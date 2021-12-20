«Ростов» опровергнул слухи о задолженности по зарплате перед футболистами

В пресс-службе «Ростова» прокомментировали слухи о том, что клуб имеет четырёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами.

Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности.