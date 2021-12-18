«Россия – футбольный лилипут». Федун ошибается, навешивая яркий ярлык

1639832102

18 декабря 2021, 15:55

Это как назвать «Спартак» клубом-лилипутом.

Неудачи тех, кто должен быть лучше, не стоит путать с потолком, в который неизбежно упираются остальные. Но сначала прямая речь совладельца «красно-белых», чтобы стал понятен контекст:

Как бы обидно это ни звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола.

Спорное сумбурное мнение, с которым многие, возможно, рванут соглашаться. Но тут есть чему возразить, ведь Федун даже локальную аналитику проводит вяло, судя по очередной смене тренера в «Спартаке».

Население не имеет никакого значения

Уругвай – футбольный гигант, а там почти все клубы высшей лиги из одного города, а населения в три раза меньше, чем в Москве. Нидерланды тоже не выбирают футболистов из десятков миллионов. А вот в Китае, который лучше подходит под определением «футбольный лилипут», столько людей, что их уже невозможно качественно подсчитать. В Индии тоже народу хватает, но там любят крикет, а не футбол, поэтому тамошняя сборная 104-я в рейтинге ФИФА . Федун упрекает 34-м местом в табели о рангах, аргументируя населением. Но ведь у Китая людей намного больше, готовить спортсменов умеют, а выхлоп нулевой, невзирая на огромные расходы на футбол за последнее десятилетие. Конечно, в пользу определения Леонида Арнольдовича говорит история – в России футбол был популярен в советское время, в отличие от китайского прошлого. Но тогда получается спящий великан, а не лилипут.

У детского футбола давно есть деньги

Явно больше, чем у уругвайского брата. Для начала можно не воровать у детей в регионах, и тогда средств на футбол станет ровно столько, как выделяют. Но раз это непосильная моральная ноша – исключить из уравнения коррупцию, то имеем дело с грязными историями. Для начала можно поговорить об отборе в школы и академии. Родители рассказывают разные истории. Также знаем, как известные футболисты не проходили в клубы под глупыми предлогами. Скольких «Спартак» упустил? Федун вбухал немало денег в академию, но на лично примере доказал – сотни миллионов разницу не сделают, когда нет порядка. Рассказов и Ломовицкий не ведут «Спартак» к чемпионству, о котором пошутил Ваноли. У детского футбола в России средств больше, чем было ранее, а денег нет у локальных тренеров и педагогов. В провинции на зарплату наставника футбольной школы не прожить. О получении качественного образования речи не идет, тренерские лицензии продают за огромные для небогатых людей деньги.

Место в рейтинге ФИФА не святая истина

Проблема этого рейтинга, которую невозможно решить: каждая сборная зарабатывает очки против разных соперников. В итоге получается более-менее адекватный список в пределах одной конфедерации (вроде УЕФА ), но Перу на 22-м месте, а Россия на 34-м. Это не значит, что перуанский футбол намного круче. Вообще, Федун путает сборные и клубы. Россия здорово просела в рейтинге при подготовке к ЧМ -18, когда очки считались иначе, ведь были только контрольные поединки. Датский клубный футбол не великий – небогатый, хотя грамотный и крепкий, а вот сборная красивая, ведь лидеры играют в топ-5.

Футболисту нужен только мяч и пустырь

Серьезно думаете, что сейчас у бразильцев или аргентинцев, где легенду футбола «Эль Тринче» Карловича в прошлом году убил ударом лома по голове велосипедный вор (у дедушки украли очередной велосипед в родном городе Месси), лучше условия для подготовки? Кройф жил с мамой в чулане на стадионе «Аякса». Спустя много десятилетий Дани Алвес показал первую «спальню». Крошечная комнатка в доме под крышей из каких-то листьев, а вместо постели барачные нары. В России тоже миллионы бедных людей, но деток в футбол учат играть в куда лучших условиях, чем были у половины мировых звезд. Не нужны никакие особые поля, нужно с ноля написать систему подготовки и поставить на массовость, а это уже задача не клубов, а государства.

Российский футбол не остается на задворках

Что значит «маленький футбол»? За последние тридцать лет считанные клубы не из топ-5 выигрывали еврокубки. Это были ЦСКА и «Зенит», а не только португальцы, голландцы или украинцы. К слову, больше никто не выигрывал. Сборная России была в полуфинале Евро и в парочке ударов от полуфинала ЧМ . Знаем англичан – они бы помогли Черчесову выйти в финал. Так что проблема в способе мышления с имперским налетом. Если выдумывать конфликт, которого нет, то минимум масштабов Холодной войны. А если смотреть на российский футбол без эмоций и замашек «всех порвать», то РПЛ – одна из самых богатых лиг Европы. Какой еще лилипут? «Спартак» в кризис занял первое место в группе уровня Лиги чемпионов («Наполи», «Лестер» и «Легия» играли в престижном турнире не так давно). «Зенит» в матче, который имел турнирное значение лишь для «Челси», не пустил Тухеля на первое место. А остальные проигрывали не только крутым, но и настоящим лилипутам.

Пока есть миллионы фанатов – живет надежда

Доказательство, что Россия не футбольный лилипут, у вас в зеркале. Даже если лишь 16 % населения интересуется футболом, то это под 22 миллиона человек. Понятно, что хардкорных фанатов меньше. Но есть поклонники зарубежных клубов, а их любовь к игре тоже влияет на футбольный статус страны. Например, американцы сорок лет назад плевать хотели на европейский футбол и любили бейсбол. Сейчас второй вид у них в упадке – считают скучным, великие времена ушли, а в рейтинге ФИФА футболисты уже на 12-м месте.

Они грамотно потратили деньги, причем необязательно огромные. Так что никакого футбольного лилипута в России нет. Зато есть денежный гигантизм и видна неправильно организованная система. В стране традиционно мало доморощенных стратегов. Отсюда приезжие вожди и цари? В этом направлении давно стоило работать. Нужны управленцы и реформы. Причем как в рамках спортивной страны, так и в пределах конкретно «Спартака». Дайте управляющего, и никогда клуб с таким бюджетом не будет работать в жанре комедии.

Федун сейчас в непонятном состоянии. Коронавирус подорвал здоровье, а миллиардеры всегда втайне надеются жить вечно. Нередко депрессивный в оценках президент, которого фанаты «Спартака» тоже встречают жестко, обозвал целую футбольную страну «лилипутом», и это абсолютное преувеличение. Нет «маленького хорошего футбола», есть большой и неухоженный.