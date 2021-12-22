Дембеле принял решение продлить контракт с «Барселоной»

1640173641

вчера, 14:47

Вингер «Барселоны» с большой долей вероятности останется в клубе.

Foot Mercato сообщает, что 24-летний французский игрок согласился продлить контракт с каталонским клубом, однако условия соглашения еще не согласованы. Отмечается, что Усман не собирается уходить из клуба.

Дембеле нужно принять окончательное решение до начала 2022 года. Утверждается, что «Барселона» готова предложить контракт только на два года, чтобы дать футболисту некоторую свободу.

Нынешний контракт Усмана с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.