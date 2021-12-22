«Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе .

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вчера, 18:03

«Боруссия» Дортмунд продолжает попытки удержать в команде нападающего .

В январе в контракте норвежца активируется сумма отступных, которая составляет 75 млн евро. Чтобы не потерять своего лидера, «шмели» разработали план, как удержать форварда.

«Боруссия» имеет партнёрское соглашение с брендом спортивной одежды, обуви и инвентаря «Puma». Компания готова помочь профинансировать новый контракт Холанда с увеличением зарплаты. По текущему соглашению норвежец получает 8 млн евро за сезон. «Боруссия» намерена сделать Эрлинга самым высокооплачиваемым игроком клуба, увеличив его заработную плату до 16 млн евро.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Боруссии» является . Его зарплата составляет 12 млн евро.