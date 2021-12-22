Суд признал «Катанию» банкротом. 7 лет назад клуб выступал в Серии А

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вчера, 18:49

Суд Катании признал местный футбольный клуб банкротом.

Суд постановил неплатежеспособность команды, поэтому ходатайство о банкротстве, повторно поданное прокуратурой, было принято. Существует вероятность, что «Катания» не сможет продолжить сезон в Серии С. У клуба есть 30 дней на то, чтобы оспорить приговор о банкротстве и подать жалобу в Апелляционный суд.

Команда основана в 1908 году, тогда она носила название «Про Патрия», а с 1946 года — «Катания». Клуб провёл в Серии А 14 сезонов, последний раз «Катания» выступала в сильнейшей по силе лиге Италии в сезоне 2013/14. Наивысшее место, которое команда занимала в Серии А — 8-е (в сезонах 1964/65 и 2012/13). «Катания» находилась на грани банкротства с 2019 года.