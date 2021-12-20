Футболистам «Ростова» четыре месяца не платят зарплату

1639990817

вчера, 12:00

«Ростов» имеет финансовые задолженности перед футболистами.

Как утверждает источник, игрокам команды уже четыре месяца не платят зарплату.

Подобная ситуация в клубе происходит не в первый раз, а тянется с 2019 года. Зарплату футболистам задерживают по несколько месяцев, однако в итоге выплачивают.