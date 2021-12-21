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Инфантино: «Можно сделать международный календарь более гибким»

сегодня, 00:40

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в мировом футболе может возникнуть новая схема распределения доходов, если ЧМ будут проводить каждые 2 года.

В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%.

Практика показала, что можно сделать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 07:44
Надо ещё Суперлигу вернуть
beefs
beefs
сегодня в 07:42
Да кому то все неймется...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:17
Погоня за баблом ни к чему хорошему не приведёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:07
Так можно и потерять интерес к футболу, типа как многосерийный фильм марианна.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:25
ЧМ каждые два года это бред
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 05:20
Эта навязчивая идея проводить ЧМ раз в 2 года всё не покидает его. Всё нормально сейчас, через каждые 2 года ЧМ и ЧЕ чередуются, клубные турниры проводятся ежегодно (не забываем что в Европе сосредоточены большинство сильнейших игроков), появилась ЛН (лига наций) в Европе. А этот лишний ЧМ поломает всю систему.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:38, ред.
Жадность ФИФА в итоге и убьёт футбол сборных.
Возможно, первый раз Чемпионат мира проведённый раз в два года принесёт повышенный доход - дальше он начнёт приедаться и игрокам и зрителям. Первые начнут отмазываться от участия, вторые - перестанут смотреть. ФИФА захочет вновь увеличить доходы, и пригласит 128 сборных окончательно превратив ЧМ в шапито и добив авторитет, а следовательно и интерес к турниру. Кроме того не стоит забывать и про континентальные турниры. Отказываться от них неправильно, да никто и не будет. Скорее тоже Евро, станет проходить по аналогии с ЧМ каждые два года. Далее всё вышесказанное окончательно убьёт институт сборных.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:03
Все крутиться вокруг денег. О футболе забыли.
sash71
sash71
сегодня в 01:03, ред.
Джанни понесло не по детски. Не наливайте ему плиз больше !
Все его инициативы, ссылаясь на какие то исследования, о проведении «бесконечных» чемпионатов мира смахивают на человека из палаты №6. Он хоть интересовался как к такой идее отнесутся владельцы клубов? Я думаю они его по его головке не погладят. Уже очевидно, ФИФА начинает войну с УЕФА за денежный поток мотивируя тем, что всем достанется от этой затеи по приличному кушу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:41
Что-то можно конечно сделать, но почему-то всё только никак не получается.
протон
протон
сегодня в 00:40
Шикарный вариант, среди матчей группового этапа ЛЧ скинуть в Африку лишних на месяц )
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