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Футболистам «Ростова» четыре месяца не платят зарплату

вчера, 12:00

«Ростов» имеет финансовые задолженности перед футболистами.

Как утверждает источник, игрокам команды уже четыре месяца не платят зарплату.

Подобная ситуация в клубе происходит не в первый раз, а тянется с 2019 года. Зарплату футболистам задерживают по несколько месяцев, однако в итоге выплачивают.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:28
Четыре месяца?

Фейком попахивает... Месяц реально.

Удачи Ростову!
ypbf8qr2b8ag
ypbf8qr2b8ag
вчера в 20:20
Как они выживают?
YVG
YVG ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
цска, пожалуй, единственный клуб, который сидит исключительно на госбюджете, даже майками не торгует, кто их купит.
протон
протон
вчера в 18:28
Теперь понятно, почему Мамаев в Химки рванул.
Алана такого не потерпит, ей алименты нужны)
Ну что, парни, скинемся смс по 100 р с каждого? Надо помочь, бедным))
1bear
1bear
вчера в 17:28
а что в ФНЛ будет? лучше не загадывать...
LOpp
LOpp
вчера в 16:02
денег нет, но вы держитесь.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:59
Пусть все увольняются из этой богадельни !
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 15:30
Задержка есть но только за 2 месяца по зарплате и 4 месяца по премиальным к Новому году за один месяц и премиальные будут выплачены
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 15:26
Понятны теперь почему такие результаты Ростов -Рубин 5:1,Ростов -Урвл 1:4
David Young
David Young
вчера в 14:42
Это плохой знак.
a3r3v3
a3r3v3 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:41
Госбюджет доедали
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:40
Да,отощали они не слабо
сергей чернов 2
сергей чернов 2
вчера в 14:20
В Ростове каждый год одно и тпже.Видно руководство заботится только о себе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:59
Щас гена скажет это не правда, зенит сам "зарабатывает" себе на жизнь за счёт продажи шарфов "бирюзового" цвета.
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:54
им за один месяц платят как нам за несколько лет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:50
Речь можно вести о Федуне и Галицком, а остальные клубы сидят на госбюджете (в разной степени от 50% в Ростове, ЦСКА и Рубине, до 100 % в Локо, Динамо и Зените). А на госбюджет пандемия не очень влияет.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:46
Месяц назад дал большое интервью президент Ростова Арташес Арутюнянц. Он сказал что есть задолженность перед игроками в пределах 1 месяца. Это называется оперативная задолженность и она есть во многих небольших клубах
Кому верить? Инфе в этой статье или президенту клуба?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:41
А почему 4 месяца они молчали!?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:19
Печально очень,так и до фнл недалеко!!! Не удивительно,что парни в конце болтаются!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 13:09
За домашний матч с Уралом им не зарплату платить, а штрафовать надо.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:00
Не думаю, что футболисты бедствуют, но тем не менее зарплату не выплачивать это очень плохо, могут последовать санкции к клубу, аресты счетов...
4RT
4RT
вчера в 12:47
Одна выплата этим кривоногим , превышает годовой бюджет любого работяги
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:41
Бизнес хромает у Арташеса из за пандемии и не только у него, процветает лишь миллер и федун.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:38
Похоже предел еще не достигнут.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:32
Это плохо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:28
Зато потом по мешку получают.
unkd9fcx4vk2
unkd9fcx4vk2
вчера в 12:16
Что-то долго не платят
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