«Боруссия» Д разработала план, чтобы удержать Холанда в клубе .

«Боруссия» Дортмунд продолжает попытки удержать в команде нападающего Эрлинга Холанда.
В январе в контракте норвежца активируется сумма отступных, которая составляет 75 млн евро. Чтобы не потерять своего лидера, «шмели» разработали план, как удержать форварда.
«Боруссия» имеет партнёрское соглашение с брендом спортивной одежды, обуви и инвентаря «Puma». Компания готова помочь профинансировать новый контракт Холанда с увеличением зарплаты. По текущему соглашению норвежец получает 8 млн евро за сезон. «Боруссия» намерена сделать Эрлинга самым высокооплачиваемым игроком клуба, увеличив его заработную плату до 16 млн евро.
На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Боруссии» является Марко Ройс. Его зарплата составляет 12 млн евро.