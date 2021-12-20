Футболистам «Ростова» четыре месяца не платят зарплату

«Ростов» имеет финансовые задолженности перед футболистами.
Как утверждает источник, игрокам команды уже четыре месяца не платят зарплату.
Подобная ситуация в клубе происходит не в первый раз, а тянется с 2019 года. Зарплату футболистам задерживают по несколько месяцев, однако в итоге выплачивают.
Фейком попахивает... Месяц реально.
Удачи Ростову!
Фейком попахивает... Месяц реально.
Удачи Ростову!
Алана такого не потерпит, ей алименты нужны)
Ну что, парни, скинемся смс по 100 р с каждого? Надо помочь, бедным))
Алана такого не потерпит, ей алименты нужны)
Ну что, парни, скинемся смс по 100 р с каждого? Надо помочь, бедным))
Кому верить? Инфе в этой статье или президенту клуба?
Кому верить? Инфе в этой статье или президенту клуба?