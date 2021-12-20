Российский миллиардер планирует купить «Торпедо»

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вчера, 10:17

У «Торпедо» может появиться новый владелец.

Российский миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов фиксированных цен «Fix Price» и владелец клуба «Родина», планирует купить «Торпедо».

В прошлом году Ломакин хотел приобрести «Химки», однако тогда сделка не состоялась. По данным СМИ , российский бизнесмен также заинтересован в покупке «Сент-Этьена».

Журнал Forbes оценивает состояние Ломакина в 3,4 млрд долларов.