года. Утверждается, что «Барселона» готова предложить контракт только на два года, чтобы дать футболисту некоторую свободу.

Нынешний контракт Усмана с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:50
Дембеле согласился или Барса?)
ДСА
ДСА
вчера в 15:45
Похоже выбил желаемую зарплату.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:40
Дембеле это не тот футболист на которого можно рассчитывать по ходу сезона. Недисциплинированный, вечно травмированный. Лучше бы его отпустили и купили нормального форварда.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 15:22
Почти согласен.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:14
Гнать его надо! Пусть лучше молодежь вместо него играет
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:00
Со стороны клуба не думаю что правильное! Игрок хрустальный е не дисциплинированный! Вообщем не тот что был в Дортмунде! Да и зарплата не маленькая(
sash71
sash71
вчера в 14:53
Получил жёлтую карточку за флуд. Какой и где ?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:50
Правильное решение.
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