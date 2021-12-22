ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе

вчера, 18:03

«Боруссия» Дортмунд продолжает попытки удержать в команде нападающего Эрлинга Холанда.

В январе в контракте норвежца активируется сумма отступных, которая составляет 75 млн евро. Чтобы не потерять своего лидера, «шмели» разработали план, как удержать форварда.

«Боруссия» имеет партнёрское соглашение с брендом спортивной одежды, обуви и инвентаря «Puma». Компания готова помочь профинансировать новый контракт Холанда с увеличением зарплаты. По текущему соглашению норвежец получает 8 млн евро за сезон. «Боруссия» намерена сделать Эрлинга самым высокооплачиваемым игроком клуба, увеличив его заработную плату до 16 млн евро.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Боруссии» является Марко Ройс. Его зарплата составляет 12 млн евро.

Все новости
Официально«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко
Сегодня, 19:38 ФотоКомментарии3
Слухи«Атлетико» не планирует продлевать контракт с Суаресом
Вчера, 21:30 Комментарии9
СлухиКоман близок к продлению контракта с «Баварией»
Вчера, 18:27 Комментарии3
Слухи«Челси» договорился о новом контракте с Тиаго Силвой
Вчера, 18:19 Комментарии3
СлухиДембеле принял решение продлить контракт с «Барселоной»
Вчера, 14:47 Комментарии8
Шварц: «Рад, что Грулёв и „Динамо“ продолжат свой путь вместе»
Вчера, 14:39 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:24
зря, продавать его надо пока в цене.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03
Не удержат однако
1bear
1bear
вчера в 20:51
не удержат,а жаль...
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 20:49
Ну ну
Помним как Гётце, Левандовского и Хуммельса удержали
Так держали, что все трое в стан принципиального соперника перешли, а один до сих пор пылит там потехоньку
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 20:48
Бавария забесплатно заберет как обычно
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:47
Ну Гюнгдоган весьма и весьма неплохо играет
112910415
112910415
вчера в 20:00
никто их не упрекнёт, что не старались !
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:38
«Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе .
протон
протон
вчера в 19:37
Как ни странно, но для Холанда было бы лучше остаться: мало где ему будет так комфортно, как в Дортмунде. Но шансов мало. По деньгам Боруссию перебьют полдюжины клубов...
Сколько талантов играли в дортмунде, Сахин, кагава, Гётце, Мхитарян, дембеле и никто перейдя в другой клуб не заиграл, будет забавно если с Холландом тоже самое будет
particular
particular
вчера в 19:32
"Ни один план операции не может определенно предвидеть развитие событий, которые произойдут после первого столкновения.." (Хельмут Мольтке)
Сантус
Сантус ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:15
Да и с эстетической тоже...)Волосы по земле...бррр..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:10
Деньги Боруссия возможно и сможет найти но не сможет дать Холанду трофеи а для него это тоже имеет большое значение так что шансы удержать его мизерные. С вероятностью в 99% Холанд перейдет в топ клуб.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:00, ред.
Так себе план. Я то думал они собрали самых крутых супергероев вселенной: бетмена, дональда трампа, киану ривза, морфеуса, наняли ЧВК вагнера, заказали киллерам спортивных директоров клубов-покупателей и т.п., вживили Эрлингу жучок для отслеживания его места положения, установили прослушку его телефона, организовали ему "случайную" встречу в баре с мисс какого-то там года, которая за деньги стала бы подставной женой Холанда и делала бы ему мозги всякий раз, когда он вдруг решался на уход из клуба, или, что ещё лучше была бы тайной фанаткой Боруссии и шпионила бы за ним, палила его переписку с целью сорвать трансфер при этом являясь подставной герлфренд. Вот это звучит уже как план. А какие-то отступные...
ariec93
ariec93
вчера в 18:36
75 млн за него получить, это мало. Может таким образом надеяться переподписать контракт, а потом продать уже за 100+ млн.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:35
Не все планы сбываются.
ДСА
ДСА
вчера в 18:27
Может и не уйдет никуда.
4RT
4RT ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:11
Смотря где мясо продавать
David Young
David Young ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 18:11
Такие деньги крутятся в футболе, при нынешней системе такое возможно и в основном считается нормой. Смысл вижу в этом, но не факт что так будет лучше всего для дортмундского клуба и Эрлинга.
David Young
David Young ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 18:10
Это аморально. К тому же плохо с практической стороны.
4RT
4RT
вчера в 18:08
Дешевле ноги отрубить
Землянин
Землянин
вчера в 18:06
Сумасшедшие деньги 🙄
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100