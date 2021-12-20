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«Ростов» опровергнул слухи о задолженности по зарплате перед футболистами

вчера, 15:34

В пресс-службе «Ростова» прокомментировали слухи о том, что клуб имеет четырёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами.

Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:45
А в этом сезоне премиальные платить не за что((
протон
протон
вчера в 20:16
«Ростов» опровергает информацию о наличии четырехмесячной задолженности"
Зато это не исключчает, что задолженность составляет например 3,5 мес. Или полгода
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:42
В предыдущей новости "Футболистам Ростова четыре месяца не платят зарплату" я написал что месяц назад президент Ростова Арташес Арутюнянц в большом интервью говорил что у клуба нет больших долгов по зарплате. Все долги носят оперативный характер и не превышают одного месяца
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Ну и на этом спасибо. Удачи Ростову !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:46
Злодеи распространяю такие слухи.
n2awkt32zen7
n2awkt32zen7
вчера в 15:44
Дыма без огня не бывает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:39
По чуть-чуть дают, просто про премиальные забывают.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:39
Правда посередине
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