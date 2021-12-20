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Российский миллиардер планирует купить «Торпедо»

вчера, 10:17

У «Торпедо» может появиться новый владелец.

Российский миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов фиксированных цен «Fix Price» и владелец клуба «Родина», планирует купить «Торпедо».

В прошлом году Ломакин хотел приобрести «Химки», однако тогда сделка не состоялась. По данным СМИ, российский бизнесмен также заинтересован в покупке «Сент-Этьена».

Журнал Forbes оценивает состояние Ломакина в 3,4 млрд долларов.

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Хиромант
Хиромант ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 15:51
- Когда тогда? Вы о чём?
pomor45
pomor45
вчера в 22:37
Накупит российских клубов и станет миллионером.
Komatozzzzz
Komatozzzzz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51
    протон
    протон
    вчера в 20:45
    В целом без разницы, кто будет владеть клубом, если будет хотя бы какой-то внятный план развития. У текущего руководства его, к сожалению, нет. Все заявления двухгодичной давности или забыты, или похерены. Стадион к 24-му году точно не построят, дома стоят на местах. Видимо, Авдееву проект больше неинтересен, а московским властям - и подавно.
    протон
    протон
    вчера в 20:44
    Сейчас владелец Торпедо и так не самый бедный человек.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 20:17
    Самое интересное в этой теме что у сотрудников «Fix Price» зарплата маленькая как цена в магазине а обязанностей куча....ролики есть на ютубе о работе в этой сети...ну а владелец долларовый миллиардер и почему бы не купить футбольную команду!Это же путинская Россия....
    shur
    shur
    вчера в 19:30
    ...традиций уже давно нет, а вот возродить имя команды - это классно, а народ,
    он подтянется , стопудово!!!
    particular
    particular
    вчера в 19:24
    Потянет ли Серёжа торпэдовскую тему, - там многие уже зубы обломали...
    7stars2
    7stars2
    вчера в 18:47
    Торпедо выводить в РПЛ, Родина в ФНЛ обкатывает футболистов...ТОГДА Это будет не так затратно))
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 18:42, ред.
    Тогда миллиардер обзаведется собственными миллионерами.....)))
    протон
    протон
    вчера в 18:30
    Я всегда говорил, что желающих купить сильные бренды найдутся, главное в своих кругах " намекнуть " о продаже клуба вообще или большей части пакета акций.
    Так же и со Спартаком будет. Торпедо покупают , а Спартак не купят? Да, Спартак дороже, но и на Спартак желающие будут! Лишь бы Федун продал , но он не хочет пока ...
    Торпедо же и так миллиардеру принадлежит. Он уже даже стадион снёс, а его компания поблизости строит жилые дома.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 17:54
    у Торпедо богатые традиции
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 17:47
    чтобы стать миллиардером с таким товаром это только говорит о том сколько в России бедных, которые только в этих магазинах отовариваются
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 17:08, ред.
    ЗИЛ бы ещё восстановили, было бы вообще супер. Такой завод был! У меня холодильник Зил до сих пор работет, а на даче скважину буровая установка Зил-131 делала недавно. Завода уже давно нет, а дело его живет.
    3ton
    3ton
    вчера в 16:43
    С детства за Торпедо
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:42
    И вывести его в РПЛ - было бы не плохо.
    Хиромант
    Хиромант ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 16:15
    - Я бы немного поправил: "Даёшь каждому клубу РПЛ по спонсору миллиардеру!!! (Миллионеров не предлагать!)"
    1bear
    1bear
    вчера в 15:57
    уж лучше Торпедо,чем за границу,а то нап...наворовали денег и за рубеж...
    memphis
    memphis
    вчера в 15:02
    А неугодных футболистов можно будет продавать в клубном магазине по 49 руб
    Alice Tract
    Alice Tract ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 14:50
    ...но в некоторые клубы игроков будет продавать существенно дороже, например, за 50 тысяч рублей.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 14:08
    Закладка фундамента проходила в начале 90-х, в наше время уже не появятся
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Komatozzzzz (раскрыть)
    вчера в 13:44
    У Торпедо болельщиков побольше буде, чем у многих клубов РПЛ. В Москве на уровне Локо, Динамо и ЦСКА, или близко к ним. Это давние и преданные поклонники.
    Komatozzzzz
    Komatozzzzz
    вчера в 13:38
    Купил бы какой нить клуб из региона Сокол Саратовский, Металлург Липецкий или Динамо Брянское так больше проку будет , а не эти мертвые клубы с несколько сотен болельщиками типа Торпедо или Родина
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    вчера в 13:20
    Было-бы хорошо. Негоже такому клубу как Торпедо находиться в первой лиге.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 13:04
    Давно пора дать вторую или какую там уже по счёту жизнь Торпедо и перестать прозябать в пердиве.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:51, ред.
    Даешь каждому миллиардеру по клубу!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:41
    Это хорошо,побольше бы таких милиордеров!
    kust07
    kust07
    вчера в 12:34
    Буду рад за Торпедо.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:12
    Пятое колесо в телеге !
    David Young
    David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:46
    .
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