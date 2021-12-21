Инфантино: «Можно сделать международный календарь более гибким»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в мировом футболе может возникнуть новая схема распределения доходов, если ЧМ будут проводить каждые 2 года.
В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%.
Практика показала, что можно сделать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы.
Возможно, первый раз Чемпионат мира проведённый раз в два года принесёт повышенный доход - дальше он начнёт приедаться и игрокам и зрителям. Первые начнут отмазываться от участия, вторые - перестанут смотреть. ФИФА захочет вновь увеличить доходы, и пригласит 128 сборных окончательно превратив ЧМ в шапито и добив авторитет, а следовательно и интерес к турниру. Кроме того не стоит забывать и про континентальные турниры. Отказываться от них неправильно, да никто и не будет. Скорее тоже Евро, станет проходить по аналогии с ЧМ каждые два года. Далее всё вышесказанное окончательно убьёт институт сборных.
Возможно, первый раз Чемпионат мира проведённый раз в два года принесёт повышенный доход - дальше он начнёт приедаться и игрокам и зрителям. Первые начнут отмазываться от участия, вторые - перестанут смотреть. ФИФА захочет вновь увеличить доходы, и пригласит 128 сборных окончательно превратив ЧМ в шапито и добив авторитет, а следовательно и интерес к турниру. Кроме того не стоит забывать и про континентальные турниры. Отказываться от них неправильно, да никто и не будет. Скорее тоже Евро, станет проходить по аналогии с ЧМ каждые два года. Далее всё вышесказанное окончательно убьёт институт сборных.
Все его инициативы, ссылаясь на какие то исследования, о проведении «бесконечных» чемпионатов мира смахивают на человека из палаты №6. Он хоть интересовался как к такой идее отнесутся владельцы клубов? Я думаю они его по его головке не погладят. Уже очевидно, ФИФА начинает войну с УЕФА за денежный поток мотивируя тем, что всем достанется от этой затеи по приличному кушу.
Все его инициативы, ссылаясь на какие то исследования, о проведении «бесконечных» чемпионатов мира смахивают на человека из палаты №6. Он хоть интересовался как к такой идее отнесутся владельцы клубов? Я думаю они его по его головке не погладят. Уже очевидно, ФИФА начинает войну с УЕФА за денежный поток мотивируя тем, что всем достанется от этой затеи по приличному кушу.