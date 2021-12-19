Роналдо купил родной «Крузейро». До этого Феномен спас «Вальядолид»

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19 декабря 2021, 10:16

Бразилец заплатил за грехи «лисов».

Сказочная популярность помогла сколотить состояние

У Роналдо была бурная молодость. Чего стоит только приглашение в номер в Рио двух проституток, которых вряд ли трезвый бразилец принял за биологических женщин. Те оказались трансвеститами, форвард пытался откупиться, чтобы ушли – давал по 300 долларов. Потребовали целых 40 тысяч, получили отказ и продали историю прессе.

Роналдо едва не потерял жирный личный спонсорский контракт из-за той ночки. Но это было десять лет назад. А почти двадцать лет назад Перес устал от вечных загулов бразильца, и в сердцах выпалил: «Почему ты не сидишь вечерами дома, как Фигу?» На что нападающий ответил: «Босс, была бы у меня такая жена, как у Луиша».

Теперь у Роналдо постоянная девушка Селина Лоск (блондинка и модель, как обычно). Бразильянка называет Забустика «момо» и следит, чтобы всегда был при деле. А деньги есть, Роналдо никогда не впадал в крайности при инвестировании, как тот же Кафу. Маркуш потерял миллионы, ведь прогорело спортивное агентство, которым много лет управляла его жена Реджина.

Пришлось продавать имущество, чтобы заплатить по счетам. У Роналдиньо тоже была странная история. Построил незаконную рыболовную платформу, бразильские власти его оштрафовали на 178 тысяч евро. Неумные адвокаты отправили чемпиона мира в суд, тяжбы затянулись, пеня увеличилась до 2 млн евро, а на счетах Роналдиньо оказалось всего 6 евро. Больше похоже на уловки юристов, чтобы огласить банкротство?

У Феномена дела всегда шли лучше. У великого форварда с 1996-го года был десятилетний контракт с «Nike» на 180 млн евро. А вот зарплата Роналдо времен «Интера» могла бы насмешить современных звезд футбола. Бразильцу платили 290 тысяч долларов в месяц без бонусов, у Азмуна в «Зените» оклад почти вдвое выше. Понятно, что надо учесть инфляцию, те доллары были «дороже» нынешних.

Много денег Роналдо спустил на женщин от моделей до проституток. Зато не проиграл имущество в казино, ведь участвовал в покерных турнирах лишь для веселья. Однажды даже выиграл чуть больше 40 тысяч долларов. Роналдо давно не играет в футбол, но это молодой миллионер – 45 лет, всего на пять лет старше, чем Ибрагимович. Понятно, что есть желание инвестировать.

«Вальядолид» вернулся в Сегунду, но активно перестраивается

Феномен стал первым в истории бывшим футболистом, который сумел приобрести клуб из топ-5. «Вальядолид» продал форварду сначала 51 % акций, а потом еще значительную часть. Роналдо теперь президент. Весной даже пытался помочь «Реалу» стать чемпионом. В последнем туре был матч жизни между «Вальядолидом» и «Атлетико». Победа отдавала «корону» Симеоне, другой результат был в пользу Зидана.

Аутсайдер сделал все, чтобы порадовать Переса, забил первым, но волевая победа имени Суареса направила праздник в «красно-белую» часть столицы. «Вальядолид» вылетел, хотя шансов на спасение из-за победы «Эльче» не было и в случае сенсационной победы. Зато со времен, когда Роналдо купил контрольный пакет акций, многое изменилось.

Важно, что это было не спонтанное решение. Роналдо нравится город Вальядолид, взял клуб, который поднялся в высшую лигу. Управленца, который в этом «Реале» давно, Феномен не увольнял. Перебил предложения из Китая, а в 2020 году зафиксировали рекордную прибыль от рекламы. Многие финансовые показатели «Вальядолида» улучшились, а долги стремительно сокращались.

Бразилец переоценил мир футбольных реформ – планировал управиться за пять лет, но теперь задержится в «Вальядолиде» подольше. Надо вернуться в Ла Лигу, где больше доходы. Зато у «бело-фиолетовых» появились удачные трансферы, поменяли тренера, стали ближе ко второму месту в таблице. Роналдо в постоянном контакте с командой, дарил новые телефоны и путевки на курорты всем в команде, а самое главное – с ним охотно заключают контракты спонсоры. Дела идут медленно, но хорошо.

Надоело рубиться в видеоигры, потратил 70.2 млн долларов

Во время пандемии Роналдо сидел дома, как и многие знаменитости. Не знал, чем себя занять. Начал играть в видеоигры, и поскольку смотрел стримы бразильца Алешандре «Gaules» Борбы, то связался с парнем, чья игра его заинтересовала. Подружились, Феномен запустил Ronaldo TV и запишет серию подкастов о CS:GO, известном в народе как «Контр-страйк».

Пригласят звезд, вроде Неймара. Российские футболисты, к слову, тоже потратили миллионы рублей на обмундирование в этой игре, как у Кокорина. Выход подкастов Роналдо в 2022-м году волшебным образом совпал с решением «Крузейро» с абсолютным одобрением членов клуба – более 95 % «за», продать девяносто процентов акций внешнему инвестору.

Знаменитый клуб, который переживает не лучшие времена – 14-е в таблице Серии В, собирался выкупить владелец «Ливерпуля». Американская компания Джона Генри владеет также бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс» и половиной прав на гоночную команду в NASCAR. Но фанаты «красных» устроили шторм в интернете. Мол, пусть лучше Клоппу дадут 70.2 млн баксов на трансферы, чем отдавать деньги бразильцам.

Предложение Роналдо устроило всех, поэтому теперь стал владельцем команды, в которой начинал взрослую карьеру. Серьезное вложение для бразильца, ведь его общее состояние максимум 200 млн долларов. Понятно, что далеко не все деньги доступны прямо сейчас. Но великий форвард оказался терпеливым хомяком, запас много ценных орешков за щеками, выручил родной клуб.

Учитывая, насколько в Бразилии нестабильно управляются великие клубы, для них даже 30 млн долларов – огромные деньги, которые позволят закрыть часть долгов. «Васко да Гама» сейчас в Серии В. «Гремио» вылетел туда по итогам свежего сезона, который завершился триумфом Халка. Ждем «Атлетико Минейро» в Серии В через пару лет?

Ближайшее время в «Крузейро» потратят на наведение порядка. Важно отдать долги, улучшить состав. И появление Роналдо поможет мгновенно. Футболисты и тренер-ветеран поймут, что у клуба появился обстоятельный хозяин, пора воевать за возвращение в Серию А. В составе и так парочка известных людей – Ромуло, выступавший много лет в Серии А, Марсело Морено, игравший за «Шахтер». Но «Крузейро» в запустении, так что у Роналдо много работы.

Многое зависит от его умения назначать верных исполнителей. Вандерлей Лушембурго – наставник опытный, но форму ветерана нужно проверить. В «Вальядолиде» похожая ситуация, ведь бизнес-стратегию строили на получении доли от телеправ в Примере (50 млн евро), а вылетели в Сегунду, задача раздать долги усложнилась. Посмотрим, что получится у «Крузейро», исторических врагов нового чемпиона из «Атлетико Минейро».

Всего семь лет назад «лисы» сами были чемпионами Бразилии, а теперь вынуждены пройти очищение аналогом ФНЛ . На данном этапе от Роналдо нужны финансовые гарантии, ведь в «Крузейро» фактически полгода не платили зарплату, а Сколари и Лушембурго не смогли мотивировать команду в сложных финансовых условиях. Жест Феномена в любом случае красивый, хотя и с расчетом, что вернутся на вершину. Но вряд ли в Бразилии легко отбить деньги, вложенные в футбол, как это можно сделать в Испании.

Роналдо проверил себя в роли менеджера – неплохо справляется, поэтому решил спасти от банкротства и запустения известный клуб, в котором начинал в 1993-м. Зубастик еще раз напомнил, что он – настоящая легенда.