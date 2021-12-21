Инфантино: «Можно сделать международный календарь более гибким»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в мировом футболе может возникнуть новая схема распределения доходов, если ЧМ будут проводить каждые 2 года.

В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%.

Практика показала, что можно сделать международный календарь более гибким. Можно проводить ежегодные международные соревнования в футболе, и тогда может быть инвестировано больше денег. Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы.