«Ростов» опровергнул слухи о задолженности по зарплате перед футболистами

В пресс-службе «Ростова» прокомментировали слухи о том, что клуб имеет четырёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами.
Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности.
Зато это не исключчает, что задолженность составляет например 3,5 мес. Или полгода
Зато это не исключчает, что задолженность составляет например 3,5 мес. Или полгода